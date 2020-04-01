Qiwi отдала 40% интеграционной облачной платформы QPlatform менеджерам и финансовой группе SBI Holdings
Материал редакции
QPlatform позволяет традиционным банкам интегрировать финтех-решения с помощью API.
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Qiwi отдала 20% интеграционной облачной платформы QPlatform топ-менеджменту самой компании и ещё 20% международной финансовой группе SBI Holdings, сообщил vc.ru представитель компании. Остальная часть QPlatform останется у Qiwi.
QPlatform позволяет традиционным банкам интегрировать финтех-решения с помощью API, а финтех-компаниям — выходить на новые рынки и взаимодействовать по мультибанковской модели.
Сейчас сервис сотрудничает с банками «Абсолют» и SBI и ведёт переговоры с другими, уточнил представитель Qiwi. Платформу используют «более 500 финтех-игроков», говорят в компании.