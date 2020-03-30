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Стоимость подписки при этом не изменилась.
C 21 апреля домашние подписки Office 365 для дома и семейная будут обновлены на Microsoft 365, в подписку войдут новые сервисы и функции, рассказали vc.ru в компании.
Так, в обновлённую подписку войдёт Microsoft Teams с расширенными возможностями для семьи и друзей, сервис Microsoft Family Safety для управления экранным временем и геолокацией на устройствах детей, ИИ-сервис для улушения качества текста Microsoft Editor и другие обновления пакета приложений Office.
Корпоративный мессенджер Teams будет адаптирован для частной жизни, заявляет Microsoft. В приложении для частных пользователей появятся:
Вся актуальная информация пользователя будет объединена на отдельном экране:
Приложение для управления семейным доступом для Windows 10, Android и Xbox. Оно позволяет управлять экранным временем на устройствах детей, например, устанавливать лимиты времени для игры на Xbox, отслеживать местоположение членов семьи и получать уведомления об их перемещениях.
Также приложение может ограничивать контент, не соответствующий возрасту ребёнка.
Приложение будет доступно на iOS и Android «в ближайшие месяцы».
Это набор инструментов для улучшения стиля и грамматики при работе с текстами, который будет доступен подписчикам Microsoft 365 в Word, Outlook, а также в браузерах Edge и Google Chrome в качестве расширения. Сервис может оценивать стиль и качество текста — его ясность, лаконичность, официальность и ненамеренную предвзятость.
Одна из новых функций Editor — «Перефразирование», которая позволяет сделать текст более убедительным или понятным, не потеряв при этом изначального смысла, заявляет Microsoft. На запуске функция будет поддерживать только английский язык.
В Word сервис позволит проверить текст на плагиат, а также вставлять «уместные цитаты» одним кликом.
Помимо обновлений Microsoft 365 компания анонсировала новые функции для браузера Edge.
Существующие подписчики Office 365 Personal и Home будут автоматически переводиться на аналогичную Microsoft 365 с 21 апреля. Продажами подписки в России занимаются розничные партнеры компании, стоимость разнится в зависимости от магазина и формата: например, в «М.Видео» от 3290 рублей в год, в DNS — от 2999 рублей, а в Softline — 2296 рублей.
Также Microsoft переименует Office 365 для малого и среднего бизнеса в Microsoft 365, стоимость и возможности подписки пока останутся без изменений.
Надо брать. Добегу только до DNS!
P.S. А еще спасибо, что напомнили о существовании WolframAlpha!
Office 365 для дома можно купить и в сторах (Google Play, App Store) с оплатой помесячно и раз в год
Приложение Microsoft Office.
но это космически дорого. Подписка на год на семью стоит 3к рублей.
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Да ладно, научите купить через Play Market и поставить на ноут?
Плачу через аппсторе, юзаю на компе.
Подписка на юзера, а не устройство
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дело в том, что подписка в России стоит на треть дешевле, чем в мире (а с новым курсом доллара наверно уже и в 2 раза). Поэтому лицензия-ключик покупается через реселлеров,и доступна для активации только в России.
Раньше у них была нормальная электронная лицензия. Теперь надо идти в магазин и платить не ежемесячно, а единовременно. Выиграли они с такими препонами по подключению? Сомневаюсь.
и сейчас нормальная электронная лицензия - идёшь на сайт и покупаешь. Да, Дмитрий, Microsoft выиграли, как всегда выигрывали.
Можно не идти, купить в софтлайне. Но только на год вперёд.
Научите кто-нибудь, пожалуйста, делать такие же гифки с кликами и приближением.
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