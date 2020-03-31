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Сервисы
Лиана Липанова
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Что происходит в сервисах экспресс-доставки продуктов — на примере «Яндекс.Лавки» Материал редакции

В условиях повышенного спроса сервис столкнулся с нехваткой курьеров и поставщиков.

3 комментария
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Руководитель сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик на своей странице в Facebook рассказал, что происходит в компании в условиях повышенного спроса из-за массовой изоляции.

«Если еще пару недель назад "Яндекс.Лавка" была новой интересной услугой, то теперь — это критически важная услуга на время карантина», — пишет Красильщик. По его словам, сервис сейчас сосредоточен на четырёх главных задачах.

Одна из них — ассортимент. Чтобы избежать дефицита продуктов и обеспечить бесперебойные доставки, «Яндекс.Лавка» подключает новых поставщиков, объяснил Красильщик. Он заверил, что «пустых полок» не будет, однако могут отсутствовать конкретные товары. «Мы над этим работаем», — добавил руководитель сервиса.

Кроме того, сервис столкнулся с нехваткой курьеров. «Как за час вывести на слоты курьеров, когда рост по заказам оказался в два раза выше, чем ты предполагал? Где взять новые велосипеды для курьеров, если велосипеды больше не собирают и не продают?», — пишет Красильщик. По его словам, партнёрские курьерские службы «Яндекс.Лавки» переживают «самый безумный период своей жизни».

Ещё одной задачей «Яндекс.Лавки» сейчас является обеспечение стабильной работы во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга. Если раньше целью сервиса была доставка за 15 минут, то сейчас компания сосредоточилась на обеспечении бесперебойной работы. «Любой работающий сервис доставки продуктов нужен (ключевое слово — работающий, сейчас с этим у многих проблемы). Мы всё равно доставляем быстро, но теперь наша задача — дать вам возможность не выходить из дома, в каком бы районе вы ни жили», — объяснил Красильщик.

Также компания сосредоточена на том, чтобы избежать распространения Covid-19 среди своих клиентов, курьеров и кладовщиков. Для этого сервис ввёл бесконтактную доставку, а с 31 марта на каждый заказ будет приклеен стикер с именем и температурой собравшего его человека.

#доставкапродуктов

Сервисы
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3 комментария
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Anton Derevnin

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

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Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо. 

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Александр Шульга

Anton
3

Тебе в этой статье написали что курьеров не хватает. Вперёд!

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Станислав Назаров

Anton
0

А. Гринёв 86 года рождения из Тамбова хватит заниматься хуйней, это вообще-то статья. 

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