Slack разрешил звонить пользователям Zoom, Microsoft Teams и других мессенджеров
Материал редакции
Компания объединила пользователей разных платформ на фоне массового перехода на «удалёнку».
Slack интегрировал аудиозвонки в Microsoft Teams в своё приложение, пишет The Verge. Функция доступна с 1 апреля 2020 года.
Интеграция позволит пользователям Slack созваниваться с участниками Teams. Во время разговора можно будет увидеть их имена и узнать, когда начался звонок.
Помимо Microsoft Teams Slack также добавил звонки из Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad. Пользователи Slack смогут использовать IP-телефонию этих сервисов, чтобы звонить из приложения на мобильные номера.
Глава Slack Стюарт Баттерфилд рассказал о работе над новой опцией в конце марта. В феврале и марте оба мессенджера отметили резкое увеличение количества пользователей.
По данным Slack, за последний месяц количество звонков в мессенджере выросло на 350% — компании массово переходят на «удалёнку». 25 марта число пользователей сервиса достигло 12,5 млн против 10 млн двумя неделями ранее, 10 марта.
Гологенный Мяч
Не очень понятно. Это если бы Телеграм разрешил слать сообщения в Ватсап
Иван Соболевский
Интересно, не прикроет Майкрософт API для слака?
Гологенный Мяч
потому что у самих нет