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Татьяна Боброва
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«Яндекс» рассчитал «индекс самоизоляции» в крупных городах по данным аудитории своих сервисов Материал редакции

Например, пользователи стали чаще заходить на «Кинопоиск» и реже — в приложение «Метро».

  • «Яндекс» рассчитал «индекс самоизоляции» — балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах и рассчитывается на основе показателей аудитории сервисов компании. Для этого исследователи сравнили данные в обычный день до карантина из-за пандемии Covid-19 и данные на время карантина.
  • Если показатели совпадают, уровень самоизоляции низкий — 0 баллов, если днём такая же картинка, как и ночью, — 5 баллов. 28 марта «индекс самоизоляции» в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
  • В «Навигаторе» и «Метро» активность пользователей снизилась, больше времени они начали проводить в «Яндекс.Эфире» и на «Кинопоиске», пояснили vc.ru в «Яндексе».
  • Данные будут обновляться ежедневно. Индекс рассчитывается для городов с населением свыше 100 тысяч человек, в ближайшее время появятся данные для городов с населением от 50 тысяч. Индикатор отображается на главной странице «Яндекса» и в «Картах».

#яндекс #коронавирус

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