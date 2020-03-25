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Сервисы
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» и «Одноклассники» покажут пользователям подборку сервисов для карантина — в неё могут попасть любые компании Материал редакции

Mail.ru Group соберёт на платформе сервисы для удалённой работы, информационные сайты и подборку для поддержки малого бизнеса.

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Mail.ru Group запустила платформу #ЛучшеДома, на которой соберёт сервисы для удалённой работы и образования, игры и видеосервисы, информационные сайты, сервисы доставки. Разместить свое предложение на платформе сможет любая компания, рассказали vc.ru в группе.

Компании могут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта, написав на почту ld@corp.mail.ru. При отборе будут учитываться массовость проекта и его общественная польза. Mail.ru Group будет продвигать платформу во всех проектах группы — медиапроектах, соцсетях и так далее.

Отдельно компания соберёт на площадке предложения для поддержки малого и среднего бизнеса — маркетинговые и рекламные возможности и инструменты для перевода бизнеса в онлайн, а также сделает подборки для детей и пожилых людей. Сейчас на площадке есть предложения от самой Mail.ru Group.

23 марта сайт с сервисами для россиян, которые вынуждены сидеть на карантине, запустили Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» при поддержке интернет-компаний России. На сайте собрано более 60 сервисов.

#новость #mailrugroup #коронавирус

Сервисы
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1 комментарий
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Valentin Dombrovsky

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Сервисы для карантина, сервисы для карантина, сервисы для кара... 
Подзадолбал уже это карантинный хайп.

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