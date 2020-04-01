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Доставка доступна в 22 регионах и стоит от 99 рублей.
Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» смогут оформить бесконтактную доставку посылок и корреспонденции. Об этом vc.ru рассказали в банке.
Оператором доставки выступает дочерняя компания «Сбербанка» — «Сберлогистика». Отравить посылку можно с курьером с помощью функции «Сберкурьер», через постамат (функция «Сберпосылка») или в отделении, где есть пункт приёма посылок, пояснили в банке. Стоимость курьерской доставки – от 370 рублей, через постамат – 99 рублей.
Чтобы отправить посылку, нужно указать в приложении адрес получателя, удобный для него пункт выдачи, параметры посылки (вес до 10 кг, габариты и оценочную стоимость, если нужна страховка). После оплаты услуги нужно распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это же может сделать курьер или сотрудник отделения банка.
Сейчас сервис доступен в 22 регионах России, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и другие города.
что за эпоха смарт пииложений заходишь в банк а там почта
Суперприложения бл**ь у всех теперь 😤
скоро и в жизни так зашел на кухню а там унитаз стоит а чего нет
О, удобненько. Напомнило времена, когда я жил в питерской коммуналке, и на кухне стояла душевая кабина.
История уже видела примеры и все расставила по местам
На самом деле разработка релейтед продутов это разумное и логичное решение.
Просто их зачем-то запихали под капот основного продукта.
Заходишь на почту, а там - банк))
Сбер.Почта?
Ну а с другой стороны хорошо что конкуренция в супер аппах растет!
Это с одной стороны. С другой стороны убьют весь мелкий (есть достаточно качественный сервис) бизнес, останутся большие агрегаторы и все будут работать у них 😂
Возможно объединение мелких?
Как вариант. Но понимая, что у таких компаний как Майл групп, Яндекс, Сбер запас прочности большой, даже объединение мелких может их не спасти.
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