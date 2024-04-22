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Таня Боброва

Профильная ассоциация предложила правительству создать реестр всех импортируемых в Россию видеоигр — «Ъ» Статьи редакции

Источник считает, что реестр мог бы устранить серых импортёров, другие участники рынка — что достаточно инициативы Минэкономразвития по маркировке игр.

  • Русская ассоциация дистрибуторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет DNS, diHouse, «Буку», ЭМСИ, «Ачивку» и других) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию. Об этом «Ъ» рассказали два близких к правительству источника.
  • По словам одного из них, в реестр предлагают внести всех дистрибуторов, а также наименования игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания».
  • В «Р.А.Д.И. Видеоигр» подтвердили, что правительство обращалось к ассоциации с просьбой сформировать предложения о возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр), добавив в неё цифровые издания видеоигр.
  • Источник «Ъ» на медиарынке считает, что реестр мог бы устранить серых импортёров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке «Р.А.Д.И. Видеоигр», нелегальные импортёры и продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости ввозимого товара.
  • Ещё один собеседник газеты отметил, что с осуществлением проекта могут быть нормативные сложности: поставку игр на физических и цифровых носителях контролируют разные ведомства, и объединить в один реестр данные «невозможно, а делать два отдельных реестра бессмысленно».
  • В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (входят VK, Astrum Entertainment, United Games) считают инициативу Минэкономразвития по маркировке видеоигр достаточной. Ведомство подготовило законопроект о маркировке видеоигр в зависимости от их содержания летом 2023 года.
  • В сентябре Forbes писал, что документ предполагает введение обязательной маркировки видеоигр их производителями или дистрибуторами. В частности, маркировка должна предупреждать о жестоких сценах в игре, насилии, авариях, употреблении алкоголя и другом, а также наличии внутриигровых покупок.

#новости #игры

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54 комментария
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 Александр Мазалецкий

Скоро потребуется реестр реестров

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Сергей И

И под него создать Министерство реестроразвития

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Царь-реестр.

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1 комментарий
Mr. Anderson

забавные все эти упыри, которые рожают эти законы: из кассы отчет сразу идет в налоговую, но бухгалтерию все равно не налоговая считает, а требует, чтобы был бухгалтер

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1 комментарий
Peter Volkov

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lists_of_lists

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Ирина Зосимова

предлагаю каждый раз когда в России создают новый реест опрокидывать рюмашку,жизнь сразу станет легка и весела🤣🤣🤣

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Леонид Гнездилов

Сопьемся, поди

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Inspector Gadget

Там цену водки повысили, разоримся с таким количеством реестров

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Светлана Завацкая

Есть риск, что печень откажет

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1 комментарий
Skankhunt42

Как поднять продажи Смуты

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Фоксик
В частности, маркировка должна предупреждать о жестоких сценах в игре, насилии, авариях, употреблении алкоголя и другом, а также наличии внутриигровых покупок.

Тем временем в кино стали замазывать сигареты из-за цензуры, но всё стало только хуже

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Вера И.

Маркировка пусть будет, главное чтоб не начали запрещать игры с такой маркировкой, а то останется только судоку и шашки

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3 комментария
Alex Dark

Реестр уже есть, сайт отХаттаба или Игруха, там всё выложено и по рейтингу, всякий шлак не пускают, есть возможность народу высказать своё одобрение той или иной игре в комментариях! Лучше ничего не придумают.

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Вадим Д.

Маркировка игр, реестр, чё там выдают курить этим ребятам?!

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Павел Антипов

Курят они какую то дрянь тут сразу все понятно

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Eddie II

Они нюхают

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2 комментария
Dmitry Berezin

предлагаю этим ребятам создать копию реестра windows, а то даром простаивает и не учитывается, с майков опять же можно деньги брать и с людей, за использование каждого ключа. все это конечно же после создания реестра кокаиновых поставщиков, чтобы чинушам удобнее было пользоваться

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Я сказал свое имя машине

Господи, блядь, ну что за хуета

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Mikhail Dragunov

Запретить, не пущать! Ждать ответного гудка!

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Шухрат .М

Удачи в попытках сделать реестр цифровых копий игр, особенно сейчас, когда расплодилось куча сервисов по продажам ключей от игр.

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Андрей Маркин

та сделать то не проблема,вопрос как этот реестр будет работать,если начнут запрещать все подряд будет невесело

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1 комментарий
Arch3rv3rs3

DNS, diHouse, «Буку», ЭМСИ, «Ачивку» и других - группа доставших свои языки и начавших лизать. Еще бы стим и эпик приземлить либо запретить!

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Soulis

Надеюсь, что и маркировку не знаю забудут, а то иначе как?

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Soulis

Апд. Сразу не прочитал, но о маркировке не забыли. Спасибо им за такую трогательную заботу.

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Griby Lenina
маркировка должна предупреждать о... употреблении алкоголя

Что за игры, где употребляют алкоголь? Симулятор алкоголика?

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Фоксик

В большинстве игр герои пьют лечебные зелья. Лекарства часто делают на спирту. Следовательно лечебные зелья это алкоголь.

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Mari

Танки

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1 комментарий
Илларион Колесников

Очередной реестр

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Невероятный Блондин

Больше реестров богу реестров

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Iliya Che

Там где что-то не очень всегда предлагают создать реестр, единый, со всеми данными, пытаюсь тем самым наладить контроль. Интересно помогло ли в других случаях? И сколько будет на всё это потрачено? Соразмерно ли?

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Егор Ушаков

новый реестр....

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Aina Timo / wdroid.net

Никак, вы, блять, не научитесь (с) Геральд из Ривии aka Блавикенский Мясник

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Xota Bitch

реестръ

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Платон Щукин

1.Ввести акцизы на иностранные игры
2.Продавать иностранные игры только через разрешенные правительством сервисы
3.Забанить все игры с лгбт, пропагандой запада, дискр. РФ и СССР
4.Постепенно заместить на отечественные

Идеи для правительства 😀😀😀😃😃😃

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High Stakes

Северо-корейская консоль для рефернса.

https://youtu.be/HEbaKDkzomI

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Максим Исаев

Всему учить надо, где дорожная карта? Будете плохо осваивать, больше не дадут

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Разработка Телеграм-ботов

Я так понимаю, что правительство - это просто шарашка по лоббированию чьих-либо интересов. Допустим у тебя есть деньги и какой-то бизнес. Ты хочешь еще больше денег. И, например, добиться этого устранением конкурентов искусственными административными методами. Ты даешь денешку нужным людям в правительстве и говоришь им, какую инициативы нужно продвигать. Это инициатива, естественно, не имеет никакого отношения к интересам общества. И даже вполне может наносить ущерб государству.

Похоже так это работает.

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крот

не может быть. ведь депутатов и правительство выбирают граждане для улучшения своего уровня жизни. так ведь? так?

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Dan

Просто надо дать возможность развиваться отечественному игростроению. Полно неосвоенных тематик. Например симулятор плетения лаптей, симулятор хоровода вокруг берёзы, ну или там хоррор "утопи муму". В общем есть куда расти

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Иван Иванов
ну или там хоррор "утопи муму"

С диалогами на 40 часов контента

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RK

Ахахах, "чего трясетесь, ассоициация бизнеса, а не государства", ахаххаха. Покидайте скрины комментиков местных ватных клоунов что ли ахахахах

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Томский Сибирячок

Идея нормальная.

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Max Chirin

А каких игр простите? В РФ официально только Атомик и Смута продается. Сторы все официально ушли. Вк плей до сих пор как Сахара. Закон о приземлении никто не будет соблюдать. С новым поколением консолей физ копии вообще исчезнут. Видимо дровосекам на новую пилу денег не хватает.

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51 комментарий
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