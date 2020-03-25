Владельцы кофеен, автосервисов и другого бизнеса смогут сравнить свои показатели с обезличенными данными конкурентов.

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Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в партнёрстве со «Сбербанком» разработали сервис «Сравни себя с рынком», который позволяет анализировать продажи кафе, кофеен, автосервисов, магазинов продуктов и других. Об этом vc.ru рассказали партнёры.

Предприниматель может в режиме реального времени получить аналитику по основным показателям своего бизнеса: выручка, средний чек, количество чеков, объём товарных позиций в чеке, ассортимент.

В одном окне сервис отображает данные компании и среднерыночные показатели конкретной торговой категории. Географию, масштаб рынка (район, город, регион и так далее) предприниматель определяет сам. Можно смотреть аналитику по разным параметрам (типам операций, расчётов) и сравнивать показатели за разные периоды.

В основе аналитики — обезличенные данные «Платформы ОФД». Сервис поможет предпринимателям проводить оперативный мониторинг рынка и вовремя реагировать на изменения. Например, скорректировать цены и ассортимент, спланировать мероприятия для роста продаж.