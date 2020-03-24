Обычно организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.

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Некоторые пользователи, которые работают из дома из-за массового карантина, начали ставить в сервисе для видеоконференций Zoom зацикленную видеозапись или фотографию с собой — так они избегают участия в видеоконференциях, сообщает Vice.

При включении соответствующей функции организаторы встреч в Zoom получают уведомление, если кто-то из участников отошёл от экрана более чем на 30 секунд.

Первыми этот способ начали использовать школьники, которые находятся на дистанционном обучении, и делились инструкцией в TikTok, пишет издание.

Одна их пользовательниц Twitter рассказала, как её муж оставил собственную фотографию вместо себя во время видеоконференции с помощью функции добавления персонального фона Zoom Rooms.

Kate Buckley @EchinoKate

Zoom pro tip 2: You can customize yourself right out of that meeting. Zoom pro tip 1: Backgrounds are customizable.Zoom pro tip 2: You can customize yourself right out of that meeting. https://t.co/rV1KAyDEgF

Чтобы воспользоваться функцией, нужно оформить подписку за $500 в год. Подойдёт и корпоративная подписка.