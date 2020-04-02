Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
1868

Цифры: количество ежедневных пользователей Zoom выросло в 20 раз за три месяца Материал редакции

Сервис пользуется популярностью на фоне перехода компаний на удалённую работу из-за пандемии Covid-19.

200 млн
человек в день пользовались сервисом для видеоконференций Zoom в марте 2020 года
  • Сервис для видеоконференций Zoom сообщил, что в марте 2020 года количестве ежедневных платных и бесплатных пользователей превысило 200 млн. Для сравнения, в декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.
  • Компания раскрыла данные, говоря о главных задачах последних месяцев: обеспечить бесперебойную работу сервиса в условиях, когда к нему подключались всё новые пользователи.
  • Так компания отреагировала на критику о недостаточной безопасности сервиса. В Zoom признали проблемы с конфиденциальностью звонков и уже предприняли шаги для их решения.

#новость #zoom

Сервисы
Подписан
Отписаться
Утечки данных, отсутствие шифрования, передача данных Facebook: за что критикуют видеоконференции Zoom и есть ли замена
В условиях пандемии Zoom стал необходимым инструментом для удалённой работы — но в нём находят всё больше уязвимостей, которые компания спешит исправлять.
8
5
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zoom"], "comments": 16, "likes": 5, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 117107, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Apr 2020 12:04:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в Avanta
Psychologist, Psychotherapist
Минск от 50 000 до 120 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ruslan Komarov

3

Наша команда стала использовать Discord для общения на удаленке, очень удобно оказалось:
есть голосовые комнаты, есть возможность пошарить экран, куча чатов под разные команды (front, back, qa, etc), а ещё штука бесплатная.
Тот же слак только бесплатен, с доп. фичами, но без интеграций.

Ответить

dwl

Ruslan
0

А что в дискорте появились треды в чатах?
Если нет, то не тот же слак

Ответить

Ruslan Komarov

dwl
0

Это да, треды не завезли :(

Ответить

dwl

Ruslan
0

вот по этому мы остались на слаке :)

Ответить

Сергей Романенко

Ruslan
0

Я тоже юзаю Дискорд, ушел от Слака

Ответить

Машрум

0

резко вырос, потом резко просядут. Сейчас все внедрят у себя видеосвязь в приложениях и Zoom схлопнется.

Ответить

Andrey K

Машрум
1

Видеосвязь - не изобретение зума. Простно они первые, кто сделали её удобной без предварительных церемоний с аккаунтами.

Ответить

Sergey Ontime

Andrey
6

Зум-то без церемоний?

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Несмотря на "как бы каникулы\ перерыв в обучении", у моего сына учителя общеобразовательной школы проводят удалённые уроки через бесплатные Zoom -аккаунты (с 30 мин. ограничениями). Думаю, и в других школах так же.
Хороший кейс для Zoom сделать какой-нить экстральготный или вообще бесплатный тариф + развивать свою функциональность для общественного обучения. 
А то МЭШ - это какой-то трЭШ. Для целей реального обучения приспособлена крайне слабо.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Dmitry
1

Хороший кейс для минобра купить для учителей корпоративную подписку.

Ответить

dwl

Dmitry
0

уже по 30 мин бесплатные?
были по 40 минут.

Ответить

Yury Kotov

0

Кто то запустит конкурента или монополия на видео конференции будет?

Ответить

Александр Ринатович

Yury
0

Так был же всегда Скайп, это скорее агрессивное привлечение пользователей.

Ответить

dwl

Александр
0

Скайп уже не торт

Ответить

Малой

0

Сейчас нагрузка не хилая на сеть, хотя провайдеры мощности прибавили.

Ответить

Макс Милко

0

Поколение «Зумеров»!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Оставайтесь дома! Реакции в соцсетях на самоизоляцию
ЦДП
Подписан
Отписаться
Цифровое деловое пространство начало работу по созданию онлайн-библиотеки
Admitad
Подписан
Отписаться
3000 участников курса для веб-мастеров: как растет онлайн-обучение на карантине
В период удаленной работы и самоизоляции быстро растет сегмент образования в интернете. Россияне стараются в освободивш…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav S
за день
Кишка тонка у власти объявить режим ЧС. Прячутся за собяниными, роскомпродфильмнадзорами и самоизоляцией. Вот он путинизм во всей красе. Страх перед ответственностью и полная неспособность управлять
Роспотребнадзор заявил о необходимости продлить «нерабочую» неделю из-за пандемии Covid-19
ЯжПрограммист
за неделю
Объявляю всем выходные но выходные это не выходные это нерабочие дни в которые нужно работать но не как работали раньше а как работают в нерабочие дни но с сохранением зарплаты.
Кремль: неделя «каникул» — это не обычные выходные, мы ждём, что люди на «удалёнке» продолжат работать

Прямой эфир

Sergei Timofeyev

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Денис Демидов

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Sergei Timofeyev

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Vl Al

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Денис Демидов

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Гологенный Мяч

«Сбербанк» заставил пенсионера…

Sergei Timofeyev

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Сергей Ругов

«Сбербанк» заставил пенсионера…

Sergei Timofeyev

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Сергей Романенко

Цифры: количество ежедневных…

Гологенный Мяч

Красное&Белое сложности с…

Гологенный Мяч

«Сбербанк» заставил пенсионера…

Гологенный Мяч

Slack разрешил звонить…

Гологенный Мяч

Slack разрешил звонить…

Homo Sapiens

Forbes: сотрудники Gloria Jeans…

Иван Соболевский

Slack разрешил звонить…

Petr Alekseev

Симулятор пандемии, который…

Leo Dobrov

Обзор маркетплейса «Беру» с…

Sht_Anton

«Вкусвилл» начнёт устанавливать…

Bella Donn

Путин подписал закон о праве…