Mail.ru Group соберёт на платформе сервисы для удалённой работы, информационные сайты и подборку для поддержки малого бизнеса.

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Mail.ru Group запустила платформу #ЛучшеДома, на которой соберёт сервисы для удалённой работы и образования, игры и видеосервисы, информационные сайты, сервисы доставки. Разместить свое предложение на платформе сможет любая компания, рассказали vc.ru в группе.

Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru. При отборе будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. Mail.ru Group будет продвигать платформу во всех проектах группы — медиапроектах, соцсетях и так далее.

Отдельно компания соберёт на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса — маркетинговые и рекламные возможности и инструменты для перевода бизнеса в онлайн, а также сделает подборки для детей и пожилых людей. Сейчас на площадке есть предложения от самой Mail.ru Group.