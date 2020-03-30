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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Курьеры продолжат работу после введения режима самоизоляции в Москве и Подмосковье Материал редакции

Сервисы доставки готовы выдавать пропуска и подтверждения для сотрудников.

  • Режим самоизоляции в Москве не отменяет разрешения на работу курьеров и сервисов доставки еды, передаёт РБК со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.

  • Сервисы доставки продолжают работу в Москве и Подмосковье, подтвердили изданию представители Delivery Club и Федерации рестораторов и отельеров России. Delivery Club готова предоставить властям данные курьеров для оформления пропусков. Dostavista добавит в приложение для курьеров подтверждение, что они работают в компании.

  • 29 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Покидать квартиры москвичи смогут только в случае крайней необходимости. В частности, за продуктами, в аптеку, выгулять собаку или на работу, если человек обязан посещать её.

  • Ранее мэр распорядился приостановить работу парикмахерских, салонов красоты, кафе, ресторанов и других видов бизнеса. Исключение было сделано для продуктовых магазинов, аптек и ряда других организаций. Ограничения ввели и власти Подмосковья.

  • С 30 марта по 5 апреля жителям регионов России не рекомендуется покидать дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. Государственные границы были закрыты на неопределённый срок.

  • По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом Covid-2019. 59 человек выздоровели, восемь скончались.

#новость #бизнеснакарантине #коронавирус

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37 комментариев
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Владимир Рашников

26

Кодзима всё предвидел. Гений!

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Red Boy

Владимир
0

Где это у него было?

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Andrew Freez

Red
4

примерно в крайнем шедевре

Ответить

Евгений Черепанов

Andrew
1

Вот когда детей в школу будут доставлять курьеры - тогда да )

Ответить

walkindizaster

Евгений
1
Chinese father creates 'Death Stranding' suit to…
A father from Shanghai designed a safety cabin to protect his child from coronavirus, as footage…
ruptly.tv
Ответить

Евгений

walkind…
0

Вот оно! Шикарно

Ответить

Andrew Freez

Евгений
0

зачем? 

Ответить

Евгений

Andrew
0

Затем, чтобы было реальное соответствие игре.

Ответить

Andrew Freez

Евгений
2

грудничков в школу не берут

Ответить

Евгений Черепанов

22

Передайте курьерской службе Окей и iGoods, пожалуйста, что ближайшая доставка «через неделю» в мегаполисе - это не продолжение работы, а ее саботаж.

Ответить

Artem Medvedev

Евгений
5

И Озон туда же ....

Ответить

Sergei Timofeyev

Artem
8

Сегодня видел СМСку от них, что ввиду закрытия ПВЗ, пересылают заказ в Ялту (из Москвы!), где можно его будет забрать. )))

Ответить

Андрей Чуринов

Sergei
6

стимулирую внутренний туризм

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Ага, а там их пинками и нагайками )))

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Такая же фигня, хотя все заказы от них я давно забрал.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
1

Съездите в Ялту, развеетесь. 

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Да запросто. Целая неделя свободна )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Везёт. Я вот сейчас заканчиваю свой завтрак и иду наверх собирать коллекторы из полипропилена.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

У меня дела попроще )

Ответить

Станислав Галушка

Евгений
1

Перекресток и Утконос та же хрень

Ответить

Антон

0

Только кто и в каких условиях собирают эту еду для доставки.

Ответить

Andrew Freez

Антон
13

пока будут верующие, что их заказ собирается в стерильных условиях и доставляется безгрешным антисептированным курьером--курьерский рыночек не рухнет
ps: кстати, расценки потаскунам не подняли, зато заказов удвоилось, а они и рады

Ответить

Konstantin K

Andrew
3

Потому что в тяжёлое время нужно сплотиться и молча закусила удила, работать!
Кстати, поэтому заказывать планирую только консервы и прочее что в упаковке продается.

Ну и конечно придется упаковку стерилизовать перед касанием

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstantin
2

И пиво брать ящиками

Ответить

Евгений Черепанов

Антон
1

Есть много видео и данных на этот счёт. Если это доставка из магазина не отдельной курьерской службой, а напрямую - то сбор идёт не из общего зала а спец. Склада где тоже работают люди и тоже беспокоятся за свою жизнь и санитарное состояние.

Ответить

Антон

Евгений
–21

Не видел не одного таскуна в идеальной чистой одежде

Ответить

Ольга Янковская

Антон
30

Что за пренебрежительное отношение к людям? 

Ответить

Red Boy

Евгений
2

Как раз сейчас работаю на складе, кормить то людей надо

Ответить

Евгений Черепанов

Red
1

Заболевшие выживают благодаря врачам, а здоровые - благодаря Вам) расскажите, где работаете и в каком режиме? Успокойте общественность?

Ответить

Red Boy

Евгений
2

График 2/2, компанию не смогу назвать из-за репутационых соображений, занимаюсь планированием и связями с клиентами. Стараюсь не паниковать когда еду в пустом метро утром в понедельник.

Ответить

Вадим Клюев

0

курьерские службы щас на подьеме, даже обьявляют наборы новых сотрудников среди самых смелых и тех, кто считает себя безсмертным)

Ответить

Sergey Ontime

0

Мы живем в обществе. Обмена микроорганизмами не избежать. Даже у вас дома вентиляция объединяет всех, как тот круизный лайнер.
Все переболеют, кто не отшельник в лесу.

Ответить

Дарья Сазанова

0

При одобрении предложений Мишустина зона доставки увеличится до 8000 км? Да?

Ответить

Roman Maschenko

0

@Яндекс Еда - вы мудаки что ли? Курьеры Яндекс.Лавки приезжают без масок, все отдают в руки - говорят маски им не раздавали. У вас денем навалом - почему население должно заражаться?
#ЯндексЕда

Ответить

mr Lib

Roman
0

в больницах дефицит масок, врачам не хватает, какие нахрен курьеры

Ответить

Таня Арефьева

0

Кто знал, что когда-нибудь героями станут курьеры?

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Alexey Praskovin

Таня
0

А кто из них уже стал героем? Я что-то пропустил?

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