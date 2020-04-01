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Галина Мубаракшина
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Apple купила приложение с прогнозами погоды Dark Sky — страницу компании уже удалили из Google Play Материал редакции

Приложение давало прогнозы с точностью до минуты, к моменту покупки у Android-версии было свыше 1 млн загрузок.

17 комментариев
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Разработчик приложения с поминутными прогнозами погоды Dark Sky стал частью Apple. Об этом компания сообщила в своём блоге.

На сайте Dark Sky уже переименована в Dark Sky by Apple. Страница компании удалена из Google Play, в App Store в качестве разработчика указана Apple.

«Нашей целью всегда было предоставление точной информации о погоде. Нет лучшего места для достижения этих целей, чем в Apple», — рассказали в Dark Sky.

С момента запуска кампании на Kickstarter в 2011 году Dark Sky удивляла пользователей точными до минуты прогнозами погоды, пишет CNN. Приложение использовало искусственный интеллект для анализа радиолокационных данных Национального управления по исследованию океана и атмосферы США.

К 2015 году Dark Sky, по её сведениям, давала 8 млн прогнозов в день. По данным на 31 марта, у Android-приложения было более 1 млн загрузок. Условия сделки не разглашаются, отмечает CNN.

После сделки с Аpple сервисы Dark Sky станут недоступны, за исключением Dark Sky для iOS — им можно будет пользоваться платно. Android-версия и приложение Wear OS будут работать до 1 июля 2020 года. Тем, у кого подписка оформлена на более долгий срок, вернут остаток денег. API компании будет доступно до конца 2021 года, рассказали в Dark Sky. Также до 1 июля будет работать сайт с прогнозами.

API, которое предоставляла Dark Sky, пользовались многие другие сервисы, отмечает Mac Stories. В их числе Big Sky, который можно было интегрировать в голосового помощника Amazon — Alexa.

#новость #apple

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17 комментариев
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Andrey Kulakov

8

Для надёжности надо ещё удалить все остальные приложения прогноза погоды из AppStore

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Khoro_chef

2

Что это за приложение вообще? Не вижу его в App Store

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Yaroslav Brandtner

Khoro_chef
4

оно только в американском и английском апп сторе есть, так как оно использует погодные радары, которые есть только там. Дает прогноз по осадкам с точностью до минуты для текущего местоположения

Ответить

Michael Petrov

0

в рф сторе нет...

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Влад Микулов

Michael
4

В рф сторе и google earth нема((

Ответить

Дмитрий Гладышев

0

И чем теперь пользоваться для получения прогнозов через API? Бесплатные погодные сервисы закрываются один за другим.

Ответить

Alex

Дмитрий
0

Windy

Ответить

Дмитрий Гладышев

Alex
0

Там нет бесплатного использования

Ответить

Alex

Дмитрий
0

Есть. Я же пользуюсь

Ответить

Дмитрий Гладышев

Alex
0
Ответить

Alex

Дмитрий
0

Хммм. А вам чз Api нужно. ... прошу прощения, проглядел

Ответить

Дмитрий Гладышев

Alex
0

Раньше использовал WeatherUnderground. Предоставлял данные бесплатно, если отправлять ему данные со своей метеостанции, стал платным после покупки их компанией IBM. Теперь та же участь с DarkSky

Ответить

Alex

Дмитрий
1

А openweathernap не подходит или чтото типа этого open source? Или у них нечасто обновляется?

Ответить

Дмитрий Гладышев

Alex
0

Спасибо, OpenWeatherMap попробую.

Ответить

911

Дмитрий
0

придется платить
(или парсить, друг подсказал)

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Так в ios интегрируют или просто похоронят? 

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Не совсем понятно зачем это. Прогнозировать с точностью до минуты в точке - это всё равно, что тыкать пальцем в DarkSky. А также бессмысленно! А вот зная то, что будет в течение 3-4 часов - полезно.

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