Приложение давало прогнозы с точностью до минуты, к моменту покупки у Android-версии было свыше 1 млн загрузок.

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Разработчик приложения с поминутными прогнозами погоды Dark Sky стал частью Apple. Об этом компания сообщила в своём блоге.

На сайте Dark Sky уже переименована в Dark Sky by Apple. Страница компании удалена из Google Play, в App Store в качестве разработчика указана Apple.

«Нашей целью всегда было предоставление точной информации о погоде. Нет лучшего места для достижения этих целей, чем в Apple», — рассказали в Dark Sky.

С момента запуска кампании на Kickstarter в 2011 году Dark Sky удивляла пользователей точными до минуты прогнозами погоды, пишет CNN. Приложение использовало искусственный интеллект для анализа радиолокационных данных Национального управления по исследованию океана и атмосферы США.

К 2015 году Dark Sky, по её сведениям, давала 8 млн прогнозов в день. По данным на 31 марта, у Android-приложения было более 1 млн загрузок. Условия сделки не разглашаются, отмечает CNN.

После сделки с Аpple сервисы Dark Sky станут недоступны, за исключением Dark Sky для iOS — им можно будет пользоваться платно. Android-версия и приложение Wear OS будут работать до 1 июля 2020 года. Тем, у кого подписка оформлена на более долгий срок, вернут остаток денег. API компании будет доступно до конца 2021 года, рассказали в Dark Sky. Также до 1 июля будет работать сайт с прогнозами.