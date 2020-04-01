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Сервисы
Галина Мубаракшина
2207

«Сбербанк» добавил возможность отправки посылок в мобильное приложение Материал редакции

Доставка доступна в 22 регионах и стоит от 99 рублей.

18 комментариев
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Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» смогут оформить бесконтактную доставку посылок и корреспонденции. Об этом vc.ru рассказали в банке.

Оператором доставки выступает дочерняя компания «Сбербанка» — «Сберлогистика». Отравить посылку можно с курьером с помощью функции «Сберкурьер», через постамат (функция «Сберпосылка») или в отделении, где есть пункт приёма посылок, пояснили в банке. Стоимость курьерской доставки – от 370 рублей, через постамат – 99 рублей.

Чтобы отправить посылку, нужно указать в приложении адрес получателя, удобный для него пункт выдачи, параметры посылки (вес до 10 кг, габариты и оценочную стоимость, если нужна страховка). После оплаты услуги нужно распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это же может сделать курьер или сотрудник отделения банка.

Сейчас сервис доступен в 22 регионах России, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и другие города.

#новость #сбербанк #доставка #бизнеснакарантине

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18 комментариев
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Vitold Sedyshev

1

что за эпоха смарт пииложений заходишь в банк а там почта

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Александр Алмазов

Vitold
1

Суперприложения бл**ь у всех теперь 😤

Ответить

Vitold Sedyshev

Александр
0

скоро и в жизни так зашел на кухню а там унитаз стоит а чего нет

Ответить

Beerman

Vitold
11
Ответить

Roman Trifonov

Beerman
1

О, удобненько. Напомнило времена, когда я жил в питерской коммуналке, и на кухне стояла душевая кабина. 

Ответить

Сашка Тютин

Александр
3

История уже видела примеры и все расставила по местам

Ответить

Maxim Syabro

Сашка
0

На самом деле разработка релейтед продутов  это разумное и логичное решение.
Просто их зачем-то запихали под капот основного продукта.

Ответить

VKbeatzRus .

Vitold
0

Заходишь на почту, а там - банк))

Ответить

Назаров Илья

VKbeatzRus
2

Уже так и есть, Почта Банк))

Ответить

Инокентий Смирнов

Vitold
0

Отделений много почему бы и нет?

Ответить

Качалов

1

ни разу не видел сберпостомат

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Сбер.Почта?
Ну а с другой стороны хорошо что конкуренция в супер аппах растет! 

Ответить

Александр Алмазов

Инокентий
1

Это с одной стороны. С другой стороны убьют весь мелкий (есть достаточно качественный сервис) бизнес, останутся большие агрегаторы и все будут работать у них 😂

Ответить

Инокентий Смирнов

Александр
0

Возможно объединение мелких? 

Ответить

Александр Алмазов

Инокентий
0

Как вариант. Но понимая, что у таких компаний как Майл групп, Яндекс, Сбер запас прочности большой, даже объединение мелких может их не спасти.

Ответить

Тимур Эмир

Инокентий
0

Будет легче их купить

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Василий Наумкин

Александр
0

Естественная логика работы капитала, по-другому не бывает.

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Alex Sboy

0

А зачем отправлять посылки в мобильное приложение?

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