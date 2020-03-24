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Сервисы
Татьяна Боброва
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«Яндекс» временно открыл бесплатный доступ к сервису автоматического планирования маршрутов для бизнеса Материал редакции

Сервис поможет курьерским службам и онлайн-ритейлерам автоматически строить маршруты на более 50 адресов.

  • «Яндекс.Маршрутизация» на три месяца открыла бесплатный доступ к сервису автоматического планирования маршрутов для новых пользователей при регистрации до 15 апреля 2020 года, рассказали vc.ru в компании. Решение позволит курьерским службам, онлайн-ритейлерам, сервисам доставки еды и другому бизнесу оптимизировать работу в условиях повышенного спроса.
  • Алгоритмы помогут рассчитать оптимальный маршрут с более чем 50 адресами с учётом пробок, параметров грузов, типа транспорта, временных интервалов доставки, расписания работы складов и других параметров, а также оптимизировать автопарк.
  • Для работы компаниям не нужно внедрять собственное или стороннее ПО: они могут работать через веб-интерфейс или интегрировать «Маршрутизацию» в собственные системы через API, говорят в «Яндексе».
  • В конце января 2020 года «Яндекс.Карты» добавили в веб-версию сервиса инструмент, с помощью которого малый бизнес с собственной доставкой может составлять и оптимизировать маршруты для водителей и курьеров. Однако этот инструмент позволял добавлять только до 50 адресов вручную, пояснили в «Яндексе».

#новость #яндекс

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