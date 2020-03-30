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Сотрудники недовольны, а работодатели оправдываются защитой безопасности конфиденциальных данных.
Спрос на Time Doctor, Teramind, VeriClock и другие программы для удалённого контроля за работой сотрудников вырос на фоне массового перехода на удалённую работу, сообщает Bloomberg. Работники жалуются на нарушение личного пространства, а работодатели оправдываются защитой безопасности конфиденциальных данных о компании, пишет издание.
Среди других популярных программ для слежки — InterGuard, innerActiv, ActivTrak и Hubstaff. Они позволяют наблюдать за экраном и рассчитывать показатели производительности, в частности, отслеживают количество отправленных писем. InterGuard также отправляет менеджерам уведомление, если сотрудник делает комбинацию подозрительных действий — например, распечатывает конфиденциальный список клиентов и своё резюме.
В ActivTrak и Teramind заявили изданию, что за последние недели спрос вырос в три раза. В innerActiv сказали, что «телефоны разрываются от звонков».
Цифровое наблюдение практикуется «много лет» на офисных компьютерах, но слежка в собственном доме кажется многим сотрудникам нарушением конфиденциальности, пишет Bloomberg. Как объясняет издание, следить за своими сотрудниками законно, пока компания не скрывает этого.
Например, интернет-банк Axos перевёл своих сотрудников на удалённую работу и предупредил, что фиксирует нажатие клавиш, переходы по сайтам и делает снимки экранов. «Мы видели, как люди недобросовестно пользуются гибкими условиями работы, устраивая себе отпуск», — цитирует издание гендиректора Axos Грегори Гаррабранца.
По словам Гаррабранца, если сотрудники не будут выполнять ежедневные задачи, то к ним «будут применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения».
«Усиленный контроль за сотрудниками, работающими на дому, гарантирует, что эти сотрудники продолжат соответствовать стандартам качества и производительности, которые ожидаются от всех работников», — заявил пресс-секретарь Axos Грегори Фрост. На вопрос, ведётся ли слежка за самим Гаррабранцом, в Axos не ответили.
Hubstaff позволяет пользователю просматривать данные об активности, чтобы «пытаться превзойти себя», объяснила Кортни Кейви, директор по маркетингу компании. По её мнению, это «способ доказать вашему начальству, что вы способны работать самостоятельно».
Вообще, это выглядит дико. Людей вынудили уйти на удалёнку, но при этом не обеспечили необходимым производительным оборудованием, принтерами, хорошим интернетом...
А ещё людям нужно оборудовать рабочее место, хорошее кресло, стол, отдельное пространство (комната, кабинет), чтобы оградиться от назойливых сожителей.
Люди не по собственной воле перешли в такие условия, а тут ещё и слежка за ними
Как будто компании сделали это по доброй воли, и у них было достаточно времени и ресурсов чтобы это организовать.
Эти цифровые наблюдатели хоть отдельные компьютеры для работы выдают? А то стремно как-то ставить кейлоггер туда, где вводишь пароль от интернет-банка.
Под котиками вы имеете ввиду pussies?
Да, котики это совсем стрёмно.
Пожалуйста, не пробуйте тут скриншот с котиками прикладывать 🤣
Такое нельзя показывать. Кто знает,тот знает. Остальные просто не доросли.
Наверно, меня бы быстро уволили. Могу на 30+ минут залипнуть над обдумыванием задачи, чтобы потом приступить к её реализации. Получается, что всё это время я "не работал".
"в частности, отслеживают количество отправленных писем"
Чтооо?
Тяжело посмотреть в папку Sent?
Дружный коллектив профессионалов, ищет кого бы вымотать и высушить! 🖐😃
А ещё мы будем за тобой следить ☺️ потому что мы не очень понимаем, что именно ты делаешь.
Печенье, кофе и оформление по ТК с нас, с тебя - всё остальное. 🤙😏
Нормальные люди создают на компе рабочую учётку со всеми нужными прогами, всё довольны и никакого палева.
Также как делают учётку подруге/жене/детям.
21 век, люди всё ещё не знают как делать вторые аккаунты чтобы не палить папку с котиками и пароль от банка.
Уверен на VC таких нет ))
лайфхак - ставите виртуалку, туда все офисные программы, ну и пусть они за виртуалкой хоть обследяться :D
Много лет используем в компании этот софт для контроля https://screenshotmonitor.com/?ref=2465 очень довольны!
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