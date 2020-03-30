Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Евгений Делюкин
4560

Microsoft заменит домашние подписки Office 365 на Microsoft 365 с Teams, семейным контролем и текстовым сервисом Editor Материал редакции

Стоимость подписки при этом не изменилась.

22 комментария
В закладки
Аудио

C 21 апреля домашние подписки Office 365 для дома и семейная будут обновлены на Microsoft 365, в подписку войдут новые сервисы и функции, рассказали vc.ru в компании.

Так, в обновлённую подписку войдёт Microsoft Teams с расширенными возможностями для семьи и друзей, сервис Microsoft Family Safety для управления экранным временем и геолокацией на устройствах детей, ИИ-сервис для улушения качества текста Microsoft Editor и другие обновления пакета приложений Office.

Microsoft Teams для семьи и друзей

Корпоративный мессенджер Teams будет адаптирован для частной жизни, заявляет Microsoft. В приложении для частных пользователей появятся:

  • Звонки и видеоконференции.
  • Групповые чаты.
  • Работа с общими календарями и списками задач.
  • Управление расписанием.
  • Обмен фото и видео.
  • Отслеживание геолокации пользователей.
  • Инструменты для хранения и обмена важной информациией — например, паролями к Wi-Fi.

Вся актуальная информация пользователя будет объединена на отдельном экране:

Microsoft Family Safety

Приложение для управления семейным доступом для Windows 10, Android и Xbox. Оно позволяет управлять экранным временем на устройствах детей, например, устанавливать лимиты времени для игры на Xbox, отслеживать местоположение членов семьи и получать уведомления об их перемещениях.

Также приложение может ограничивать контент, не соответствующий возрасту ребёнка.

Приложение будет доступно на iOS и Android «в ближайшие месяцы».

Microsoft Editor

Это набор инструментов для улучшения стиля и грамматики при работе с текстами, который будет доступен подписчикам Microsoft 365 в Word, Outlook, а также в браузерах Edge и Google Chrome в качестве расширения. Сервис может оценивать стиль и качество текста — его ясность, лаконичность, официальность и ненамеренную предвзятость.

Одна из новых функций Editor — «Перефразирование», которая позволяет сделать текст более убедительным или понятным, не потеряв при этом изначального смысла, заявляет Microsoft. На запуске функция будет поддерживать только английский язык.

В Word сервис позволит проверить текст на плагиат, а также вставлять «уместные цитаты» одним кликом.

Новые возможности Office и Skype

  • Репетитор речи Presenter Coach в PowerPoint теперь может в реальном времени определять монотонность речи и предлагать её доработать, например добавить эмоций, а также более грамотно выстроить предложение. Функция в предварительной версии будет доступна бесплатно и только на английском языке, а затем ей смогут воспользоваться только подписчики Microsoft 365.
  • PowerPoint Designer позволит сделать презентацию более креативной, например, конвертировать текст во временную шкалу или генерировать несколько вариантов дизайна загруженного изображения.
  • В Excel появится функция Money для управления финансами, отслеживания и анализа расходов, а также более 100 новых типов данных — среди них еда, фильмы, места и другие категории. Например, тип данных «Питание» позволит узнать калорийность блюда, а «Животные» — фото, факты и информацию о темпераменте пород собак. Подписчики Microsoft 365 также получат эксклюзивный доступ к более 100 типов данных Wolfram Alpha.
  • Подписчикам Microsoft 365 будет доступно 200 премиальных шаблонов, более 8 тысяч изображений и 175 видео Getty Images, 300 новых шрифтов и 2800 новых иконок для Word, Excel и PowerPoint.
  • В Skype появилась функция «Собрание» (Meet Now), которая позволяет быстро создать видеоконференцию, а тем, кто к ней подключается, необязательно устанавливать приложение и входить под своей учётной записью.

Microsoft Edge: вертикальные вкладки, менеджер паролей и «умное» копирование

Помимо обновлений Microsoft 365 компания анонсировала новые функции для браузера Edge.

  • Вертикальное отображение вкладок. Пользователи смогут включить управление вкладками сбоку — по мнению Microsoft, это позволит упростить работу, когда открыто несколько десятков вкладок.
  • Smart Copy — функция позволяет выделить, скопировать и вставить любую область страницы сайта с сохранением форматирования, например, с таблицами, изображениями и ссылками.
  • Password Monitor. Браузер Edge сможет анализировать сохраненные логины и пароли на утечки — если данные обнаружены в даркнете, появится уведомление, а браузер предложит изменить скомпроментированный пароль на сайте.

Существующие подписчики Office 365 Personal и Home будут автоматически переводиться на аналогичную Microsoft 365 с 21 апреля. Продажами подписки в России занимаются розничные партнеры компании, стоимость разнится в зависимости от магазина и формата: например, в «М.Видео» от 3290 рублей в год, в DNS — от 2999 рублей, а в Softline — 2296 рублей.

Также Microsoft переименует Office 365 для малого и среднего бизнеса в Microsoft 365, стоимость и возможности подписки пока останутся без изменений.

#новость #microsoft #office #teams

Сервисы
Подписан
Отписаться
Образовательный маркетплейс Preply с основателями из Украины привлёк $10 млн для выхода в США
Онлайн-сервис позволяет найти репетитора-носителя языка и заниматься в удобное время.
26
22
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","teams","office","microsoft"], "comments": 22, "likes": 22, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 116288, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 20:55:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Торговля
Улитки, гепарды и глухари: как интернет-магазины подготовились к праздничным распродажам
Каких онлайн-продаж ожидают в «М.Видео» и в «Metro Cash & Carry», если их сайты загружаются по 33 и 20 секунд?
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Arthur Niazyan

14

Microsoft красавчики!

Ответить

Artemy

2

Надо брать. Добегу только до DNS!

P.S. А еще спасибо, что напомнили о существовании WolframAlpha!

Ответить

Roman Karpenko

1

Office 365 для дома можно купить и в сторах (Google Play, App Store) с оплатой помесячно и раз в год

Ответить

Евгений Делюкин

Roman
1

А можете прислать скриншоты? Это в каком приложении? Интересно, я не знал (и Microsoft не предлагает на сайте такой вариант) 

Ответить

Сергей Чумеров

Евгений
4

Приложение Microsoft Office.

Ответить

Евгений Делюкин

Сергей
0

Спасибо, очень неплохо. У меня подписка есть, и такой меню в приложении вообще нет, как и какого-то варианта посмотреть свой статус. 

Ответить

Dmitriy Alekperov

Сергей
0

но это космически дорого. Подписка на год на семью стоит 3к рублей.

Ответить

Сергей Чумеров

Dmitriy
0

Мой регион в гугле - США.

Ответить

Данил Ларионов

Евгений
4

Для РФ в приложении OneDrive

Ответить

Евгений Делюкин

Данил
0

Спасибо!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Попов

Roman
0

Да ладно, научите купить через Play Market и поставить на ноут?

Ответить

Mykola Petiukh

Дмитрий
2

Плачу через аппсторе, юзаю на компе.
Подписка на юзера, а не устройство

Ответить

Oner Ksor

Дмитрий
0

Не пользуюсь Андроидом, но кажется, что покупается подписка на учётную запись, и с какого именно устройства оформлять подписку не имеет значения. Скачали их приложение на телефоне, авторизовались, оплатили подписку, авторизовались на десктопе.

Ответить

Комментарий удален

Dmitriy Alekperov

Дмитрий
1

дело в том, что подписка в России стоит на треть дешевле, чем в мире (а с новым курсом доллара наверно уже и в 2 раза). Поэтому лицензия-ключик покупается через реселлеров,и доступна для активации только в России.

Ответить

Дмитрий Попов

Dmitriy
–2

Раньше у них была нормальная электронная лицензия. Теперь надо идти в магазин и платить не ежемесячно, а единовременно. Выиграли они с такими препонами по подключению? Сомневаюсь.

Ответить

Dmitriy Alekperov

Дмитрий
2

и сейчас нормальная электронная лицензия - идёшь на сайт и покупаешь. Да, Дмитрий, Microsoft выиграли, как всегда выигрывали.

Ответить

Evgeni Nabokov

Дмитрий
1

Можно не идти, купить в софтлайне. Но только на год вперёд.

Ответить

Anton Vlasov

Evgeni
0

Зато с хорошей скидкой. 

Ответить

33_rublya

0

Серьёзная заявка на победу

Ответить

Make Luv

1

Красавчики, но с неймингом как всегда беда.

Ответить

Кирилл Царенко

0

Научите кто-нибудь, пожалуйста, делать такие же гифки с кликами и приближением.

Ответить

Nick Sidorov

0

в ближайшее месяцы

Хм... 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Можно ли создать успешный стартап в кризис? Разбираемся с Бизнес-инкубатором ВШЭ
Чтобы ответить на данный вопрос, следует заглянуть в историю и понять, а создавались ли успешные компании в период криз…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Мое первое знакомство с Process Mining
Моё знакомство с Process Mining состоялось в декабре 2019, когда я, в составе команды, принял участие в соревновании. Д…
0
Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
Сайт, чат-бот и стартап-ланч: Райффайзенбанк обновил программу по работе со стартапами
Чтобы молодым технологическим компаниям было проще предложить свое решение в программу по работе со стартапами Райффайз…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Smalkov
за день
Наконец-то ! Я ждал этого вечность )
Telegram добавил группировку чатов и каналов
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

Evgeny Kosharovsky

Давайте поговорим "Автобизнес в…

Alexandre Svergoun

Банки будут выдавать кредиты на…

IO

CPA для оффлайн бизнеса. Часть…

Laugh Radiant

Bloomberg: вместе с переходом…

Alex Semenov

Идея: One.More.Bax…

Valera Rybakoff

Telegram добавил группировку…

Artem Markovsky

Что такое Digital мир в эпоху…

Alexandre Svergoun

Фёдор Овчинников понизил себе…

Yan Purvenes

Банки будут выдавать кредиты на…

Станислав Антохи

Банки будут выдавать кредиты на…

Alexandre Svergoun

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Дмитрий Гладышев

Российские власти исключили…

Piter Online

Критическая ошибка, которая…

Антон Штадлер

Telegram добавил группировку…

Alexandre Svergoun

Банки будут выдавать кредиты на…

Валентин Жетонофф

Банки будут выдавать кредиты на…

Станислав Антохи

Власти Санкт-Петербурга…

Женя Иванов

Как дизайнеру оседлать четыре…

Hiun Kim

29 сайтов, на которых дизайнер…

Александр Лавров

Банки будут выдавать кредиты на…