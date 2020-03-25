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Сервисы
Галина Мубаракшина
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«Платформа ОФД» запустила сервис анализа продаж на рынке для малого бизнеса Материал редакции

Владельцы кофеен, автосервисов и другого бизнеса смогут сравнить свои показатели с обезличенными данными конкурентов.

3 комментария
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Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в партнёрстве со «Сбербанком» разработали сервис «Сравни себя с рынком», который позволяет анализировать продажи кафе, кофеен, автосервисов, магазинов продуктов и других. Об этом vc.ru рассказали партнёры.

Предприниматель может в режиме реального времени получить аналитику по основным показателям своего бизнеса: выручка, средний чек, количество чеков, объём товарных позиций в чеке, ассортимент.

В одном окне сервис отображает данные компании и среднерыночные показатели конкретной торговой категории. Географию, масштаб рынка (район, город, регион и так далее) предприниматель определяет сам. Можно смотреть аналитику по разным параметрам (типам операций, расчётов) и сравнивать показатели за разные периоды.

В основе аналитики — обезличенные данные «Платформы ОФД». Сервис поможет предпринимателям проводить оперативный мониторинг рынка и вовремя реагировать на изменения. Например, скорректировать цены и ассортимент, спланировать мероприятия для роста продаж.

Чтобы подключить сервис, нужно выбрать услугу «Оператор фискальных данных» в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн» и затем оформить подписку в личном кабинете «Платформы ОФД». В течение двух недель клиент может пользоваться сервисом бесплатно. Подписка на три месяца стоит 800 рублей, на год — 2700 рублей.

#новость #сбербанк

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3 комментария
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Владислав Владимирович

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Охереть, а я могу не хотеть, чтобы мои данные, даже обезличенные, куда-то передавались, еще и за деньги?

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Eugene Smirnov

Владислав
0

Это невозможно

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Антон Курочкин

0

«Платформа ОФД» запустила сервис анализа продаж на рынке, которого больше нет

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