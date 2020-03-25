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Сервисы
Татьяна Боброва
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Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники» прорекламируют набор сервисов для карантина — в него могут попасть любые компании Материал редакции

Mail.ru Group соберёт на платформе сервисы для удалённой работы, информационные сайты и подборку для поддержки малого бизнеса.

13 комментариев
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Mail.ru Group запустила платформу #ЛучшеДома, на которой соберёт сервисы для удалённой работы и образования, игры и видеосервисы, информационные сайты, сервисы доставки. Разместить своё предложение на платформе сможет любая компания, рассказали vc.ru в группе.

Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru. При отборе будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. В Mail.ru Group подчеркнули, что будут продвигать платформу во всех проектах группы — медиапроектах, соцсетях и так далее.

Отдельно компания соберёт на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса — маркетинговые и рекламные возможности и инструменты для перевода бизнеса в онлайн, а также сделает подборки для детей и пожилых людей. Сейчас на площадке есть предложения от самой Mail.ru Group.

23 марта сайт с сервисами для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине, запустили Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» при поддержке интернет-компаний России. На сайте собрано более 60 сервисов.

#новость #mailrugroup #коронавирус

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13 комментариев
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Максим Матвеев

7

Там опечатка в тексте статьи, верный емейл: no-reply@corp.mail.ru

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Sergey Luchin

Максим
1

Пока создавали почтовый ящик не так друг друга поняли и сделали почту "Id" (айди), а не "ld" (эЛДэ). Все оперативно исправили, нужная почта работает и ждет все заявки

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Машрум

2

точно все компании то будут перечислены, или только майловские? 

Ответить

Sergey Luchin

Машрум
3

Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru.

Прямо в тексте же

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Машрум

Sergey
–1

Цель проекта какая? Если образовать население об онлайн сервисах, то МаилРу пусть тогда жопу свою поднимает и добавляет сервисы самостоятельно, а те, кого СЛУЧАЙНО пропустили, те пусть пишут.

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Машрум

Машрум
0

Сколько в России дешевого PR на проблемы. До тошноты противно смотреть на такие мерзкие компании, как Mail.RU

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Илия Аглицкая

2

Клево, но почта не работает(

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Irina Meleshenkova

Илия
0

так она на мэйле, что вы хотели

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Valentin Dombrovsky

1

Сервисы для карантина, сервисы для карантина, сервисы для кара... 
Подзадолбал уже это карантинный хайп.

Ответить

Антон Курочкин

Valentin
0

Это нормальная тема в данном случае. Больше «хайпа» конвертируется в меньшее число социальных контактов, что прямо влияет на количество пострадавших.

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Машрум

0

Чё, даже Мишустину на лапу не придется откатывать?

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Ксюша Славина

0

Да, указанного почтового адреса не существует

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And

0

Корректной почты нет? 

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