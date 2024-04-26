Telegram добавил раздел «Мой профиль», рекомендации каналов в поиске и бессрочную трансляцию геопозиции

А также гибкую настройку реакций в каналах и новые возможности модерации групп. В настройках мессенджера появился раздел «Мой профиль». В нём можно добавить и изменить личную информацию, включая дату рождения и свой канал, а также увидеть, как профиль выглядит для других пользователей.В меню поиска Telegram добавили вкладку «Каналы». Помимо каналов, на которые подписан пользователей, в ней есть список рекомендаций с каналами на похожие темы.Пользователи получили возможность бессрочно транслировать свою геолокацию в чат или группу. Собеседники могут отслеживать местоположение в реальном времени и настроить уведомление о прибытии контакта в место назначения.В настройках теперь можно отключить уведомления о реакциях на сообщения. Также добавлена возможность получать уведомления о реакциях на «Истории».Администраторы группу получили возможность выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно выбрать какие меры будут применены к каждому из авторов сообщений, а также ограничивать права пользователей вместо полной блокировки.Администраторы каналов теперь могут выбрать максимальное количество реакций для каждой публикации.В пересланных сообщения рядом с именем автора теперь отображается фото его профиля.Пользователи Premium получили возможность добавлять в опросы анимированные эмодзи. В Telegram Desktop появилась поддержка быстрого просмотра ссылок.#новости #telegram
тг становится больше похоже на соц сеть)
Как там есть "за что бы не брались получается либо бомба либо автомат калашникова", так и у Павла, за чтобы не брался получается соц сеть)
С просто мессенджера многа деняк не поднимешь
ждём стену?
Дак он пытается сделать WeChat
Они идут по пути Mirabilis ICQ. Многие из вас даже не знаю, что в ICQ была вполне себе социальная сеть White Pages, которая развивалась вначале как поисковик людей по интересам, городам, полу и прочему, а потом практически была той самой соцсетью, но без видео и картинок.
ЗЫ: ни в телеге, ни WA для себя не нашёл новых людей от слова совсем, разве что в групповых чатах узнавал соседей, а в ICQ было очень много новых и интересных людей, с частью из которых по сей день общаюсь.
Тоскует, доходяга (-:
У меня чот на десктопе сегодня видосики/картинки нихуя не грузятся. В мобилке норм. Держу в курсе.