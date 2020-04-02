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Лиана Липанова
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IKEA приобрела стартап-разработчика технологий дополненной реальности Geomagical Labs Материал редакции

Технология Geomagical позволяет отсканировать комнату с помощью смартфона, убрать всю мебель на фото и добавить новые предметы.

3 комментария
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Холдинг Ingka Group (контролирует 90% розницы IKEA) приобрёл стартап Geomagical Labs, который развивает технологии дополненной реальности, сообщает TechCrunch. Условия сделки не разглашаются.

Технология Geomagical Labs позволяет быстро отсканировать комнату с помощью смартфона, преобразовать её в панорамное 3D-изображение за несколько минут, убрать всю мебель на фото, а затем добавлять новые предметы. Так пользователи смогут посмотреть, как будет выглядеть их комната с товарами из IKEA.

У IKEA уже есть подобный инструмент, но технология Geomagical точнее и предлагает больше функций, пишет издание.

По словам директора по цифровым технологиям IKEA Retail Барбары Мартин Кополлы, компания решила купить стартап, а не сотрудничать с ним по «множеству различных причин, первая из которых заключается в том, что технология является исключительной и новаторской».

Приложение на основе технологии Geomagical, которое разрабатывает IKEA, будет бесплатным, отметили в компании. Пока IKEA не планирует предлагать технологию другим ритейлерам, уточняет издание.

#новость #ikea

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3 комментария
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Гологенный Мяч

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Времена когда нужно было приобретать точечный стартап прошли. Нынче пользователя нельзя уговорить установить еще одно приложение. У ИКЕА должны быть собственная экосистема, но ее у них нет. 

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Гологенный Мяч

0

Стартаперы развели лохов старперов. Технология сканирования комнаты и уборка мебели только на словах.   А 3D мебель на картинку накладывать, этой фичи уже лет десять.  https://geomagical.com/

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Vlad Kornev

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Очень интересно куда они придут в итоге. Я всегда думал что с кончиной Ингава, компания сильно изменится, но нет. Идет тем же уверенным курсом. 

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