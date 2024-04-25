ByteDance рассматривает продажу бизнеса TikTok в США без рекомендательного алгоритма — The Information Статьи редакции
И хочет сохранить миноритарную долю в компании, утверждают источники издания.
- ByteDance изучает варианты продажи контрольного пакета акций TikTok в США без алгоритма, сообщает The Information со ссылкой на несколько источников.
- Компания хочет продать большую часть бизнеса в США, но сохранить долю до 20%. Пока ByteDance не обсуждала сделку с потенциальными покупателями, пишет издание.
- Руководство рассматривает блокировку TikTok в США как крайнюю меру, потому что это «создаст негативный прецедент для других китайских ИТ-компаний, которые хотят работать на американском рынке».
- 24 апреля 2024 года президент США Джо Байден подписал законопроект о принудительной продаже TikTok или блокировке приложения. Его надо исполнить в течение девяти месяцев. ByteDance планирует оспорить решение в суде.
- По данным WSJ, покупкой TikTok интересовался бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик. Он якобы обсуждал идею с потенциальными партнёрами, среди которых был глава OpenAI Сэм Альтман. Интерес проявлял и бывший глава минфина США Стивен Мнучин.
- В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям, она всё отрицала.
- Тогда TikTok начал работать над планом по разделению бизнеса и планировал создать отдельную компанию TikTok Global. Oracle и Walmart выкупили бы в ней по 12,5% и 7,5%. Штаб-квартиру открыли бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а в управлении посадили бы преимущественно американцев. В феврале 2021 года сделку заморозили.
- В июне 2021 года Джо Байден отменил указ Трампа, но всё же поручил провести расследование. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
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А вынужденная продажа прям создат офигенный сигнал для китайских компаний. Вэлкам!
А погоди, это же про нас должна быть новость, как у нас всё государство отжимает! Не?
у нас не отжимает, никому не нужно беспокоиться.. никаких поводов для беспокойства нет.. не переживайте, все норм.. никаких причин для национализации.. несите свои денюжки, твердо и четко
Это в соседней новости. Там суть примерно та же, но реакция у местных разная. Тут свобода и демократия, а там "мордор"
Они там 4 года отжимают все никак не отожмут. И сейчас пойдут суды вплоть до конституционного и в итоге будет какое то среднее решение. Потому что конституция гарантирует доступ к тиктоку и она же гарантирует что товарищь Мао не будет подмешивать тебе в ленту пропаганду.
Не государство только, а хитрожопые окологосударственные частники
Мы живём во времена Древнего Рима. За 2000 лет ничего не изменилось. 💁♀️
Если у тебя нету американского гражданства - значит ты дикарь и у тебя вообще никаких прав нету. 💁♀️
Знаешь, Вовка, не нужен тебе этот песий пиндосский рынок, брат. Поверь мне на слово!
Вот в брикс 100млдр человек и еще 200млрд на подходе
Вы правы, только с миллиардами ошиблись немного 😄, всего на земле живёт 8,04 миллиарда человек
Интересно, каких у вас прав нет, может только водительских?
Просто сделать отдельный TokTok US чисто для амерского рынка и продать. И оставить для всего остального мира TikTok Global)) profit
Если убрать всю болтовню и посмотреть на эту новость без воды то становится понятно кто является заказчиком атаки на Тик Ток это Гугл,Фейсбук и Твиттер.
Просто бидону ой байдену нравится тт и он захотел долю!
Янки гопники
главную ценность - /dev/random не продадут
Видно мощное экспертное мнение
На плечо свое посмотри
Непонятно кому нужен он без рекомендательного алгоритма. 2 года назад рассказывали как его использовали в тесте и результат был неплох
Видно мощное экспертное мнение
На плечо свое посмотри
Тем, у кого есть свои рекомендательные алгоритмы. Там у одного ящера дела, вроде как, после квартального отчёта, пошли не оч.
Почему у COUB не получилось:
Coub был создан в 2012 году как сервис для создания 10 секундных видео максимум.
Редактор видео работал на устаревшей flash-технологии, что создавало проблемы с совместимостью на современных устройствах, и до самого последнего момента не переходил на HTML5, а когда наконец перешел, было уже слишком поздно. Многие современные браузеры и операционные системы того времени начали блокировать или предупреждать об использовании Flash из-за проблем с безопасностью и производительностью.
А также ввиду ограниченных ресурсов на маркетинг, функциональных ограничений, отсутствие интеграции с музыкальным каталогом и менее продвинутым алгоритмом рекомендаций контента.
TikTok (ранее известный как Musically) появился в 2016 году, изначально использовал HTML5 для своего редактора, предлагал обширный каталог музыки и смог быстро набрать популярность благодаря продвинутому алгоритму рекомендаций и масштабной маркетинговой кампании.
Это не помогло им остаться на американском рынке. Quod licet Iovi, non licet bovi
чтобы никто не хотел работать на американском рынке выходит так , с такими заявками и решениями лучше не соваться, а то отберут еще интеллектуальную собственность по неволе
Как вообще можно купить ТикТок. А если пользователи просто не будут устанавливать TikTok US, а из альтернативного магазина все-равно будут ставить полноценный ТикТок? Да и потом в США со SnapChat они на равных, и по степени идиотизма видео там однотипные, так что в США аудитория SnapChat = аудитория TikTok +-.