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Mail.ru Group соберёт на платформе сервисы для удалённой работы, информационные сайты и подборку для поддержки малого бизнеса.
Mail.ru Group запустила платформу #ЛучшеДома, на которой соберёт сервисы для удалённой работы и образования, игры и видеосервисы, информационные сайты, сервисы доставки. Разместить своё предложение на платформе сможет любая компания, рассказали vc.ru в группе.
Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru. При отборе будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. В Mail.ru Group подчеркнули, что будут продвигать платформу во всех проектах группы — медиапроектах, соцсетях и так далее.
Отдельно компания соберёт на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса — маркетинговые и рекламные возможности и инструменты для перевода бизнеса в онлайн, а также сделает подборки для детей и пожилых людей. Сейчас на площадке есть предложения от самой Mail.ru Group.
23 марта сайт с сервисами для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине, запустили Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» при поддержке интернет-компаний России. На сайте собрано более 60 сервисов.
Там опечатка в тексте статьи, верный емейл: no-reply@corp.mail.ru
Пока создавали почтовый ящик не так друг друга поняли и сделали почту "Id" (айди), а не "ld" (эЛДэ). Все оперативно исправили, нужная почта работает и ждет все заявки
точно все компании то будут перечислены, или только майловские?
Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru.
Прямо в тексте же
Клево, но почта не работает(
Сервисы для карантина, сервисы для карантина, сервисы для кара...
Подзадолбал уже это карантинный хайп.
Это нормальная тема в данном случае. Больше «хайпа» конвертируется в меньшее число социальных контактов, что прямо влияет на количество пострадавших.
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