Сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» начал предлагать в приложении аренду пауэрбанков у партнёров Статьи редакции
Пока — в тестовом режиме в Москве.
- Первым технологическим партнёром сервиса стал Get Energy, сообщила компания. Станции, на которых можно арендовать пауэрбанки через «МТС Юрент», отображаются на карте в приложении.
Стоимость — 90 рублей за первый час аренды и ещё 100 рублей — до конца суток. Стоимость следующих суток — 199 рублей.
- По плану, количество подключенных к «МТС Юрент» зарядных станций в течение месяца вырастет до 3000. К концу 2024 года компания планирует увеличить их число до 20 тысяч в 120 городах России, в которых есть самокаты сервиса. Это планируют сделать в том числе за счёт подключения новых партнёров.
- По словам гендиректора «МТС Юрент» Ивана Туринге, аренда пауэрбанков — пилотный проект. Компания рассчитывает, что это повысит частотность использования приложения и привлечёт новых пользователей.
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Все кому не нравятся самокаты просто на них не катались
Или как говорил великий классик: Ещё вчера ты ходил пешком, а уже завтра едешь петушком
Восхищен его гениальностью
А ещё он красив и умён.
И роль в Титанике мне очень понравилась
У меня самокат ассоциируется с «назад в будущее» когда Марти забрав его у ребенка, сделал единственно правильную вещь — оторвал палку и встал как на скейте.
Все крутые ребята всегда катались на скейтах, а не вот этих пенсионерских досочках с палочкой.
Крутые ребята пусть катаются, я по-стариковски)
Самокаты опасны 🙄
Карандаши тоже. Смотрели Джона Уика?
Я не люблю боевики 🙄
Жду сервис по ликвидации арендных электропомоек.
Бензиновые арендные помойки оставляем?
долго же придется ждать
Сам катаюсь на самокате, но есть товарищи как в видео.
Объясните мне, кто из целевая аудитория этих пауэрбанков?
Тоже задавался вопросом. Наверное в первую очередь курьеры какие-нибудь, хотя проще конечно просто купить себе.
У кого батарея садится
Вообще не понятно. Какие-то рандомные люди в кафешках разве что
баннер они еще в прошлом году показывали
а как именно на это повлияет аренда пауэрбанков
Аренда паурбанков, доставка сигарет поштучно...
Ладно. Все равно ими почти никто не пользуется
Самокаты больше не те, детство у детей больше нет🥲 Помню первый свой самокат, чувствовал все камушки под ногами, которые проезжал, адреналин выбрасывался при одной только мысли, что сейчас подо мной все рухнет😂