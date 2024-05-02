Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор данных с сайтов ботами Google, OpenAI и другими — «Ъ»

Чтобы исключить сбор информации об их критических уязвимостях, а также индексацию и анализ данных россиян.Центр управления связью общего пользования Роскомнадзора в конце апреля 2024 года направил компаниям из реестра провайдеров хостинга письмо, которое содержит рекомендации по настройке ограничений доступа поисковых ботов к информации на российских сайтах. С документом ознакомился «Коммерсантъ».По словам источника издания на рынке интернет-провайдеров, речь об иностранных ботах, в том числе — Googlebot от Google, GPTBot от OpenAI, Apple Bot от Apple и других. Такие роботы в автоматическом режиме посещают сайты для их индексации поисковиками, для интернет-рекламы или обучения нейросетей.Ограничить доступ ботов нужно «для исключения сбора данных о критических уязвимостях российских ресурсов, индексировании данных россиян и анализа собранной информации», следует из письма. Провайдерам же «необходимо провести анализ рисков в своей зоне ответственности и при их обнаружении применить правила блокировки сбора сведений поисковыми ботами».В письме приведён список идентификаторов, по которым можно отличить вредоносных роботов и сканеры уязвимостей. Получение документа подтвердили в DDoS-Guard и сообщили, что приняли его к сведению. В Роскомнадзоре на запрос издания не ответили.Собеседник «Ъ» в крупной ИТ-компании отметил, что список приведённых в письме идентификаторов «очень большой, и их блокировка может повлиять на стабильность работы ИТ-систем».#новости #роскомнадзор
То есть гугл будет плохо индексировать а чат жпт плохо генерировать на русском? Выглядит, как попытка остановить прогресс за счет налогоплательщиков.
Выглядит как проплаченная лобби яндексом чтобы остаться единственным говнопоисковиком в ру зоне - и как интересно они это делать будут... а если и что-то реализуют, не боятся ли они что многие сайты перенесут к другим хостинг провайдерам? ))))))
Да кому нужен этот прогресс? На виси статейки клепать, да на ГС контент?
«Чтобы исключить... анализ данных россиян»
Нидайбох Илон Маск узнает ФИО жителя Сыктывкара Петра Сергеевича Дерябкина!
скорее речь про сбор данных, что бы оценить происходящее в РФ. Вероятно эти данные используются для принятия решений политиками.
И завербует его для службы Байдену и рептилоидам !
Любопытный выбор имени.