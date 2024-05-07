Фоторедактор VSCO запустил платформу, чтобы связать фотографов с брендами Статьи редакции
В компании говорят, что VSCO Hub — почти как LinkedIn, где бренды могут «легко найти кого-то для своих проектов и связаться с ним».
- Приложение для редактирования фотографий VSCO представило VSCO Hub, пишет TechCrunch. Площадка поможет компаниям и брендам найти подходящего для сотрудничества фотографа из сообщества сервиса.
- По словам гендиректора VSCO Эрика Уиттмана, VSCO Hub — почти как LinkedIn, где бренды — рекрутеры, которые могут «легко найти кого-то для своих проектов и связаться с ним».
- Компании могут найти автора, используя фильтры (местоположение, категория и другие), или с помощью поиска по похожим работам. Для этого нужно загрузить референс, и сервис найдёт похожие по стилю изображения в портфолио авторов.
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Интересно, будут ли также моделей отслеживать
Моделей берут или кого попало/кто дешевле, или из своего круга, чтоб продвигать Дочь маминой подруги
Ну это вы говорите про какие-то дешевые бордели, а не про моделей, для того чтобы что-то говорить, надо разбираться в теме.
Да всем плевать даже на тему материала, главное комментарий оставить и заработать побольше лайков =(
500px разве не про это?
Ну это создаст возможность для фотографов зарабатывать на своем творчестве.
Мне не нравится компрессия у VSCO и их интерфейс. Не смог привыкнуть пользоваться.
Держу в курсе, а где ещё я могу об этом пожаловаться, как ни тут
можно ещё в отзывах к приложению)
Поэтому стрельнул RNI
им поХУЙ, тут ближе
VSCO - те еще клоуны, конечно.
Сначала продавали пресеты и это было вообще норм.
Потом решили играть в подписку (раздражает, но как бы понятно).
Потом взяли и убрали за подписку часть изначально бесплатных функций (типа шума и полутеней), что сделало невозможным использование приложения, при том, что там уже куплена куча пресетов.
Не знаю, насколько это рабочая тема для увеличения доходов, но в целом злит