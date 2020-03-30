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В «Яндексе» рассчитывают, что новые функции сервиса помогут поддержать предпринимателей.
«Яндекс.Карты» запустили программу поддержки местного бизнеса. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса. Теперь предприниматели смогут добавить в карточку своей компании кнопки «Купить сертификат» и «Заказать доставку».
Продажа сертификатов — один из способов для бизнеса остаться на плаву, считают в «Яндексе». Покупатели смогут воспользоваться ими позже, когда ситуация станет более стабильной, объяснили в компании.
С кнопки «Заказать доставку» пользователь будет переходить на сервисы доставки кафе и ресторанов, кондитерских, салонов красоты, цветочных и других магазинов.
«Яндекс.Карты» будут собирать данные о доставке и сертификатах самостоятельно и на отдельной странице. На ней предприниматели смогут сами оставлять данные о своих услугах, об особенностях работы в связи со вспышкой коронавируса, а также подключаться к сервису «Яндекс.Еда».
Новая информация появится в карточке компании в течение двух-трёх дней после заполнения заявки. Публикация в сервисе бесплатная.
Чтобы поддержать бизнес, «Яндекс» также будет рассказывать об актуальных предложениях в рассылках компании и разделе, посвящённом Covid-2019, отметили представители сервиса. В поиске по организациям появится специальный фильтр — по нему можно будет найти компании с сертификатами и предложениями на время карантина.
Это здорово, но, Яндекс, вы хотя бы загрузку прайсов в карты почините — через раз не загружается, неделями модерируется.
Лучше было бы, если бы Яндекс не вытеснял своими сервисами и без того жалкие остатки органической поисковой выдачи.
Доставка для салонов красоты? Это как? Доставьте мне мастера на ноготочки?
Ну будет доставка коробка спичек. К которому будет включен подарог. Стрижка, ногти и тд)
Добавили бы ещё маркер "бесконтактые услуги" для сфер услуг, где это актуально.
В салонах красоты это конечно не прокатит, но в бытовых услугах или кафешках может.
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