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Лиана Липанова
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Qiwi отдала 40% интеграционной облачной платформы QPlatform менеджерам и финансовой группе SBI Holdings Материал редакции

QPlatform позволяет традиционным банкам интегрировать финтех-решения с помощью API.

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Qiwi отдала 20% интеграционной облачной платформы QPlatform топ-менеджменту самой компании и ещё 20% международной финансовой группе SBI Holdings, сообщил vc.ru представитель компании. Остальная часть QPlatform останется у Qiwi.

QPlatform позволяет традиционным банкам интегрировать финтех-решения с помощью API, а финтех-компаниям — выходить на новые рынки и взаимодействовать по мультибанковской модели.

Сейчас сервис сотрудничает с банками «Абсолют» и SBI и ведёт переговоры с другими, уточнил представитель Qiwi. Платформу используют «более 500 финтех-игроков», говорят в компании.

Мы верим в открытые платформы, а не замкнутые экосистемы. Именно поэтому несколько лет назад мы приобрели проект QPlatform, который помогает бизнесу подключаться к финансовым институтам по открытым API.

Благодаря инициативам Банка России и «Ассоциации ФинТех» рынок Open API в России будет динамично развиваться, и для усиления нашей экспертизы в индустрии Open Banking мы решили привлечь к развитию проекта QPlatform независимого партнера, а также замотивировать его команду долей в бизнесе.

Борис Ким
гендиректор Qiwi

#новость #qiwi

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