Мы верим в открытые платформы, а не замкнутые экосистемы. Именно поэтому несколько лет назад мы приобрели проект QPlatform, который помогает бизнесу подключаться к финансовым институтам по открытым API.

Благодаря инициативам Банка России и «Ассоциации ФинТех» рынок Open API в России будет динамично развиваться, и для усиления нашей экспертизы в индустрии Open Banking мы решили привлечь к развитию проекта QPlatform независимого партнера, а также замотивировать его команду долей в бизнесе.