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больше миллиона раз
Приложение давало прогнозы с точностью до минуты, к моменту покупки у Android-версии было свыше 1 млн загрузок.
Разработчик приложения с поминутными прогнозами погоды Dark Sky стал частью Apple. Об этом компания сообщила в своём блоге.
На сайте Dark Sky уже переименована в Dark Sky by Apple. Страница компании удалена из Google Play, в App Store в качестве разработчика указана Apple.
«Нашей целью всегда было предоставление точной информации о погоде. Нет лучшего места для достижения этих целей, чем в Apple», — рассказали в Dark Sky.
С момента запуска кампании на Kickstarter в 2011 году Dark Sky удивляла пользователей точными до минуты прогнозами погоды, пишет CNN. Приложение использовало искусственный интеллект для анализа радиолокационных данных Национального управления по исследованию океана и атмосферы США.
К 2015 году Dark Sky, по её сведениям, давала 8 млн прогнозов в день. По данным на 31 марта, у Android-приложения было более 1 млн загрузок. Условия сделки не разглашаются, отмечает CNN.
После сделки с Аpple сервисы Dark Sky станут недоступны, за исключением Dark Sky для iOS — им можно будет пользоваться платно. Android-версия и приложение Wear OS будут работать до 1 июля 2020 года. Тем, у кого подписка оформлена на более долгий срок, вернут остаток денег. API компании будет доступно до конца 2021 года, рассказали в Dark Sky. Также до 1 июля будет работать сайт с прогнозами.
API, которое предоставляла Dark Sky, пользовались многие другие сервисы, отмечает Mac Stories. В их числе Big Sky, который можно было интегрировать в голосового помощника Amazon — Alexa.
Для надёжности надо ещё удалить все остальные приложения прогноза погоды из AppStore
Что это за приложение вообще? Не вижу его в App Store
оно только в американском и английском апп сторе есть, так как оно использует погодные радары, которые есть только там. Дает прогноз по осадкам с точностью до минуты для текущего местоположения
в рф сторе нет...
И чем теперь пользоваться для получения прогнозов через API? Бесплатные погодные сервисы закрываются один за другим.
Там нет бесплатного использования
Раньше использовал WeatherUnderground. Предоставлял данные бесплатно, если отправлять ему данные со своей метеостанции, стал платным после покупки их компанией IBM. Теперь та же участь с DarkSky
Не совсем понятно зачем это. Прогнозировать с точностью до минуты в точке - это всё равно, что тыкать пальцем в DarkSky. А также бессмысленно! А вот зная то, что будет в течение 3-4 часов - полезно.
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