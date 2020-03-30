В «Яндексе» рассчитывают, что новые функции сервиса помогут поддержать предпринимателей.

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«Яндекс.Карты» запустили программу поддержки местного бизнеса. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса. Теперь предприниматели смогут добавить в карточку своей компании кнопки «Купить сертификат» и «Заказать доставку».

Продажа сертификатов — один из способов для бизнеса остаться на плаву, считают в «Яндексе». Покупатели смогут воспользоваться ими позже, когда ситуация станет более стабильной, объяснили в компании.

С кнопки «Заказать доставку» пользователь будет переходить на сервисы доставки кафе и ресторанов, кондитерских, салонов красоты, цветочных и других магазинов.

«Яндекс.Карты» будут собирать данные о доставке и сертификатах самостоятельно и на отдельной странице. На ней предприниматели смогут сами оставлять данные о своих услугах, об особенностях работы в связи со вспышкой коронавируса, а также подключаться к сервису «Яндекс.Еда».

Новая информация появится в карточке компании в течение двух-трёх дней после заполнения заявки. Публикация в сервисе бесплатная.