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Татьяна Боброва
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Разработчик системы менеджмента пациентов Ondoc привлёк $1 млн инвестиций от фармкомпании «Цитомед» Материал редакции

Стартап помогает медицинским компаниям автоматизировать онлайн-запись, вести медкарты и организовать чаты врачей и пациентов.

  • Ondoc, разработчик системы менеджмента пациентов, привлекла $1 млн от медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед», рассказали vc.ru в компании. По словам основателя и гендиректора Ondoc Александра Константинова, сейчас проект окупается, поэтому полученные деньги пойдут на развитие команды, международные проекты, улучшение качества и развитие новых направлений.
  • Ondoc помогает клиникам и страховщикам автоматизировать онлайн-запись, создавать электронные медкарты и принимать платежи. Для передачи данных из клиники пациентам сервис интегрируется с медицинскими информационными системами. Также сервис поддерживает инструменты телемедицины для общения врачей с пациентами.
  • Во время запуска в 2015 году Ondoc уже привлекала инвестиции от «Цитомед» — $2 млн. Других инвесторов у проекта нет, рассказали в компании.
  • По собственным данным, на начало декабря 2019 года у сервиса было более 300 тысяч активных пользователей, которые используют личный кабинет. Среди партнёров Ondoc называет более чем 100 медицинских компаний в России и Европе, в том числе сети ЕМС, «Александрия», «Альфа — Центр Здоровья» и другие.

#новость #инвестиции #телемедицина #ondoc

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