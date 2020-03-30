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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Образовательный маркетплейс Preply с основателями из Украины привлёк $10 млн для выхода в США Материал редакции

Онлайн-сервис позволяет найти репетитора-носителя языка и заниматься в удобное время.

9 комментариев
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Стартап Preply, который позволяет найти репетитора среди носителей языка, привлёк $10 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures. Кроме него в раунде участвовали Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital, а также бизнес-ангелы. В их числе сооснователь Booking.com Артур Костен и сооснователь Couchsurfing Даниэль Хоффер.

Оценка компании и условия сделки не разглашаются, отметили в Preply.

Финансирование поможет стартапу усилить позиции на рынках Северной Америки и Европы, рассказали в Preply. Офисы компании работают в Испании и Украине. Стартап планирует открыть филиал в США.

Preply — платформа для изучения иностранных языков, которая позволяет найти репетитора за рубежом. Сейчас в сервисе можно изучать 15 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие. Стартап использует машинное обучение, в частности, для оценки качества занятий.

Среди преимуществ платформы в компании называют гибкий график занятий и доступную цену: $15-20 в час. Оплату учитель получает сразу после занятия.

В 2012 году Preply привлекла $120 тысяч в рамках программы Techstars Berlin, в 2016 году — $1,3 млн от Hedgehog fund и других, в 2018 году — $4 млн от Point Nine Capital и инвесторов предыдущих раундов, сообщили в компании.

Preply основана в 2013 году уроженцами Украины. Генеральный директор компании — Кирилл Бигай, технический директор — Дмитрий Волошин, руководитель отдела дизайна — Сергей Лукьянов. В стартапе работают 125 сотрудников из более чем 25 стран. На платформе, по данным компании, зарегистрированы 10 тысяч преподавателей и студенты из 190 стран.

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#новость #стартапы #preply

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9 комментариев
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Jegor Tschulkov

2

Здорово, молодцы! Работаю с ними как преподаватель немецкого уже четвёртый год, к сервису никаких нареканий, все четко, быстро и человечно.

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тима махотлов

2

15-20$ в час доступная цена? Явно не для Украины и России.

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Dima Baychapanov

тима
0

это обычная цена преподавателя английского. 

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Kirill Viktorovi4

Dima
1

Для носителя да, обычная. Но важно понимать что бывший выпускник лингвистического с опытом 5 лет не является носителем и красная цена ему максимум 10-12 долларов.

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Anton Ivanov

тима
0

Это довольно средняя цена для преподавания инглиша для России. Насчет Украины не в курсе, вполне возможно вы и правы. Вопрос в том кто там преподает.

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тима махотлов

0

За эти деньги можно в Англию на полгода поехать и выучить язык

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Семен Удальцов

0

Ну молодцы, а оценка то какая?

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Alexander Schwarzman

0

Эээ, так есть же уже italki.com

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Irina Irina

–2

💥💥💥💥

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