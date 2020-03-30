Онлайн-сервис позволяет найти репетитора-носителя языка и заниматься в удобное время.

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Стартап Preply, который позволяет найти репетитора среди носителей языка, привлёк $10 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures. Кроме него в раунде участвовали Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital, а также бизнес-ангелы. В их числе сооснователь Booking.com Артур Костен и сооснователь Couchsurfing Даниэль Хоффер.

Оценка компании и условия сделки не разглашаются, отметили в Preply.

Финансирование поможет стартапу усилить позиции на рынках Северной Америки и Европы, рассказали в Preply. Офисы компании работают в Испании и Украине. Стартап планирует открыть филиал в США.

Preply — платформа для изучения иностранных языков, которая позволяет найти репетитора за рубежом. Сейчас в сервисе можно изучать 15 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие. Стартап использует машинное обучение, в частности, для оценки качества занятий.

Среди преимуществ платформы в компании называют гибкий график занятий и доступную цену: $15-20 в час. Оплату учитель получает сразу после занятия.

В 2012 году Preply привлекла $120 тысяч в рамках программы Techstars Berlin, в 2016 году — $1,3 млн от Hedgehog fund и других, в 2018 году — $4 млн от Point Nine Capital и инвесторов предыдущих раундов, сообщили в компании.