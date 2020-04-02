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Галина Мубаракшина
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Slack разрешил звонить пользователям Zoom, Microsoft Teams и других мессенджеров Материал редакции

Компания объединила пользователей разных платформ на фоне массового перехода на «удалёнку».

  • Slack интегрировал аудиозвонки в Microsoft Teams в своё приложение, пишет The Verge. Функция доступна с 1 апреля 2020 года.
  • Интеграция позволит пользователям Slack созваниваться с участниками Teams. Во время разговора можно будет увидеть их имена и узнать, когда начался звонок.
  • Помимо Microsoft Teams Slack также добавил звонки из Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad. Пользователи Slack смогут использовать IP-телефонию этих сервисов, чтобы звонить из приложения на мобильные номера.
  • Глава Slack Стюарт Баттерфилд рассказал о работе над новой опцией в конце марта. В феврале и марте оба мессенджера отметили резкое увеличение количества пользователей.

  • По данным Slack, за последний месяц количество звонков в мессенджере выросло на 350% — компании массово переходят на «удалёнку». 25 марта число пользователей сервиса достигло 12,5 млн против 10 млн двумя неделями ранее, 10 марта.

#новость #slack #microsoftteams

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3 комментария
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Гологенный Мяч

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Не очень понятно. Это если бы Телеграм разрешил слать сообщения в Ватсап

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Иван Соболевский

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Интересно, не прикроет Майкрософт API для слака?

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Гологенный Мяч

0

потому что у самих нет

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