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Таня Боброва

Сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» начал предлагать в приложении аренду пауэрбанков у партнёров Статьи редакции

Пока — в тестовом режиме в Москве.

  • Первым технологическим партнёром сервиса стал Get Energy, сообщила компания. Станции, на которых можно арендовать пауэрбанки через «МТС Юрент», отображаются на карте в приложении.

  • Стоимость — 90 рублей за первый час аренды и ещё 100 рублей — до конца суток. Стоимость следующих суток — 199 рублей.

  • По плану, количество подключенных к «МТС Юрент» зарядных станций в течение месяца вырастет до 3000. К концу 2024 года компания планирует увеличить их число до 20 тысяч в 120 городах России, в которых есть самокаты сервиса. Это планируют сделать в том числе за счёт подключения новых партнёров.
  • По словам гендиректора «МТС Юрент» Ивана Туринге, аренда пауэрбанков — пилотный проект. Компания рассчитывает, что это повысит частотность использования приложения и привлечёт новых пользователей.
Источник: «МТС Юрент»

#новости #мтсюрент #юрент

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22 комментария
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 Андрей Вечерний

Все кому не нравятся самокаты просто на них не катались

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Андрей Вечерний

Или как говорил великий классик: Ещё вчера ты ходил пешком, а уже завтра едешь петушком

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xsignes

Восхищен его гениальностью

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Андрей Вечерний

А ещё он красив и умён.
И роль в Титанике мне очень понравилась

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Невероятный Блондин

У меня самокат ассоциируется с «назад в будущее» когда Марти забрав его у ребенка, сделал единственно правильную вещь — оторвал палку и встал как на скейте.

Все крутые ребята всегда катались на скейтах, а не вот этих пенсионерских досочках с палочкой.

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Андрей Вечерний

Крутые ребята пусть катаются, я по-стариковски)

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Запопу Кусь

Самокаты опасны 🙄

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Илья В.

Карандаши тоже. Смотрели Джона Уика?

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Запопу Кусь

Я не люблю боевики 🙄

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Слегка Придурковатый

Жду сервис по ликвидации арендных электропомоек.

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Михаил Иванович

Бензиновые арендные помойки оставляем?

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Брянский Бренд

долго же придется ждать

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Aleks A

Сам катаюсь на самокате, но есть товарищи как в видео.

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Чех в чешках

Объясните мне, кто из целевая аудитория этих пауэрбанков?

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Илья В.

Тоже задавался вопросом. Наверное в первую очередь курьеры какие-нибудь, хотя проще конечно просто купить себе.

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Юрий Б.

У кого батарея садится

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Николай Борисов

Вообще не понятно. Какие-то рандомные люди в кафешках разве что

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user0564335

баннер они еще в прошлом году показывали

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Катерина
По словам гендиректора «МТС Юрент» Ивана Туринге, аренда пауэрбанков — пилотный проект. Компания рассчитывает, что это повысит частотность использования приложения и привлечёт новых пользователей.

а как именно на это повлияет аренда пауэрбанков

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Юрий Б.

Аренда паурбанков, доставка сигарет поштучно...

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Олег Волк

Ладно. Все равно ими почти никто не пользуется

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Константин Николаев

Самокаты больше не те, детство у детей больше нет🥲 Помню первый свой самокат, чувствовал все камушки под ногами, которые проезжал, адреналин выбрасывался при одной только мысли, что сейчас подо мной все рухнет😂

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19 комментариев
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