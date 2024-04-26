«2ГИС» представил «сверхдетальные» дороги с актуальной шириной и разметкой Статьи редакции
А также начал строить маршруты на общественном транспорте с учётом электричек.
- Сервис рассказал, что добавил реалистичные дороги с актуальной шириной, разметкой, светофорами и парковочными карманами.
- Включить режим «сверхдетальных» дорог пользователи могут в настройках навигатора. Если до этого был включен режим «трёхмерные дороги», «сверхдетальные» появятся автоматически. «2ГИС» добавил трёхмерные развязки дорог, мосты и туннели осенью 2023 года.
- В крупных городах в 3D отрисованы пешеходные переходы и светофоры, развязки, съезды, островки безопасности, детализированы опоры на многоуровневых дорогах.
- Обновление дорог доступно в iOS- и Android-приложениях во всех городах-миллионниках России, а также в Сочи, Иркутске, Мурманске и Ленинске-Кузнецком. Позже «сверхдетальные» дороги появятся в веб-версии сервиса. Размер скачиваемых карт городов не увеличится.
- Сервис начал строить маршруты на общественном транспорте с учётом электричек, а в Москве также на МЦД и аэроэкспрессе. Приложение покажет ближайшие рейсы, время ожидания, прибытия и время в пути.
- Кроме того, «2ГИС» научился строить комбинированные маршруты с электричками: например, когда первая часть пути — пешком, вторая — на электричке, третья — на метро. Сервис покажет время в пути с учётом ожидания поезда на платформе и самой поездки.
- «2ГИС» уже добавил расписание более 1240 электричек в 21 городе: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Владивостоке и других.
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Как представитель гугла заявляю, что это полная хуйня. Чёлки заморочились на сантиметрах, но суть карт не в этих микромоментах, а совсем в другом. Наши деды по картам 1:500 ходили, и как-то дорогу нашли куда нужно. А это ну совсем кринж, ещё и преподносится как нечто на уровне нейролинка не меньше ХD
гугл хуйня с неактуальной инфой
Ну то есть, наши парни смогли сделать действительно крутую и сложную штуку, да еще и внедрить в потребительский продукт, а вам все не так. Я что-то не помню, чтобы кто-то так же сильно заморчивался в мелочах как 2гис. Это достойно как минимум уважения.
а в чем суть?)
Нам оно нахой не нужно эти разметки ваши
А ямы будет показывать?
Опередили :-)
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Классная тема. 2ГИС лучше, и лучше.
Осталось теперь GPS под это дело "починить" 😆
А что у Вас с ним?
Где же лучше именно навигатор? 2ГИС в этом плане уже дорос до уровня ЯН или нет, как вы считаете? Можно переходить?
Карты - 2ГИС
Навигатор - Яндекс
Да, я странный
Лучше всего попробовать хотя бы пару дней поездить.
Он точно не хуже)
Отлично 👍
Это полезно.
А реалистичные дороги шляпа какая-то
Для обычных целей мне больше яндекс нравится. А если куда-то далеко от города или найти что-то труднодоступное - 2гис
А как они зарабатывают? 🙄
Мне всегда казалось что гугл и яндекс карты убыточны.
Они я Сберу принадлежат и субсидируются материнской компанией.
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2ГИС торгует базами и картами для коммерческих организаций. Карты для частников бесплатные потому что они актуализируют и наполняют её задаром.
А Навител ещё жив где-то?
Они в Б2Б работают. Например сотрудничают с европейскими автопроизводителями.
Кайф, как на apple maps стало.
Надо ещё для пешеходов апдейт сделать, чтобы строить маршруты с учётом мест, где можно дорогу перебегать безопаснее
По пешеходному переходу безопаснее, более безопасно по светофору
А слежку убрали?
ИМХО, в них все равно ничего не понятно, сделали бы все значки нормально различимые
А когда можно будет строить маршруты без доступа к интернету? Или он предполагается только как городской навигатор?
Да, выглядит прикольно. Но на сколько это необходимо на практике? У Яндекса мне эта детализация не особо зашла. Мб в не знакомом городе будет актуальнее. Но и то сколько ресурсов нужно будет, чтобы поддерживать актуальность всех этих разметок? Дороги и то не всегда успевали корректировать
Однозначно выглядит очень хорошо, а главное реалистично. Чтобы теперь и сами дороги были такого же качества. Чтобы соответствовали.
Теперь будем смотреть на реалистичные дороги со стоящими в пробке реалистичными машинами