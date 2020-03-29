Стартапы недели: пересадка органов от животных, в космос на воздушном шаре, экономия топлива для морских судов

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были три стартапа обычных, один корпоративный, одно объявление и ролик на YouTube.

EGenesis хочет решить проблему нехватки органов для пересадки. Он планирует брать почки, сердца и легкие у свиней.

Nautilus Labs в режиме реального времени оптимизирует работу двигателей на морских судах. Добавить оборотов! Убавить оборотов! Так, так, так, добавить оборотов! В итоге транспортные компании получают экономию горючего.

SpaceRyde хочет отправлять ракеты в космос с воздушного шара. Есть Морской старт, а у них, когда получится, будет Воздушный старт — дешевле обычного земного, с Байконура или мыса Канаверал.

Авиакомпании специально удлиняют некоторые рейсы на 10-15 минут ради дополнительной маржи. Кто-то был первым, и это был корпоративный стартап!

В ролике на YouTube я разбираю презентацию Square. Компания стоит на бирже $24 млрд (до вируса было $37 млрд). Мне в руки попала их презентация 2011 года, тогда это был ещё относительно маленький стартап, и искал он всего $20 млн. А ещё у меня уже 1000 подписчиков на канале. Присоединяйтесь!

9 апреля мы в United Investors проводим новую онлайн питч-сессию для членов клуба. Тема — сервисы для удалённой работы. Нам интересны хоть инструменты, хоть маркетплейсы, хоть не знаю, что ещё, если это связано с работой из дома. Если хотите представить свой проект инвесторам, пишите на почту ui@gornal.ru: 9 апреля, вечер, онлайн.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Indie Labs, Eatorigin, Lithit, OpenDoor (оператор коливингов, тезка «единорога»), Homigo, Xeneta, Dedrone и Orcam без новостей, Goldmoney без новостей растет.

Top Hat создал мобильное приложение для интерактивных лекций в колледжах. От профессора к студентам отправляются слайды и тесты, в обратную сторону анонимные и неанонимные вопросы. В принципе, выходит похоже на многие вебинарные образовательные проекты, только само окно с преподавателем в живое присутствие вынесено.

В феврале стартап привлек раунд инвестиций. Объявленное число — $55 млн, но часть денег — в долг, а не за долю. Продуктовая новость — развитие собственных курсов, доступ к студентам есть — его можно и нужно монетизировать. Сейчас с помощью платформы учится 2,7 млн человек, рост небольшой, порядка 15% в год.

MoviePass — любимый сервис американских кинолюбов. Он продавал подписку на почти безлимитное посещение кинотеатров. За $10 в месяц пользователь имел право на один билет в день в 90% залов страны, правда, только на обычные фильмы, без 3D.

Сделка оказалась слишком хороша, чтобы быть правдой, экономика так и не сошлась, стартап закрылся.

Jobandtalent — испанское венчурное аутстафф-агентство. Для людей без «солидной» профессии — грузчиков и официантов — это один огромный работодатель, для компаний — место, где можно попросить десяток или сотню кассиров. При этом они остаются сотрудниками Jobandtalent, заказчик платит стартапу одним чеком и не занимается «кадровым делопроизводством».

От традиционного аутстаффа стартап отличается только масштабом. Грубо говоря, маленькая компания размещает вакансии на чужих сайтах и тратит деньги, а Jobandtalent один раз потратит гигантские инвестиции на создание бренда и будет получать кандидатов бесплатно.

В ноябре компания привлекла раунд в €70 млн. Опубликованный прогноз выручки на 2019 год — €250 млн после €135 млн за 2018 году. В выручку входят собственно зарплаты сотрудников, так что это не такое уж большое число, как может показаться.

Канадский Ada Support делает универсального чат-бота. Конкуренты автоматизируют службы поддержки корпораций с помощью больших внедрений и индивидуального обучения, а в Ada все общие знания заложены изначально, конкретный бот получается с помощью клик-клик. Ну почти.

Неделю назад стартап привлек $44 млн инвестиций. Абсолютных чисел компания не раскрывает, но говорит, что выручка утраивается каждый год.

Casper — венчурный бренд матрасов. Для клиента он отличается от условной «Асконы» простотой выбора, удобством покупки и гарантиями. Стартап продает всего три варианта матрасов: дешевый, средний и лучший, покупка происходит через клик-клик на сайте, на возврат без объяснения причин дается сто дней.

Инвесторам Casper говорит о прямом взаимодействии с покупателем, отсутствии расходов на офлайн-магазины и той же самой простоте выбора — бесконечные SKU не залеживаются на складах, прогнозировать спрос просто. Кроме того, с тремя моделями лучше работает виральный маркетинг, человек знает, что он купил и что он хвалит.

В феврале Casper вышел на IPO с оценкой всего $470 млн, а дальше был вирус, на фоне которого компания дешевела быстрее рынка. Сейчас её капитализация $164 млн — сравните с $1 млрд год назад.

Casper

Американский Brex берет доступ к банковскому счету компании и выдает ей кредитные карты. Долг погашается автоматически, кредитный лимит меняется в зависимости от остатка денег и динамики его изменения.

Компании получают мгновенное одобрение без всяких идиотских требований залога, личного поручительства или кредитной истории: пока есть деньги, можешь брать в долг. Если же сравнивать с дебетовой картой, то за кредитку Brex получает от платежных систем большую комиссию с потраченных денег и частично делится ими с компанией в форме разнообразных кэшбеков и бонусов. Ещё одно преимущество — стартап умеет давать карточки разным сотрудникам и позволяет настраивать им уникальные лимиты.

Компания взлетает ракетой, запускает новые продукты, покупает мелкие стартапы, в июне привлекла раунд в $100 млн по оценке $2,6 млрд. Основатели настолько зазвездились, что открыли свой ресторан – что ж, могут себе позволить.

P.S.: в ближайшее время НЕ будет встреч в GrowUp. Ждем конца эпидемии.

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