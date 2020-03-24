Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
2332

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Рокетбанка» Материал редакции

Ранее сервис сообщил, что прекратит выпускать дебетовые карты.

9 комментариев
В закладки

Вечером 24 марта пользователи пожаловались на сбой в работе приложения и веб-версии «Рокетбанка».

Spokey ☣️ @CowboyWheatley
Лол кек чебурек Рокетс не пускает в приложение.
Vladimir @ctdaw
То чувство, когда Рокетбанк @rocketbank и правда оказался всего лишь приложением. В которое даже войти нельзя ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/3axbfoJPF1
Александр @MacakovAA
@rocketbank Ребят, что у вас сервисы упали? Веб версия не работает, в приложение тоже через раз заходит, сообщения в чат не уходят

В компании объяснили сбой наплывом пользователей. Пока нагрузка на приложение не спадёт, в него будет сложно попасть, говорится в официальном аккаунте «Рокетбанка» в Twitter.

Рокетбанк @rocketbank
Пожалуйста, не паникуйте!
Мы НЕ закрываемся, с вашими деньгами ничего плохого не случится.

Пока нагрузка на приложение слишком высокая, поэтому вы не можете в него попасть или написать нам в чат. А наши саппорты не могут ответить на ваши сообщения. Очень просим вас подождать 🙏🏻

23 марта материнская компания Qiwi объявила, что планирует «свернуть деятельность "Рокетбанка"»: закрыть программу лояльности, повысить тарифы и сократить штат. Из-за этого клиенты уйдут в другие банки и проект можно будет закрыть к концу 2020 года, заявили в компании.

В самом сервисе объяснили, что «с юридической точки зрения» «Рокетбанк» не закрывается — компания перестанет выдавать дебетовые карты. «Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли, но, к нашему сожалению, уже на других условиях», — заявили в «Рокетбанке».

#новость #рокетбанк

Сервисы
Подписан
Отписаться
«Яндекс» запустил «суперприложение» на основе «Такси»: добавил в него «Еду» и «Лавку»
В нём уже есть грузоперевозки и доставка посылок.
7
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u043a\u0435\u0442\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 114799, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Mar 2020 17:49:25 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 114799, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114799\/get","add":"\/comments\/114799\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114799"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Оганов

6

Кто бы мог подумать))

Ответить

Eugene Smirnov

4

Не пускают счёт закрыть

Ответить

Eugene Smirnov

Eugene
4

Говорят, подождите, братва, мы щас инвестора найдём.

Ответить

Dmitrii Bugrov

Eugene
0

Видимо да, ликвидность будут искать чтобы отток покрыть а то все выйдут и банкрот

Ответить

Кирилл Трубецкой

5

Уже сливают банк

Ответить

Илья Королев

5

Приложение работает, НО переводы на Сбербанк и на Тинькофф блокируются. Не могу управлять своими деньгами. 

Ответить

Andrey Kulakov

2

А не должны были?))

Ответить

Arthur Niazyan

2

Рокет - мы банк, но без лицензии

А что, так можно было?

Ответить

Пластиковое Окно

0

Да не, все нормально, они же сами так сказали и врать не будут. А люди ещё оправдывают эту шарашкину контору...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Какие есть специалисты в маркетинге и чем они занимаются: чек-листы по 6 профессиям
Сегодня в сфере маркетинга существует более 20 профессий, которые связаны с привлечением клиентов. Главное отличие — в …
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Нейронные сети на страже ПДД
Нарушения ПДД водителями несут для организаций операционные, репутационные и правовые риски. Ранее для выявления наруше…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Офис в облаках: еще больше советов по удаленной работе
Собрали советы и рекомендации по дистанционной работе от колумниста Forbes, автора книги «К черту офис» и консультанта …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilnur Seebaev
за день
Олегу это поднимет настроение, как раз то что нужно)))
Qiwi закроет «Рокетбанк»
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Ilya Miroshnichenko

«Это точно не смерть, а…

Alexandre Svergoun

Власти поручили закрыть…

Алексей Любимов

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Евгений Смирнов

«Это точно не смерть, а…

Егор Рублев

Как найти нормального…

Егор Рублев

Власти поручили закрыть…

Егор Рублев

Власти поручили закрыть…

Сергей Ноздрин

Власти поручили закрыть…

Mihael Isaev

Пользователи Zoom начали…

Alexandre Svergoun

Власти поручили закрыть…

Алексей Ватралик

«Это точно не смерть, а…

Arthur Niazyan

Власти поручили закрыть…

Alexandre Svergoun

Власти поручили закрыть…

Swoty Agency

Что должен уметь делать SMMщик?

Месье Никита

Илон Маск подарил американским…

Вася Пражкин

Business Insider…

Alexander Marfitsin

Как правильно тестировать…

Arthur Niazyan

Власти поручили закрыть…

Антон

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Leo Uvarov

Власти поручили закрыть…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "22f8a6eb" } { "page_type": "default" }