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Ранее сервис сообщил, что прекратит выпускать дебетовые карты.
Вечером 24 марта пользователи пожаловались на сбой в работе приложения и веб-версии «Рокетбанка».
В компании объяснили сбой наплывом пользователей. Пока нагрузка на приложение не спадёт, в него будет сложно попасть, говорится в официальном аккаунте «Рокетбанка» в Twitter.
23 марта материнская компания Qiwi объявила, что планирует «свернуть деятельность "Рокетбанка"»: закрыть программу лояльности, повысить тарифы и сократить штат. Из-за этого клиенты уйдут в другие банки и проект можно будет закрыть к концу 2020 года, заявили в компании.
В самом сервисе объяснили, что «с юридической точки зрения» «Рокетбанк» не закрывается — компания перестанет выдавать дебетовые карты. «Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли, но, к нашему сожалению, уже на других условиях», — заявили в «Рокетбанке».
Не пускают счёт закрыть
Говорят, подождите, братва, мы щас инвестора найдём.
Видимо да, ликвидность будут искать чтобы отток покрыть а то все выйдут и банкрот
Приложение работает, НО переводы на Сбербанк и на Тинькофф блокируются. Не могу управлять своими деньгами.
Да не, все нормально, они же сами так сказали и врать не будут. А люди ещё оправдывают эту шарашкину контору...
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