Режим самоизоляции в Москве не отменяет разрешения на работу курьеров и сервисов доставки еды, передаёт РБК со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.

Сервисы доставки продолжают работу в Москве и Подмосковье, подтвердили изданию представители Delivery Club и Федерации рестораторов и отельеров России. Delivery Club готова предоставить властям данные курьеров для оформления пропусков. Dostavista добавит в приложение для курьеров подтверждение, что они работают в компании.

29 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Покидать квартиры москвичи смогут только в случае крайней необходимости. В частности, за продуктами, в аптеку, выгулять собаку или на работу, если человек обязан посещать её.

Ранее мэр распорядился приостановить работу парикмахерских, салонов красоты, кафе, ресторанов и других видов бизнеса. Исключение было сделано для продуктовых магазинов, аптек и ряда других организаций. Ограничения ввели и власти Подмосковья.

С 30 марта по 5 апреля жителям регионов России не рекомендуется покидать дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. Государственные границы были закрыты на неопределённый срок.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом Covid-2019. 59 человек выздоровели, восемь скончались.