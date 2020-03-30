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Сервисы доставки готовы выдавать пропуска и подтверждения для сотрудников.
Режим самоизоляции в Москве не отменяет разрешения на работу курьеров и сервисов доставки еды, передаёт РБК со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.
Сервисы доставки продолжают работу в Москве и Подмосковье, подтвердили изданию представители Delivery Club и Федерации рестораторов и отельеров России. Delivery Club готова предоставить властям данные курьеров для оформления пропусков. Dostavista добавит в приложение для курьеров подтверждение, что они работают в компании.
29 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил режим самоизоляции для жителей столицы с 30 марта. Покидать квартиры москвичи смогут только в случае крайней необходимости. В частности, за продуктами, в аптеку, выгулять собаку или на работу, если человек обязан посещать её.
С 30 марта по 5 апреля жителям регионов России не рекомендуется покидать дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. Государственные границы были закрыты на неопределённый срок.
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Владимир Рашников
Кодзима всё предвидел. Гений!
Red BoyВладимир
Где это у него было?
Andrew FreezRed
примерно в крайнем шедевре
Евгений ЧерепановAndrew
Вот когда детей в школу будут доставлять курьеры - тогда да )
walkindizasterЕвгений
Евгенийwalkind…
Вот оно! Шикарно
Andrew FreezЕвгений
зачем?
ЕвгенийAndrew
Затем, чтобы было реальное соответствие игре.
Andrew FreezЕвгений
грудничков в школу не берут
Евгений Черепанов
Передайте курьерской службе Окей и iGoods, пожалуйста, что ближайшая доставка «через неделю» в мегаполисе - это не продолжение работы, а ее саботаж.
Artem MedvedevЕвгений
И Озон туда же ....
Sergei TimofeyevArtem
Сегодня видел СМСку от них, что ввиду закрытия ПВЗ, пересылают заказ в Ялту (из Москвы!), где можно его будет забрать. )))
Андрей ЧуриновSergei
стимулирую внутренний туризм
Sergei TimofeyevАндрей
Ага, а там их пинками и нагайками )))
Arthur NiazyanSergei
Такая же фигня, хотя все заказы от них я давно забрал.
Sergei TimofeyevArthur
Съездите в Ялту, развеетесь.
Arthur NiazyanSergei
Да запросто. Целая неделя свободна )))
Sergei TimofeyevArthur
Везёт. Я вот сейчас заканчиваю свой завтрак и иду наверх собирать коллекторы из полипропилена.
Arthur NiazyanSergei
У меня дела попроще )
Станислав ГалушкаЕвгений
Перекресток и Утконос та же хрень
Антон
Только кто и в каких условиях собирают эту еду для доставки.
Andrew FreezАнтон
пока будут верующие, что их заказ собирается в стерильных условиях и доставляется безгрешным антисептированным курьером--курьерский рыночек не рухнет
ps: кстати, расценки потаскунам не подняли, зато заказов удвоилось, а они и рады
Konstantin KAndrew
Потому что в тяжёлое время нужно сплотиться и молча закусила удила, работать!
Кстати, поэтому заказывать планирую только консервы и прочее что в упаковке продается.
Ну и конечно придется упаковку стерилизовать перед касанием
Sergei TimofeyevKonstantin
И пиво брать ящиками
Евгений ЧерепановАнтон
Есть много видео и данных на этот счёт. Если это доставка из магазина не отдельной курьерской службой, а напрямую - то сбор идёт не из общего зала а спец. Склада где тоже работают люди и тоже беспокоятся за свою жизнь и санитарное состояние.
АнтонЕвгений
Не видел не одного таскуна в идеальной чистой одежде
Ольга ЯнковскаяАнтон
Что за пренебрежительное отношение к людям?
Red BoyЕвгений
Как раз сейчас работаю на складе, кормить то людей надо
Евгений ЧерепановRed
Заболевшие выживают благодаря врачам, а здоровые - благодаря Вам) расскажите, где работаете и в каком режиме? Успокойте общественность?
Red BoyЕвгений
График 2/2, компанию не смогу назвать из-за репутационых соображений, занимаюсь планированием и связями с клиентами. Стараюсь не паниковать когда еду в пустом метро утром в понедельник.
Вадим Клюев
курьерские службы щас на подьеме, даже обьявляют наборы новых сотрудников среди самых смелых и тех, кто считает себя безсмертным)
Sergey Ontime
Мы живем в обществе. Обмена микроорганизмами не избежать. Даже у вас дома вентиляция объединяет всех, как тот круизный лайнер.
Все переболеют, кто не отшельник в лесу.
Дарья Сазанова
При одобрении предложений Мишустина зона доставки увеличится до 8000 км? Да?
Roman Maschenko
@Яндекс Еда - вы мудаки что ли? Курьеры Яндекс.Лавки приезжают без масок, все отдают в руки - говорят маски им не раздавали. У вас денем навалом - почему население должно заражаться?
#ЯндексЕда
mr LibRoman
в больницах дефицит масок, врачам не хватает, какие нахрен курьеры
Таня Арефьева
Кто знал, что когда-нибудь героями станут курьеры?
Alexey PraskovinТаня
А кто из них уже стал героем? Я что-то пропустил?