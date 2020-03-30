Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
2196

«Яндекс.Карты» добавили продажу сертификатов и доставку товаров в карточки компаний Материал редакции

В «Яндексе» рассчитывают, что новые функции сервиса помогут поддержать предпринимателей.

6 комментариев
В закладки

«Яндекс.Карты» запустили программу поддержки местного бизнеса. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса. Теперь предприниматели смогут добавить в карточку своей компании кнопки «Купить сертификат» и «Заказать доставку».

Продажа сертификатов — один из способов для бизнеса остаться на плаву, считают в «Яндексе». Покупатели смогут воспользоваться ими позже, когда ситуация станет более стабильной, объяснили в компании.

С кнопки «Заказать доставку» пользователь будет переходить на сервисы доставки кафе и ресторанов, кондитерских, салонов красоты, цветочных и других магазинов.

«Яндекс.Карты» будут собирать данные о доставке и сертификатах самостоятельно и на отдельной странице. На ней предприниматели смогут сами оставлять данные о своих услугах, об особенностях работы в связи со вспышкой коронавируса, а также подключаться к сервису «Яндекс.Еда».

Новая информация появится в карточке компании в течение двух-трёх дней после заполнения заявки. Публикация в сервисе бесплатная.

Чтобы поддержать бизнес, «Яндекс» также будет рассказывать об актуальных предложениях в рассылках компании и разделе, посвящённом Covid-2019, отметили представители сервиса. В поиске по организациям появится специальный фильтр — по нему можно будет найти компании с сертификатами и предложениями на время карантина.

#новость #яндекс #яндекскарты #бизнеснакарантине

Сервисы
Подписан
Отписаться
Образовательный маркетплейс Preply с основателями из Украины привлёк $10 млн для выхода в США
Онлайн-сервис позволяет найти репетитора-носителя языка и заниматься в удобное время.
20
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043a\u0430\u0440\u0442\u044b","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 20, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 116214, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 15:19:15 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Мероприятия ушли в онлайн
Ищите анонсы всех полезных событий на vc.ru/events
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mark

4

Угу. Воспользоваться позже. Если они не обанкротятся

Ответить

Николай Истомин

4

Это здорово, но, Яндекс, вы хотя бы загрузку прайсов в карты почините — через раз не загружается, неделями модерируется.

Ответить

Aleksei Novikov

2

Лучше было бы, если бы Яндекс не вытеснял своими сервисами и без того жалкие остатки органической поисковой выдачи.

Ответить

Артём Андреев

1

Доставка для салонов красоты? Это как? Доставьте мне мастера на ноготочки?

Ответить

Yan Purvenes

Артём
0

Ну будет доставка коробка спичек. К которому будет включен подарог. Стрижка, ногти и тд)

Ответить

Дмитрий Артемьев

0

Добавили бы ещё маркер "бесконтактые услуги" для сфер услуг, где это актуально.
В салонах красоты это конечно не прокатит, но в бытовых услугах или кафешках может. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Подключить за 1 день и доставить в 8000 магазинов "у дома"
Как работает сервис 5Post в условиях коронавируса
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
Приложения с 5G и дополненной реальностью: чего ждать от студентов лаборатории Высшей школы менеджмента
Проектирование и создание цифровых MVP, консультации экспертов и оценка специалистов отрасли, реализация собственного п…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как айтишнику не потерять ритм на удаленке: 10 советов для эффективной работы на карантине
Скорее всего, до карантина вам тоже казалось, что большинство людей 20-40 лет работают либо удаленно, либо на фрилансе.…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС.  А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее…
Мэр Москвы объявил всеобщий режим самоизоляции с 30 марта — из дома можно будет выйти на работу или за продуктами
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

Nesterov Igor

Экс-глава российского Disney…

Yaacov Ozer

Фёдор Овчинников понизил себе…

Димка Добрый

Как извлечь пользу из апдейтов…

Alexander Schwarzman

Образовательный маркетплейс…

Alexey Praskovin

Фёдор Овчинников понизил себе…

Serge Nekoval

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Alexey Praskovin

«Некуда выходить и некому…

Eugene Makarov

Credit.Club ускорил выдачу…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Michael Shramko

Фёдор Овчинников понизил себе…

Theodoro Karalenka

Онлайн-бар DrinkTalk.me

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Gosoo Gosoo

«Кофе с собой в новых…

Евгений Вотер

Telegram добавил группировку…

Женя Иванов

Как дизайнеру оседлать четыре…

Chingis Alekenov

Фёдор Овчинников понизил себе…

Константин Полухтин

Фёдор Овчинников понизил себе…

Соня Карлова

Если бы крупные компании…