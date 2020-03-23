Власти запустили сайт с подборкой сервисов для тех, кто сидит на карантине — там есть «Сбермаркет», Okko и другие
Материал редакции
На сайте собраны более 60 сервисов и промокодов.
Российские власти запустили сайт «Все.онлайн» для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект разработали Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших интернет-компаний России, говорится заявлении.
На сайте уже собрано более 60 сервисов. По словам Мишустина, список будет пополняться каждый день. Большинство сервисов предлагают промокод или бесплатный доступ на фоне массового карантина и перевода сотрудников компаний на удалённую работу. Сервисы отсортированы по трём категориям: «Бережём себя», «Отдыхаем» и «Учимся».
В первую категорию входят сервисы доставки писем («Почта России»), продуктов («Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Delivery Club), такси и каршеринга («Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв»), телемедицина («Яндекс.Здоровье», DocDoc), мобильные операторы («Билайн», «Ростелеком») и цифровые сервисы. Во вторую — онлайн-кинотеатры, сервисы электронных книг, игры и музыкальные приложения, в третью — образовательные сервисы.
Roman Trifonov
Александр КабешовRoman
З - забота
P. S. Странно что маркетплейсов нет ещё. Покатили бы сервисы по типу "где шавуха?", только: где греча, сахар, туалетная бумага, маски.
А потом сайт превратится в государственный купонатор))
Aleksey Krenvalk
Неплохо так, чтоб не скучали дома, а заодно покрепче подсадить народ свои же полугодарственные и полностью сервисы))
Nick Sidorov
Сверстать страничку со списком ссылок...
Аж целое министерство надо
Steve Evets
Жду четвертую категорию: "Денег нет. Держимся"
Александр КабешовSteve
А там будут кредитные карты от Сбера, Почта банка, Совкомбанк и т.д. и т. п.
mik m
А где сервис по заработку денег для этих сервисов)
Eugene Smirnovmik
Сервисы по «заработку дома через интернет» ;))
Сергей Михельсон
Вангую новую традицию - теперь будем каждый год отмечать неделю короновируса. В эту неделю будет принято сидеть дома, а каждая лягушка будет давать советы как мыть руки и вытирать жопу туалетной бумагой, попутно рекламируя свой говносервис с говнодоставкой с бесплатным триалом на месяц и последующей платной подпиской за 100500 рублей в месяц.
Alexander Gess
Цифровая экономика, отсоси у гномика.
Неудержался.
Анатолий Б.
Вот так новость!
«Ильич, проснись, они о..🌲!» ©
Вадим Татарских
Сайт собрали на webflow, красавчики, именно так надо осваивать бюджет
Alex Petrov
Короновирус.
Сша: каждой семье по 3000 баксов, вливаем в экономику 2,5 триллиона баксов, отсрочка уплаты налогов до лета.
Европа: компенсируем ( в зависимости от страны) от 70 до 80% месячного заработка тем кто вынужденно не работает, бизнесу выделяют десятки миллиардов евро, отсрочки уплаты налогов.
Россия: пенсионерам в Москве дадим по 4 000 рублей, на поддержку бизнеса ( понятно какого) 3,5 млрд условности, всем остальным сайт «Все.онлайн» с промокодами на рефералки.
Ann Lukashenko
«для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине»
«Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв»
😁 ну чисто технически, в такси действительно приходится сидеть.
Как тут красивые цитаты делать?
Паронормальный
доставка продуктов («Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Delivery Club) - почему не все? Или только друзей включили?
Вот, это я понимаю, кумовство.