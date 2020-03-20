До сих пор компания предлагала только ДНК-тесты, но что делать с этой информацией клиент решал сам.

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Компания MyGenetics, которая специализируется на проведении ДНК-тестов, запустила платформу MyLife — сервис помогает поддерживать здоровый образ жизни с учётом генетических особенностей, сообщил vc.ru представитель компании.

Пользователь может оформить подписку на программу на месяц и получить индивидуальный план питания на основе личных данных, которые будут собраны с «умных» часов и других носимых устройств, а также сторонних приложений на смартфоне участника программы. Собственные врачи-консультанты MyGenetics будут следить за соблюдением рациона и корректировать его в процессе.

MyLife будет интегрирован с сервисами доставки еды и персональных рационов питания. Кроме того, сервис планирует сотрудничать с ритейлерами, поставщиками БАДов, косметики, товаров и гаджетов для здоровья, рассказал представитель MyGenetics. Компания уже ведёт переговоры о сотрудничестве с тремя крупными ритейлерами, но их названия не раскрывает.

В стоимость также будет включена мотивационная программа, базовый план тренировок, медицинская диагностика и доступ к базе партнёрских клиник компании и общему чату. Стоимость подписки — 3900 рублей в месяц, или 9900 рублей с дополнительной услугой — еженедельными консультациями с экспертом. Компании также проводит разовые консультации по питанию в рамках ДНК-теста.