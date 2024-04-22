Профильная ассоциация предложила правительству создать реестр всех импортируемых в Россию видеоигр — «Ъ» Статьи редакции
Источник считает, что реестр мог бы устранить серых импортёров, другие участники рынка — что достаточно инициативы Минэкономразвития по маркировке игр.
- Русская ассоциация дистрибуторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет DNS, diHouse, «Буку», ЭМСИ, «Ачивку» и других) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию. Об этом «Ъ» рассказали два близких к правительству источника.
- По словам одного из них, в реестр предлагают внести всех дистрибуторов, а также наименования игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания».
- В «Р.А.Д.И. Видеоигр» подтвердили, что правительство обращалось к ассоциации с просьбой сформировать предложения о возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр), добавив в неё цифровые издания видеоигр.
- Источник «Ъ» на медиарынке считает, что реестр мог бы устранить серых импортёров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке «Р.А.Д.И. Видеоигр», нелегальные импортёры и продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости ввозимого товара.
- Ещё один собеседник газеты отметил, что с осуществлением проекта могут быть нормативные сложности: поставку игр на физических и цифровых носителях контролируют разные ведомства, и объединить в один реестр данные «невозможно, а делать два отдельных реестра бессмысленно».
- В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (входят VK, Astrum Entertainment, United Games) считают инициативу Минэкономразвития по маркировке видеоигр достаточной. Ведомство подготовило законопроект о маркировке видеоигр в зависимости от их содержания летом 2023 года.
- В сентябре Forbes писал, что документ предполагает введение обязательной маркировки видеоигр их производителями или дистрибуторами. В частности, маркировка должна предупреждать о жестоких сценах в игре, насилии, авариях, употреблении алкоголя и другом, а также наличии внутриигровых покупок.
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Скоро потребуется реестр реестров
И под него создать Министерство реестроразвития
Царь-реестр.
забавные все эти упыри, которые рожают эти законы: из кассы отчет сразу идет в налоговую, но бухгалтерию все равно не налоговая считает, а требует, чтобы был бухгалтер
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lists_of_lists
предлагаю каждый раз когда в России создают новый реест опрокидывать рюмашку,жизнь сразу станет легка и весела🤣🤣🤣
Сопьемся, поди
Там цену водки повысили, разоримся с таким количеством реестров
Есть риск, что печень откажет
Как поднять продажи Смуты
Тем временем в кино стали замазывать сигареты из-за цензуры, но всё стало только хуже
Маркировка пусть будет, главное чтоб не начали запрещать игры с такой маркировкой, а то останется только судоку и шашки
Реестр уже есть, сайт отХаттаба или Игруха, там всё выложено и по рейтингу, всякий шлак не пускают, есть возможность народу высказать своё одобрение той или иной игре в комментариях! Лучше ничего не придумают.
Маркировка игр, реестр, чё там выдают курить этим ребятам?!
Курят они какую то дрянь тут сразу все понятно
Они нюхают
предлагаю этим ребятам создать копию реестра windows, а то даром простаивает и не учитывается, с майков опять же можно деньги брать и с людей, за использование каждого ключа. все это конечно же после создания реестра кокаиновых поставщиков, чтобы чинушам удобнее было пользоваться
Господи, блядь, ну что за хуета
Запретить, не пущать! Ждать ответного гудка!
Удачи в попытках сделать реестр цифровых копий игр, особенно сейчас, когда расплодилось куча сервисов по продажам ключей от игр.
та сделать то не проблема,вопрос как этот реестр будет работать,если начнут запрещать все подряд будет невесело
DNS, diHouse, «Буку», ЭМСИ, «Ачивку» и других - группа доставших свои языки и начавших лизать. Еще бы стим и эпик приземлить либо запретить!
Надеюсь, что и маркировку не знаю забудут, а то иначе как?
Апд. Сразу не прочитал, но о маркировке не забыли. Спасибо им за такую трогательную заботу.
Что за игры, где употребляют алкоголь? Симулятор алкоголика?
В большинстве игр герои пьют лечебные зелья. Лекарства часто делают на спирту. Следовательно лечебные зелья это алкоголь.
Танки
Очередной реестр
Больше реестров богу реестров
Там где что-то не очень всегда предлагают создать реестр, единый, со всеми данными, пытаюсь тем самым наладить контроль. Интересно помогло ли в других случаях? И сколько будет на всё это потрачено? Соразмерно ли?
новый реестр....
Никак, вы, блять, не научитесь (с) Геральд из Ривии aka Блавикенский Мясник
реестръ
1.Ввести акцизы на иностранные игры
2.Продавать иностранные игры только через разрешенные правительством сервисы
3.Забанить все игры с лгбт, пропагандой запада, дискр. РФ и СССР
4.Постепенно заместить на отечественные
Идеи для правительства 😀😀😀😃😃😃
Северо-корейская консоль для рефернса.
https://youtu.be/HEbaKDkzomI
Всему учить надо, где дорожная карта? Будете плохо осваивать, больше не дадут
Я так понимаю, что правительство - это просто шарашка по лоббированию чьих-либо интересов. Допустим у тебя есть деньги и какой-то бизнес. Ты хочешь еще больше денег. И, например, добиться этого устранением конкурентов искусственными административными методами. Ты даешь денешку нужным людям в правительстве и говоришь им, какую инициативы нужно продвигать. Это инициатива, естественно, не имеет никакого отношения к интересам общества. И даже вполне может наносить ущерб государству.
Похоже так это работает.
не может быть. ведь депутатов и правительство выбирают граждане для улучшения своего уровня жизни. так ведь? так?
Просто надо дать возможность развиваться отечественному игростроению. Полно неосвоенных тематик. Например симулятор плетения лаптей, симулятор хоровода вокруг берёзы, ну или там хоррор "утопи муму". В общем есть куда расти
С диалогами на 40 часов контента
Ахахах, "чего трясетесь, ассоициация бизнеса, а не государства", ахаххаха. Покидайте скрины комментиков местных ватных клоунов что ли ахахахах
Идея нормальная.
А каких игр простите? В РФ официально только Атомик и Смута продается. Сторы все официально ушли. Вк плей до сих пор как Сахара. Закон о приземлении никто не будет соблюдать. С новым поколением консолей физ копии вообще исчезнут. Видимо дровосекам на новую пилу денег не хватает.