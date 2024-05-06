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Маша Цепелева

Джек Дорси ушёл из совета директоров Bluesky Статьи редакции

Он запустил соцсеть в 2019 году и развивал её после ухода из Twitter.

  • Джек Дорси написал об уходе из совета директоров Bluesky в X. Он коротко ответил на прямой вопрос пользователя об этом и больше не комментировал решение, заметил TechCrunch.
  • Позже Bluesky опубликовала официальное заявление. Компания поблагодарила Дорси за инициирование и финансирование проекта и добавила, что ищет нового члена правления. Bluesky продолжит развиваться как соцсеть с открытым кодом, работающая на децентрализованном протоколе atproto.
  • Джек Дорси и Джереми Миллер основали сервис в 2019 году при поддержке Twitter, а в 2021 году сделали его независимым. После ухода из Twitter Дорси присоединился к компании как член совета директоров. Приложение Bluesky стало доступно в начале 2023 года. По интерфейсу платформа напоминает Х (Twitter) и Threads.
  • В июле 2023 года Bluesky привлекла $8 млн на развитие и увеличение штата, а также анонсировала первую платную функцию — возможность указать в качестве имени пользователя личный домен.
  • В феврале 2024-го соцсеть разрешила регистрироваться без приглашений, до этого тестирование было закрытым. На тот момент количество пользователей составляло 3,2 млн.
Джек Дорси, фото Getty Images

#новости #bluesky

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8 комментариев
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 Платон Щукин

Я так понимаю это плохо:)

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Вадим Д.
Bluesky продолжит развиваться как соцсеть

Не продолжит. Это уже даже не пародия.

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Русский князь

Странно. С другой стороны, захотел и ушел 👍

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Запопу Кусь

Всем доброй ночи в этом чате! 😴🥱🛏

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Запопу Кусь

Ну вот все уснули ☹️

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Платон Щукин

Эй

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Skufus

Потому что аналоговые соцсети людям не нужны. Мы это видим отлично на примере того же be real

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Fred Han

Самый настоящий клоун 🤡

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