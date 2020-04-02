Цифры: количество ежедневных пользователей Zoom выросло в 20 раз за три месяца
Материал редакции
Сервис пользуется популярностью на фоне перехода компаний на удалённую работу из-за пандемии Covid-19.
Сервис для видеоконференций Zoom сообщил, что в марте 2020 года количестве ежедневных платных и бесплатных пользователей превысило 200 млн. Для сравнения, в декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.
Компания раскрыла данные, говоря о главных задачах последних месяцев: обеспечить бесперебойную работу сервиса в условиях, когда к нему подключались всё новые пользователи.
Так компания отреагировала на критику о недостаточной безопасности сервиса. В Zoom признали проблемы с конфиденциальностью звонков и уже предприняли шаги для их решения.
Ruslan Komarov
Наша команда стала использовать Discord для общения на удаленке, очень удобно оказалось:
есть голосовые комнаты, есть возможность пошарить экран, куча чатов под разные команды (front, back, qa, etc), а ещё штука бесплатная.
Тот же слак только бесплатен, с доп. фичами, но без интеграций.
dwlRuslan
А что в дискорте появились треды в чатах?
Если нет, то не тот же слак
Ruslan Komarovdwl
Это да, треды не завезли :(
dwlRuslan
вот по этому мы остались на слаке :)
Сергей РоманенкоRuslan
Я тоже юзаю Дискорд, ушел от Слака
Машрум
резко вырос, потом резко просядут. Сейчас все внедрят у себя видеосвязь в приложениях и Zoom схлопнется.
Andrey KМашрум
Видеосвязь - не изобретение зума. Простно они первые, кто сделали её удобной без предварительных церемоний с аккаунтами.
Sergey OntimeAndrey
Зум-то без церемоний?
Dmitry Ilyin
Несмотря на "как бы каникулы\ перерыв в обучении", у моего сына учителя общеобразовательной школы проводят удалённые уроки через бесплатные Zoom -аккаунты (с 30 мин. ограничениями). Думаю, и в других школах так же.
Хороший кейс для Zoom сделать какой-нить экстральготный или вообще бесплатный тариф + развивать свою функциональность для общественного обучения.
А то МЭШ - это какой-то трЭШ. Для целей реального обучения приспособлена крайне слабо.
Alexander MitryashkinDmitry
Хороший кейс для минобра купить для учителей корпоративную подписку.
dwlDmitry
уже по 30 мин бесплатные?
были по 40 минут.
Yury Kotov
Кто то запустит конкурента или монополия на видео конференции будет?
Александр РинатовичYury
Так был же всегда Скайп, это скорее агрессивное привлечение пользователей.
dwlАлександр
Скайп уже не торт
Малой
Сейчас нагрузка не хилая на сеть, хотя провайдеры мощности прибавили.
Макс Милко
Поколение «Зумеров»!