Джек Дорси ушёл из совета директоров Bluesky Статьи редакции
Он запустил соцсеть в 2019 году и развивал её после ухода из Twitter.
- Джек Дорси написал об уходе из совета директоров Bluesky в X. Он коротко ответил на прямой вопрос пользователя об этом и больше не комментировал решение, заметил TechCrunch.
- Позже Bluesky опубликовала официальное заявление. Компания поблагодарила Дорси за инициирование и финансирование проекта и добавила, что ищет нового члена правления. Bluesky продолжит развиваться как соцсеть с открытым кодом, работающая на децентрализованном протоколе atproto.
- Джек Дорси и Джереми Миллер основали сервис в 2019 году при поддержке Twitter, а в 2021 году сделали его независимым. После ухода из Twitter Дорси присоединился к компании как член совета директоров. Приложение Bluesky стало доступно в начале 2023 года. По интерфейсу платформа напоминает Х (Twitter) и Threads.
- В июле 2023 года Bluesky привлекла $8 млн на развитие и увеличение штата, а также анонсировала первую платную функцию — возможность указать в качестве имени пользователя личный домен.
- В феврале 2024-го соцсеть разрешила регистрироваться без приглашений, до этого тестирование было закрытым. На тот момент количество пользователей составляло 3,2 млн.
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Я так понимаю это плохо:)
Не продолжит. Это уже даже не пародия.
Странно. С другой стороны, захотел и ушел 👍
Всем доброй ночи в этом чате! 😴🥱🛏
Ну вот все уснули ☹️
Эй
Потому что аналоговые соцсети людям не нужны. Мы это видим отлично на примере того же be real
Самый настоящий клоун 🤡