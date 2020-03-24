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Обычно организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.
Некоторые пользователи, которые работают из дома из-за массового карантина, начали ставить в сервисе для видеоконференций Zoom зацикленную видеозапись или фотографию с собой — так они избегают участия в видеоконференциях, сообщает Vice.
При включении соответствующей функции организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.
Первыми этот способ начали использовать школьники, которые находятся на дистанционном обучении, и делились инструкцией в TikTok, пишет издание.
Одна их пользовательниц Twitter рассказала, как её муж оставил собственную фотографию вместо себя во время видеоконференции с помощью функции добавления персонального фона Zoom Rooms.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно оформить подписку за $500 в год. Подойдёт и корпоративная подписка.
Люди: вот бы не ходить в офис и работать удалённо
Тоже люди:
Тысячу раз, сидя на бездумном совещании, которое собрал человек с единственной целью, почувствовать себя самым важным, я мечтал -"вот, бы свалить отсюда по тихому, но блин, ведь заметят", а с удаленкой мечты сбываются)))
А потом они придут получать зарплату, а там кассир так же башкой мотает и бабки пересчитывает...и всё...
ни хуя не понял прикола, а если тебе зададут вопрос и что они увидят, твоё периодически кивающее ебло?
так тут есть люди которые рассказывают про конференции на 100+ человек, видимо это для таких конференций актуально 🤷♂️
Только лишь бы не работать))
Не надо путать работу и мозгоебство. Сегодня руководителей мозгоебов полным полно особбенно в россии. Почитайте прессу СМИ информации на два предложения, а понаписано пять абзацев воды. И так почти везде. Все эти маркетинги и прочая чепуха. Не думайте, что на западе иначе возмите тот же WWDC где насилуют мозг часами, а аыхлоп новый смайлик новый планшет и стилус.
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