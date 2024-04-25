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Маша Цепелева

ByteDance рассматривает продажу бизнеса TikTok в США без рекомендательного алгоритма — The Information Статьи редакции

И хочет сохранить миноритарную долю в компании, утверждают источники издания.

  • ByteDance изучает варианты продажи контрольного пакета акций TikTok в США без алгоритма, сообщает The Information со ссылкой на несколько источников.
  • Компания хочет продать большую часть бизнеса в США, но сохранить долю до 20%. Пока ByteDance не обсуждала сделку с потенциальными покупателями, пишет издание.
  • Руководство рассматривает блокировку TikTok в США как крайнюю меру, потому что это «создаст негативный прецедент для других китайских ИТ-компаний, которые хотят работать на американском рынке».
  • 24 апреля 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok или блокировке приложения. Его надо исполнить в течение девяти месяцев. ByteDance планирует оспорить решение в суде.
  • По данным WSJ, покупкой TikTok интересовался бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик. Он якобы обсуждал идею с потенциальными партнёрами, среди которых был глава OpenAI Сэм Альтман. Интерес проявлял и бывший глава минфина США Стивен Мнучин.
Фото Reuters
  • В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям, она всё отрицала.
  • Тогда TikTok начал работать над планом по разделению бизнеса и планировал создать отдельную компанию TikTok Global. Oracle и Walmart выкупили бы в ней по 12,5% и 7,5%. Штаб-квартиру открыли бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а в управлении посадили бы преимущественно американцев. В феврале 2021 года сделку заморозили.
  • В июне 2021 года Джо Байден отменил указ Трампа, но всё же поручил провести расследование. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
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Полина Лааксо
Правительство Китая дало понять владельцу TikTok, что блокировка сервиса в США лучше его продажи — WSJ Статьи редакции

Соответствующий законопроект должен получить одобрение от Сената CША.

Источник фото: Getty Images

#новости #tiktok

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 Giraffe
Руководство рассматривает блокировку TikTok в США как крайнюю меру, потому что это «создаст негативный прецедент для других китайских ИТ-компаний, которые хотят работать на американском рынке»

А вынужденная продажа прям создат офигенный сигнал для китайских компаний. Вэлкам!

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Пётр Жидкин

А погоди, это же про нас должна быть новость, как у нас всё государство отжимает! Не?

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Иван Иванов

у нас не отжимает, никому не нужно беспокоиться.. никаких поводов для беспокойства нет.. не переживайте, все норм.. никаких причин для национализации.. несите свои денюжки, твердо и четко

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Максим Исаев

Это в соседней новости. Там суть примерно та же, но реакция у местных разная. Тут свобода и демократия, а там "мордор"

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Дмитрий Улитин

Они там 4 года отжимают все никак не отожмут. И сейчас пойдут суды вплоть до конституционного и в итоге будет какое то среднее решение. Потому что конституция гарантирует доступ к тиктоку и она же гарантирует что товарищь Мао не будет подмешивать тебе в ленту пропаганду.

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Giraffe

Не государство только, а хитрожопые окологосударственные частники

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Запопу Кусь

Мы живём во времена Древнего Рима. За 2000 лет ничего не изменилось. 💁‍♀️

Если у тебя нету американского гражданства - значит ты дикарь и у тебя вообще никаких прав нету. 💁‍♀️

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Иван Иванов

Знаешь, Вовка, не нужен тебе этот песий пиндосский рынок, брат. Поверь мне на слово!
Вот в брикс 100млдр человек и еще 200млрд на подходе

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Alex Ba

Вы правы, только с миллиардами ошиблись немного 😄, всего на земле живёт 8,04 миллиарда человек

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Alex Ba

Интересно, каких у вас прав нет, может только водительских?

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Андрей Комягин

Просто сделать отдельный TokTok US чисто для амерского рынка и продать. И оставить для всего остального мира TikTok Global)) profit

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Андрей Кашицын

Если убрать всю болтовню и посмотреть на эту новость без воды то становится понятно кто является заказчиком атаки на Тик Ток это Гугл,Фейсбук и Твиттер.

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Денис

Просто бидону ой байдену нравится тт и он захотел долю!

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viktorian85

Янки гопники

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Иван Иванов

главную ценность - /dev/random не продадут

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Joe cocker

Видно мощное экспертное мнение

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Иван Иванов

На плечо свое посмотри

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Joe cocker

Непонятно кому нужен он без рекомендательного алгоритма. 2 года назад рассказывали как его использовали в тесте и результат был неплох

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Иван Иванов

Видно мощное экспертное мнение

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Joe cocker

На плечо свое посмотри

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Влад Шушкевич

Тем, у кого есть свои рекомендательные алгоритмы. Там у одного ящера дела, вроде как, после квартального отчёта, пошли не оч.

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Невероятный Блондин

Почему у COUB не получилось:

Coub был создан в 2012 году как сервис для создания 10 секундных видео максимум.
Редактор видео работал на устаревшей flash-технологии, что создавало проблемы с совместимостью на современных устройствах, и до самого последнего момента не переходил на HTML5, а когда наконец перешел, было уже слишком поздно. Многие современные браузеры и операционные системы того времени начали блокировать или предупреждать об использовании Flash из-за проблем с безопасностью и производительностью.

А также ввиду ограниченных ресурсов на маркетинг, функциональных ограничений, отсутствие интеграции с музыкальным каталогом и менее продвинутым алгоритмом рекомендаций контента.

TikTok (ранее известный как Musically) появился в 2016 году, изначально использовал HTML5 для своего редактора, предлагал обширный каталог музыки и смог быстро набрать популярность благодаря продвинутому алгоритму рекомендаций и масштабной маркетинговой кампании.

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Zloy Sniper

Это не помогло им остаться на американском рынке. Quod licet Iovi, non licet bovi

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Lester White
Руководство рассматривает блокировку TikTok в США как крайнюю меру, потому что это «создаст негативный прецедент для других китайских ИТ-компаний, которые хотят работать на американском рынке».

чтобы никто не хотел работать на американском рынке выходит так , с такими заявками и решениями лучше не соваться, а то отберут еще интеллектуальную собственность по неволе

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Георгий

Как вообще можно купить ТикТок. А если пользователи просто не будут устанавливать TikTok US, а из альтернативного магазина все-равно будут ставить полноценный ТикТок? Да и потом в США со SnapChat они на равных, и по степени идиотизма видео там однотипные, так что в США аудитория SnapChat = аудитория TikTok +-.

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