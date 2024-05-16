Сервисы
Маша Цепелева

«2ГИС» отметил на карте заведения, которыми больше всего интересовались пользователи в 2023 году Статьи редакции

В рейтинг вошли автосервисы, салоны красоты, цветочные магазины, медцентры, гостиницы, кафе и бары.

  • Сервис проанализировал 19 068 компаний и с помощью алгоритма выбрал 4435 лучших в городах России. Жюри или голосования не было, подать заявку на участие было нельзя.
  • Алгоритм оценивал места со средним рейтингом за 2023 год не ниже 4,5 звёзды. Он учитывал среднее число открытий карточки за день по запросам компании в поиске, а также количество обращений из «2ГИС» (звонки, маршруты, переходы на сайт и другое). Также учитывалось среднее количество фотографий от клиентов в карточке, соотношение позитивных и негативных отзывов и упоминание в них «критичных нарушений».
  • Посмотреть заведения можно по фильтру «Премия 2ГИС» в сервисе, они также помечены специальным значком. Больше всего их в Москве (999), Санкт-Петербурге (247) и Новосибирске (152), Екатеринбурге (120), Самаре (114), Нижнем Новгороде (105) и Казани (102). Также компания определила лучшие точки в Бишкеке, Минске и в девяти городах Казахстана.

#новости #2гис

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6 комментариев
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 Физлицо

А я думал, что корона - это хороший рейтинг, а не премия за популярность

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Анатолий Б.

ну рейтинг у этих заведений тоже хороший, вообще 2ГИС молодцы самые удобные карты для меня

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Владимир Покуц

Прикольная фишка, лишней точно не будет

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Юрий Карташов

Однозначно удобно. Теперь ещё есть на что можно опираться при выборе. А для остальных компаний должно быть примером и то к чему нужно стремиться.

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Вадим Д.
Жюри или голосования не было, подать заявку на участие было нельзя

О, прямо описан механизм выборов в некоторых странах.

А 2Гис красавчики.

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Никита Лукьянов

ну вообще тугис молодцы, у них всегда есть какие то прикольный фишки, которые очень улучшают качество карт

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