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В условиях повышенного спроса сервис столкнулся с нехваткой курьеров и поставщиков.
Руководитель сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик на своей странице в Facebook рассказал, что происходит в компании в условиях повышенного спроса из-за массовой изоляции.
«Если еще пару недель назад "Яндекс.Лавка" была новой интересной услугой, то теперь — это критически важная услуга на время карантина», — пишет Красильщик. По его словам, сервис сейчас сосредоточен на четырёх главных задачах.
Одна из них — ассортимент. Чтобы избежать дефицита продуктов и обеспечить бесперебойные доставки, «Яндекс.Лавка» подключает новых поставщиков, объяснил Красильщик. Он заверил, что «пустых полок» не будет, однако могут отсутствовать конкретные товары. «Мы над этим работаем», — добавил руководитель сервиса.
Кроме того, сервис столкнулся с нехваткой курьеров. «Как за час вывести на слоты курьеров, когда рост по заказам оказался в два раза выше, чем ты предполагал? Где взять новые велосипеды для курьеров, если велосипеды больше не собирают и не продают?», — пишет Красильщик. По его словам, партнёрские курьерские службы «Яндекс.Лавки» переживают «самый безумный период своей жизни».
Ещё одной задачей «Яндекс.Лавки» сейчас является обеспечение стабильной работы во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга. Если раньше целью сервиса была доставка за 15 минут, то сейчас компания сосредоточилась на обеспечении бесперебойной работы. «Любой работающий сервис доставки продуктов нужен (ключевое слово — работающий, сейчас с этим у многих проблемы). Мы всё равно доставляем быстро, но теперь наша задача — дать вам возможность не выходить из дома, в каком бы районе вы ни жили», — объяснил Красильщик.
Также компания сосредоточена на том, чтобы избежать распространения Covid-19 среди своих клиентов, курьеров и кладовщиков. Для этого сервис ввёл бесконтактную доставку, а с 31 марта на каждый заказ будет приклеен стикер с именем и температурой собравшего его человека.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
А. Гринёв 86 года рождения из Тамбова хватит заниматься хуйней, это вообще-то статья.
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