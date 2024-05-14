Чат-бот Claude выходцев из OpenAI заработал в Европе в вебе и на iOS Статьи редакции
До этого был доступен только API для разработчиков.
- Anthropic рассказала, что бот хорошо «владеет» испанским, немецким, итальянским, французским и «другими европейскими языками».
- Воспользоваться веб-версией Claude.ai и iOS-приложением Claude можно бесплатно.
- Чтобы разблокировать все модели компании — в том числе самую продвинутую на момент публикации Claude 3 Opus, — нужно купить подписку Claude Pro за €18 в месяц плюс НДС. Есть также тариф Team для команд от пяти человек — за €28 в месяц
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из проекта сотрудниками.
- Компания разрабатывает аналог ChatGPT — Claude. Он доступен не во всех странах. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте. России и Беларуси на момент публикации в перечне нет.
- По данным TechCrunch, к маю 2024 года стартап привлёк около $8 млрд. Среди инвесторов: Amazon, Google, Salesforce, SAP, Zoom и другие. Амодей рассказал изданию, что планирует найти новые инвестиции, но деталями поделиться пока не готов.
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Claude намного умнее и быстрее ChatGPT-3.5 и ChatGPT-4 (Copilot) для меня.
Но я ещё не пробовал GhatGPT-4o. Однако не думаю, что там что-то прорывное
скоро узнаем, но фишки свои думаю будут
Он реально game changer
Понятно понятно, регион «Россия» - иди нахер с клодом и прочими неправославными штуками
В пересказанный новости этого нет, но Claude прекрасно переводит с русского и на русский.