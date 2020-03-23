Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
2879

Власти запустили сайт с подборкой сервисов для тех, кто сидит на карантине — там есть «Сбермаркет», Okko и другие Материал редакции

На сайте собраны более 60 сервисов и промокодов.

  • Российские власти запустили сайт «Все.онлайн» для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект разработали Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших интернет-компаний России, говорится заявлении.
  • На сайте уже собрано более 60 сервисов. По словам Мишустина, список будет пополняться каждый день. Большинство сервисов предлагают промокод или бесплатный доступ на фоне массового карантина и перевода сотрудников компаний на удалённую работу. Сервисы отсортированы по трём категориям: «Бережём себя», «Отдыхаем» и «Учимся».
  • В первую категорию входят сервисы доставки писем («Почта России»), продуктов («Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Delivery Club), такси и каршеринга («Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв»), телемедицина («Яндекс.Здоровье», DocDoc), мобильные операторы («Билайн», «Ростелеком») и цифровые сервисы. Во вторую — онлайн-кинотеатры, сервисы электронных книг, игры и музыкальные приложения, в третью — образовательные сервисы.

#новость #коронавирус

Сервисы
Подписан
Отписаться
Разработчик системы менеджмента пациентов Ondoc привлёк $1 млн инвестиций от фармкомпании «Цитомед»
Стартап помогает медицинским компаниям автоматизировать онлайн-запись, вести медкарты и организовать чаты врачей и пациентов.
29
11
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 15, "likes": 11, "favorites": 29, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 114499, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 17:26:55 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Карьера
Новые технологии к 2022 году изменят мировой рынок труда
Может ли роль СЕО перехватить робот? Какими качествами должен обладать управленец нового типа, чтобы не допустить этого?
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 114499, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114499\/get","add":"\/comments\/114499\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114499"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Roman Trifonov

23
Ответить

Александр Кабешов

Roman
0

З - забота

P. S. Странно что маркетплейсов нет ещё. Покатили бы сервисы по типу "где шавуха?", только: где греча, сахар, туалетная бумага, маски.

А потом сайт превратится в государственный купонатор))

Ответить

Aleksey Krenvalk

10

Неплохо так, чтоб не скучали дома, а заодно покрепче подсадить народ свои же полугодарственные и полностью сервисы))

Ответить

Nick Sidorov

7

Сверстать страничку со списком ссылок... 
Аж целое министерство надо

Ответить

Steve Evets

6

Жду четвертую категорию:  "Денег нет. Держимся"

Ответить

Александр Кабешов

Steve
1

А там будут кредитные карты от Сбера, Почта банка, Совкомбанк и т.д. и т. п.

Ответить

mik m

5

А где сервис по заработку денег для этих сервисов)

Ответить

Eugene Smirnov

mik
1

Сервисы по «заработку дома через интернет» ;))

Ответить

Сергей Михельсон

2

Вангую новую традицию - теперь будем каждый год отмечать неделю короновируса. В эту неделю будет принято сидеть дома, а каждая лягушка будет давать советы как мыть руки и вытирать жопу туалетной бумагой, попутно рекламируя свой говносервис с говнодоставкой с бесплатным триалом на месяц и последующей платной подпиской за 100500 рублей в месяц.

Ответить

Alexander Gess

2

Цифровая экономика, отсоси у гномика.

Неудержался.

Ответить

Анатолий Б.

1

Вот так новость!
«Ильич, проснись, они о..🌲!» ©

Ответить

Вадим Татарских

1

Сайт собрали на webflow, красавчики, именно так надо осваивать бюджет 

Ответить

Alex Petrov

0

Короновирус.
Сша: каждой семье по 3000 баксов,  вливаем в экономику 2,5 триллиона баксов, отсрочка уплаты налогов до лета.
Европа: компенсируем  ( в зависимости от страны) от 70 до 80% месячного заработка тем кто вынужденно не работает, бизнесу выделяют десятки миллиардов евро, отсрочки уплаты налогов.
Россия: пенсионерам в Москве дадим по 4 000 рублей, на поддержку бизнеса ( понятно какого) 3,5 млрд условности,  всем остальным сайт «Все.онлайн» с промокодами на  рефералки. 

Ответить

Ann Lukashenko

0

«для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине»
«Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв»

😁 ну чисто технически, в такси действительно приходится сидеть.

Как тут красивые цитаты делать?

Ответить

Паронормальный

0

доставка продуктов («Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Delivery Club) - почему не все? Или только друзей включили? 

Вот, это я понимаю, кумовство. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Классификация отзывов пользователей соцсетей с помощью машинного обучения
Перед нами стояла задача проанализировать мнение и отзывы пользователей соцсетей по отношению к нашей компании, классиф…
0
eBay
Подписан
Отписаться
eBay добавил «Список отслеживания» на главную страницу сайта
eBay добавил кнопку «Список отслеживания» на главную страницу web-версии маркетплейса. Это изменение должно повысить ка…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Little Big и Евровидение в соцсетях

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
до голосования и не привысит
Россия ограничит авиаперелёты во все страны
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Syzygy

Правительство России в три раза…

Алексей Галкин

Статистика по CRM: количество…

Карфаген должен…

Исследование: иностранные…

Arthur Niazyan

Как вовлечь пользователя в…

Макс Рэнд

Единороги вместо хохломы…

Паронормальный

Власти запустили сайт с…

Дмитрий Евсеев

Исследование: иностранные…

Anton Rybakov

Центробанк обновил дизайн сайта

Danil Khasanshin

Московский спортклуб перешёл на…

Паронормальный

Как управляет процессами Микаэл…

Виктор Карпов

Как найти нормального…

Ware Wow

Московский спортклуб перешёл на…

Arthur Niazyan

Московский спортклуб перешёл на…

Василий Степанов

Концепты логотипов брендов во…

Arthur Niazyan

Московский спортклуб перешёл на…

Виктор Карпов

История о том, как мы слили…

Eugene Smirnov

«Ведомости» сообщили о смене…

Eugene Smirnov

«Ведомости» сообщили о смене…

Александр Тютюков

«Яндекс.Еда» и «Лавка…

Александр Кабешов

Власти запустили сайт с…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "df127d40" } { "page_type": "default" }