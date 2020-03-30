Сотрудники недовольны, а работодатели оправдываются защитой безопасности конфиденциальных данных.

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Спрос на Time Doctor, Teramind, VeriClock и другие программы для удалённого контроля за работой сотрудников вырос на фоне массового перехода на удалённую работу, сообщает Bloomberg. Работники жалуются на нарушение личного пространства, а работодатели оправдываются защитой безопасности конфиденциальных данных о компании, пишет издание.

Среди других популярных программ для слежки — InterGuard, innerActiv, ActivTrak и Hubstaff. Они позволяют наблюдать за экраном и рассчитывать показатели производительности, в частности, отслеживают количество отправленных писем. InterGuard также отправляет менеджерам уведомление, если сотрудник делает комбинацию подозрительных действий — например, распечатывает конфиденциальный список клиентов и своё резюме.

В ActivTrak и Teramind заявили изданию, что за последние недели спрос вырос в три раза. В innerActiv сказали, что «телефоны разрываются от звонков».

Цифровое наблюдение практикуется «много лет» на офисных компьютерах, но слежка в собственном доме кажется многим сотрудникам нарушением конфиденциальности, пишет Bloomberg. Как объясняет издание, следить за своими сотрудниками законно, пока компания не скрывает этого.

Например, интернет-банк Axos перевёл своих сотрудников на удалённую работу и предупредил, что фиксирует нажатие клавиш, переходы по сайтам и делает снимки экранов. «Мы видели, как люди недобросовестно пользуются гибкими условиями работы, устраивая себе отпуск», — цитирует издание гендиректора Axos Грегори Гаррабранца.

По словам Гаррабранца, если сотрудники не будут выполнять ежедневные задачи, то к ним «будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения».

«Усиленный контроль за сотрудниками, работающими на дому, гарантирует, что эти сотрудники продолжат соответствовать стандартам качества и производительности, которые ожидаются от всех работников», — заявил пресс-секретарь Axos Грегори Фрост. На вопрос, ведётся ли слежка за самим Гаррабранцом, в Axos не ответили.