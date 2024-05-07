Сервисы
Таня Боброва

Фоторедактор VSCO запустил платформу, чтобы связать фотографов с брендами Статьи редакции

В компании говорят, что VSCO Hub — почти как LinkedIn, где бренды могут «легко найти кого-то для своих проектов и связаться с ним».

Источник: VSCO
  • Приложение для редактирования фотографий VSCO представило VSCO Hub, пишет TechCrunch. Площадка поможет компаниям и брендам найти подходящего для сотрудничества фотографа из сообщества сервиса.
  • По словам гендиректора VSCO Эрика Уиттмана, VSCO Hub — почти как LinkedIn, где бренды — рекрутеры, которые могут «легко найти кого-то для своих проектов и связаться с ним».
  • Компании могут найти автора, используя фильтры (местоположение, категория и другие), или с помощью поиска по похожим работам. Для этого нужно загрузить референс, и сервис найдёт похожие по стилю изображения в портфолио авторов.
  • Чтобы присоединиться к VSCO Hub, фотографам нужно оформить подписку Pro за $12,99 в месяц или $59,99 в год и заполнить профиль. По данным TechCrunch, сейчас такую подписку оформили более 160 тысяч пользователей. Для бизнеса доступ стоит $99 в месяц или $499 в год.
Сервисы
Евгений Делюкин
VSCO отказалась от лайков и комментариев ради свободы творчества: история успеха «плёночного» фоторедактора Статьи редакции

Создатели начинали с шаблонов WordPress и придумали «асоциальную соцсеть», которой пользуются более 30 млн человек.

travelandleisure

#новости #vsco

255 показов
396 открытий
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Спорное утверждение

Интересно, будут ли также моделей отслеживать

Ответить
Развернуть ветку
Буталик Витерин

Моделей берут или кого попало/кто дешевле, или из своего круга, чтоб продвигать Дочь маминой подруги

Ответить
Развернуть ветку
Denis Uvarov

Ну это вы говорите про какие-то дешевые бордели, а не про моделей, для того чтобы что-то говорить, надо разбираться в теме.

Ответить
Развернуть ветку
Jackzavr

Да всем плевать даже на тему материала, главное комментарий оставить и заработать побольше лайков =(

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

500px разве не про это?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Калашников

Ну это создаст возможность для фотографов зарабатывать на своем творчестве.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Мне не нравится компрессия у VSCO и их интерфейс. Не смог привыкнуть пользоваться.

Держу в курсе, а где ещё я могу об этом пожаловаться, как ни тут

Ответить
Развернуть ветку
flash

можно ещё в отзывах к приложению)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Л.

Поэтому стрельнул RNI

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

им поХУЙ, тут ближе

Ответить
Развернуть ветку
O-o

VSCO - те еще клоуны, конечно.
Сначала продавали пресеты и это было вообще норм.
Потом решили играть в подписку (раздражает, но как бы понятно).
Потом взяли и убрали за подписку часть изначально бесплатных функций (типа шума и полутеней), что сделало невозможным использование приложения, при том, что там уже куплена куча пресетов.
Не знаю, насколько это рабочая тема для увеличения доходов, но в целом злит

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
8 комментариев
Раскрывать всегда