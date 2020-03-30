Стоимость подписки при этом не изменилась.

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C 21 апреля домашние подписки Office 365 для дома и семейная будут обновлены на Microsoft 365, в подписку войдут новые сервисы и функции, рассказали vc.ru в компании.

Так, в обновлённую подписку войдёт Microsoft Teams с расширенными возможностями для семьи и друзей, сервис Microsoft Family Safety для управления экранным временем и геолокацией на устройствах детей, ИИ-сервис для улушения качества текста Microsoft Editor и другие обновления пакета приложений Office.

Microsoft Teams для семьи и друзей

Корпоративный мессенджер Teams будет адаптирован для частной жизни, заявляет Microsoft. В приложении для частных пользователей появятся:

Звонки и видеоконференции.

Групповые чаты.

Работа с общими календарями и списками задач.

Управление расписанием.

Обмен фото и видео.

Отслеживание геолокации пользователей.

Инструменты для хранения и обмена важной информациией — например, паролями к Wi-Fi.

Вся актуальная информация пользователя будет объединена на отдельном экране:

Microsoft Family Safety

Приложение для управления семейным доступом для Windows 10, Android и Xbox. Оно позволяет управлять экранным временем на устройствах детей, например, устанавливать лимиты времени для игры на Xbox, отслеживать местоположение членов семьи и получать уведомления об их перемещениях.

Также приложение может ограничивать контент, не соответствующий возрасту ребёнка.

Приложение будет доступно на iOS и Android «в ближайшие месяцы».

Microsoft Editor

Это набор инструментов для улучшения стиля и грамматики при работе с текстами, который будет доступен подписчикам Microsoft 365 в Word, Outlook, а также в браузерах Edge и Google Chrome в качестве расширения. Сервис может оценивать стиль и качество текста — его ясность, лаконичность, официальность и ненамеренную предвзятость.

Одна из новых функций Editor — «Перефразирование», которая позволяет сделать текст более убедительным или понятным, не потеряв при этом изначального смысла, заявляет Microsoft. На запуске функция будет поддерживать только английский язык.

В Word сервис позволит проверить текст на плагиат, а также вставлять «уместные цитаты» одним кликом.

Новые возможности Office и Skype

Репетитор речи Presenter Coach в PowerPoint теперь может в реальном времени определять монотонность речи и предлагать её доработать, например добавить эмоций, а также более грамотно выстроить предложение. Функция в предварительной версии будет доступна бесплатно и только на английском языке, а затем ей смогут воспользоваться только подписчики Microsoft 365.

PowerPoint Designer позволит сделать презентацию более креативной, например, конвертировать текст во временную шкалу или генерировать несколько вариантов дизайна загруженного изображения.

В Excel появится функция Money для управления финансами, отслеживания и анализа расходов, а также более 100 новых типов данных — среди них еда, фильмы, места и другие категории. Например, тип данных «Питание» позволит узнать калорийность блюда, а «Животные» — фото, факты и информацию о темпераменте пород собак. Подписчики Microsoft 365 также получат эксклюзивный доступ к более 100 типов данных Wolfram Alpha.

Подписчикам Microsoft 365 будет доступно 200 премиальных шаблонов, более 8 тысяч изображений и 175 видео Getty Images, 300 новых шрифтов и 2800 новых иконок для Word, Excel и PowerPoint.



В Skype появилась функция «Собрание» (Meet Now), которая позволяет быстро создать видеоконференцию, а тем, кто к ней подключается, необязательно устанавливать приложение и входить под своей учётной записью.

Microsoft Edge: вертикальные вкладки, менеджер паролей и «умное» копирование

Помимо обновлений Microsoft 365 компания анонсировала новые функции для браузера Edge.

Вертикальное отображение вкладок. Пользователи смогут включить управление вкладками сбоку — по мнению Microsoft, это позволит упростить работу, когда открыто несколько десятков вкладок.

Smart Copy — функция позволяет выделить, скопировать и вставить любую область страницы сайта с сохранением форматирования, например, с таблицами, изображениями и ссылками.

Password Monitor. Браузер Edge сможет анализировать сохраненные логины и пароли на утечки — если данные обнаружены в даркнете, появится уведомление, а браузер предложит изменить скомпроментированный пароль на сайте.

Существующие подписчики Office 365 Personal и Home будут автоматически переводиться на аналогичную Microsoft 365 с 21 апреля. Продажами подписки в России занимаются розничные партнеры компании, стоимость разнится в зависимости от магазина и формата: например, в «М.Видео» от 3290 рублей в год, в DNS — от 2999 рублей, а в Softline — 2296 рублей.