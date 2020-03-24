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Лиана Липанова
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Пользователи Zoom начали имитировать участие в конференциях с помощью видеозаписей и фотографий Материал редакции

Обычно организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.

10 комментариев
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Некоторые пользователи, которые работают из дома из-за массового карантина, начали ставить в сервисе для видеоконференций Zoom зацикленную видеозапись или фотографию с собой — так они избегают участия в видеоконференциях, сообщает Vice.

При включении соответствующей функции организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.

Первыми этот способ начали использовать школьники, которые находятся на дистанционном обучении, и делились инструкцией в TikTok, пишет издание.

Одна их пользовательниц Twitter рассказала, как её муж оставил собственную фотографию вместо себя во время видеоконференции с помощью функции добавления персонального фона Zoom Rooms.

Kate Buckley @EchinoKate
Zoom pro tip 1: Backgrounds are customizable.
Zoom pro tip 2: You can customize yourself right out of that meeting. https://t.co/rV1KAyDEgF

Чтобы воспользоваться функцией, нужно оформить подписку за $500 в год. Подойдёт и корпоративная подписка.

David Zhou @dz
Zoom pro tip 3: make it a video background to have a convincing loop of you looking engaged https://twitter.com/EchinoKate/status/1239914023107395584 https://t.co/exNM1TXk8I

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10 комментариев
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mnog8bráz

4

Люди: вот бы не ходить в офис и работать удалённо
Тоже люди:

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Vlad Limbo

mnog8bráz
5

Тысячу раз, сидя на бездумном совещании, которое собрал человек с единственной целью, почувствовать себя самым важным, я мечтал -"вот, бы свалить отсюда по тихому, но блин, ведь заметят", а с удаленкой мечты сбываются)))

Ответить

Pavel Sharonov

2

А потом они придут получать зарплату, а там кассир так же башкой мотает и бабки пересчитывает...и всё...

Ответить

Mikhail Bajenov

1

ни хуя не понял прикола, а если тебе зададут вопрос и что они увидят, твоё периодически кивающее ебло?

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Mihael Isaev

Mikhail
1

так тут есть люди которые рассказывают про конференции на 100+ человек, видимо это для таких конференций актуально 🤷‍♂️

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Nick Sidorov

0

Только лишь бы не работать)) 

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Vitold Sedyshev

Nick
0

Не надо путать работу и мозгоебство. Сегодня руководителей мозгоебов полным полно особбенно в россии. Почитайте прессу СМИ информации на два предложения, а понаписано пять абзацев воды. И так почти везде. Все эти маркетинги и прочая чепуха. Не думайте, что на западе иначе возмите тот же WWDC где насилуют мозг часами, а аыхлоп новый смайлик новый планшет и стилус.

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Мовлам Аманов

0

Лень - двигатель прогресса.

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Ян Стригов

0

Интересно, считается ли это за прогул))

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Anatoly

0

Охуенчик

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