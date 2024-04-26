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Сервисы
Таня Боброва

«2ГИС» представил «сверхдетальные» дороги с актуальной шириной и разметкой Статьи редакции

А также начал строить маршруты на общественном транспорте с учётом электричек.

  • Сервис рассказал, что добавил реалистичные дороги с актуальной шириной, разметкой, светофорами и парковочными карманами.
  • Включить режим «сверхдетальных» дорог пользователи могут в настройках навигатора. Если до этого был включен режим «трёхмерные дороги», «сверхдетальные» появятся автоматически. «2ГИС» добавил трёхмерные развязки дорог, мосты и туннели осенью 2023 года.
Источник здесь и далее: «2ГИС»
  • В крупных городах в 3D отрисованы пешеходные переходы и светофоры, развязки, съезды, островки безопасности, детализированы опоры на многоуровневых дорогах.
  • Обновление дорог доступно в iOS- и Android-приложениях во всех городах-миллионниках России, а также в Сочи, Иркутске, Мурманске и Ленинске-Кузнецком. Позже «сверхдетальные» дороги появятся в веб-версии сервиса. Размер скачиваемых карт городов не увеличится.
  • Сервис начал строить маршруты на общественном транспорте с учётом электричек, а в Москве также на МЦД и аэроэкспрессе. Приложение покажет ближайшие рейсы, время ожидания, прибытия и время в пути.
  • Кроме того, «2ГИС» научился строить комбинированные маршруты с электричками: например, когда первая часть пути — пешком, вторая — на электричке, третья — на метро. Сервис покажет время в пути с учётом ожидания поезда на платформе и самой поездки.
  • «2ГИС» уже добавил расписание более 1240 электричек в 21 городе: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Владивостоке и других.

#новости #2гис

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54 комментария
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 Fred Han

Как представитель гугла заявляю, что это полная хуйня. Чёлки заморочились на сантиметрах, но суть карт не в этих микромоментах, а совсем в другом. Наши деды по картам 1:500 ходили, и как-то дорогу нашли куда нужно. А это ну совсем кринж, ещё и преподносится как нечто на уровне нейролинка не меньше ХD

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Donatello Supreme

гугл хуйня с неактуальной инфой

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12 комментариев
Yury Grinev

Ну то есть, наши парни смогли сделать действительно крутую и сложную штуку, да еще и внедрить в потребительский продукт, а вам все не так. Я что-то не помню, чтобы кто-то так же сильно заморчивался в мелочах как 2гис. Это достойно как минимум уважения.

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1 комментарий
Alex K

а в чем суть?)

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1 комментарий
Shustry

Нам оно нахой не нужно эти разметки ваши

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Владимир Егоров

А ямы будет показывать?

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sles

Опередили :-)

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1 комментарий
Вася Пражкин

В бесплатной версии - только демо-ямы. Подпишитесь на платную, чтобы увидеть полный размер пиздеца.

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Walenok

Классная тема. 2ГИС лучше, и лучше.

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Davidov Alexander

Осталось теперь GPS под это дело "починить" 😆

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Степан Фадеев

А что у Вас с ним?

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1 комментарий
radioair

Где же лучше именно навигатор? 2ГИС в этом плане уже дорос до уровня ЯН или нет, как вы считаете? Можно переходить?

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джекичян

Карты - 2ГИС
Навигатор - Яндекс
Да, я странный

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2 комментария
Andrew Garcia

Лучше всего попробовать хотя бы пару дней поездить.
Он точно не хуже)

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viktorian85

Отлично 👍

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Стас Киселя
Кроме того, «2ГИС» научился строить комбинированные маршруты с электричками: например, когда первая часть пути — пешком, вторая — на электричке, третья — на метро

Это полезно.
А реалистичные дороги шляпа какая-то

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Д. Т.

Для обычных целей мне больше яндекс нравится. А если куда-то далеко от города или найти что-то труднодоступное - 2гис

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Запопу Кусь

А как они зарабатывают? 🙄
Мне всегда казалось что гугл и яндекс карты убыточны.

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Dimitri

Они я Сберу принадлежат и субсидируются материнской компанией.

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2 комментария
Ivan Mart

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Max Technologic

2ГИС торгует базами и картами для коммерческих организаций. Карты для частников бесплатные потому что они актуализируют и наполняют её задаром.

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Ivan Mart

А Навител ещё жив где-то?

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Dimitri

Они в Б2Б работают. Например сотрудничают с европейскими автопроизводителями.

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1 комментарий
Mike

Кайф, как на apple maps стало.

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умный человек

Надо ещё для пешеходов апдейт сделать, чтобы строить маршруты с учётом мест, где можно дорогу перебегать безопаснее

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Michael Platonov

По пешеходному переходу безопаснее, более безопасно по светофору

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1 комментарий
Ястржембский

А слежку убрали?

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Дарья Кости

ИМХО, в них все равно ничего не понятно, сделали бы все значки нормально различимые

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Алекс К

А когда можно будет строить маршруты без доступа к интернету? Или он предполагается только как городской навигатор?

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Joofly

Да, выглядит прикольно. Но на сколько это необходимо на практике? У Яндекса мне эта детализация не особо зашла. Мб в не знакомом городе будет актуальнее. Но и то сколько ресурсов нужно будет, чтобы поддерживать актуальность всех этих разметок? Дороги и то не всегда успевали корректировать

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Григорий Лепсин

Однозначно выглядит очень хорошо, а главное реалистично. Чтобы теперь и сами дороги были такого же качества. Чтобы соответствовали.

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Vladimir

Теперь будем смотреть на реалистичные дороги со стоящими в пробке реалистичными машинами

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51 комментарий
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