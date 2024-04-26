Популярное
Свежее
Моя лента
Темы
Маркетинг
Крипто
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Дизайн
Офтоп
Приёмная
Торговля
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Старая версия
Артур Томилко
Сервисы

Telegram добавил раздел «Мой профиль», рекомендации каналов в поиске и бессрочную трансляцию геопозиции

А также гибкую настройку реакций в каналах и новые возможности модерации групп.

  • В настройках мессенджера появился раздел «Мой профиль». В нём можно добавить и изменить личную информацию, включая дату рождения и свой канал, а также увидеть, как профиль выглядит для других пользователей.
  • В меню поиска Telegram добавили вкладку «Каналы». Помимо каналов, на которые подписан пользователей, в ней есть список рекомендаций с каналами на похожие темы.
  • Пользователи получили возможность бессрочно транслировать свою геолокацию в чат или группу. Собеседники могут отслеживать местоположение в реальном времени и настроить уведомление о прибытии контакта в место назначения.
  • В настройках теперь можно отключить уведомления о реакциях на сообщения. Также добавлена возможность получать уведомления о реакциях на «Истории».
Telegram добавил раздел «Мой профиль», рекомендации каналов в поиске и бессрочную трансляцию геопозиции
  • Администраторы группу получили возможность выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно выбрать какие меры будут применены к каждому из авторов сообщений, а также ограничивать права пользователей вместо полной блокировки.
  • Администраторы каналов теперь могут выбрать максимальное количество реакций для каждой публикации.
  • В пересланных сообщения рядом с именем автора теперь отображается фото его профиля.
  • Пользователи Premium получили возможность добавлять в опросы анимированные эмодзи.
  • В Telegram Desktop появилась поддержка быстрого просмотра ссылок.

#новости #telegram

1.8K1.8K показов
2K2K открытий
27
27 комментариев
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

тг становится больше похоже на соц сеть)
Как там есть "за что бы не брались получается либо бомба либо автомат калашникова", так и у Павла, за чтобы не брался получается соц сеть)

Ответить
Alex Shevchenko

С просто мессенджера многа деняк не поднимешь

Ответить
неформат

ждём стену?

Ответить
Андрей

Дак он пытается сделать WeChat

Ответить
Sergei Timofeyev

Они идут по пути Mirabilis ICQ. Многие из вас даже не знаю, что в ICQ была вполне себе социальная сеть White Pages, которая развивалась вначале как поисковик людей по интересам, городам, полу и прочему, а потом практически была той самой соцсетью, но без видео и картинок.

ЗЫ: ни в телеге, ни WA для себя не нашёл новых людей от слова совсем, разве что в групповых чатах узнавал соседей, а в ICQ было очень много новых и интересных людей, с частью из которых по сей день общаюсь.

Ответить
Вадим Д.

Тоскует, доходяга (-:

Ответить
Слегка Придурковатый

У меня чот на десктопе сегодня видосики/картинки нихуя не грузятся. В мобилке норм. Держу в курсе.

Ответить