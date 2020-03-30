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Онлайн-сервис позволяет найти репетитора-носителя языка и заниматься в удобное время.
Стартап Preply, который позволяет найти репетитора среди носителей языка, привлёк $10 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures. Кроме него в раунде участвовали Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital, а также бизнес-ангелы. В их числе сооснователь Booking.com Артур Костен и сооснователь Couchsurfing Даниэль Хоффер.
Оценка компании и условия сделки не разглашаются, отметили в Preply.
Финансирование поможет стартапу усилить позиции на рынках Северной Америки и Европы, рассказали в Preply. Офисы компании работают в Испании и Украине. Стартап планирует открыть филиал в США.
Preply — платформа для изучения иностранных языков, которая позволяет найти репетитора за рубежом. Сейчас в сервисе можно изучать 15 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие. Стартап использует машинное обучение, в частности, для оценки качества занятий.
Среди преимуществ платформы в компании называют гибкий график занятий и доступную цену: $15-20 в час. Оплату учитель получает сразу после занятия.
В 2012 году Preply привлекла $120 тысяч в рамках программы Techstars Berlin, в 2016 году — $1,3 млн от Hedgehog fund и других, в 2018 году — $4 млн от Point Nine Capital и инвесторов предыдущих раундов, сообщили в компании.
Preply основана в 2013 году уроженцами Украины. Генеральный директор компании — Кирилл Бигай, технический директор — Дмитрий Волошин, руководитель отдела дизайна — Сергей Лукьянов. В стартапе работают 125 сотрудников из более чем 25 стран. На платформе, по данным компании, зарегистрированы 10 тысяч преподавателей и студенты из 190 стран.
Здорово, молодцы! Работаю с ними как преподаватель немецкого уже четвёртый год, к сервису никаких нареканий, все четко, быстро и человечно.
15-20$ в час доступная цена? Явно не для Украины и России.
это обычная цена преподавателя английского.
Для носителя да, обычная. Но важно понимать что бывший выпускник лингвистического с опытом 5 лет не является носителем и красная цена ему максимум 10-12 долларов.
Это довольно средняя цена для преподавания инглиша для России. Насчет Украины не в курсе, вполне возможно вы и правы. Вопрос в том кто там преподает.
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