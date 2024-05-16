ФСБ и Минцифры обсудили обязательную сдачу биометрии или использование цифровой подписи при покупке SIM-карт — «Ъ» Статьи редакции
Среди других идей для борьбы с «серым» рынком — ограничение точек продаж салонами операторов, МФЦ и отделениями «Почты России».
- ФСБ и Минцифры рассматривают ужесточение правил продажи SIM-карт гражданам России, рассказали «Ъ» источники, близкие к операторам связи.
- По их словам, обсуждаются три варианта: покупка SIM-карт по биометрии, только в салонах операторов, МФЦ и отделениях «Почты России» или с помощью приложения «Госключ». Такие меры объясняют борьбой с «серым» рынком.
- Ужесточение порядка продажи россиянам логично, считает один из собеседников газеты: «после ограничений в отношении мигрантов «серые» подключения могут “перетечь” в другие, менее зарегулированные сегменты рынка». В апреле 2024 года Минцифры предложило обязать иностранцев регистрироваться на Госуслугах и сдавать биометрию при покупке SIM-карт.
- В «Мегафоне» подтвердили «Ъ», что идёт «достаточно интенсивная» дискуссия об изменениях правил продажи SIM-карт, но отметили, что «сформированной инициативы с конкретными правилами» ещё нет. В «Вымпелкоме» поддерживают предложение о верификации абонентов через Госуслуги. В МТС назвали «не оптимальным механизмом» биометрию в качестве единственного способа подтверждения личности.
- Пока SIM-карты можно купить в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров — посредников, которые заключают договоры на продажу. По оценке редактора Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, на последних приходится 35% продаж. Источник газеты на рынке утверждает, что речь идёт о 40-70% в зависимости от оператора.
- Изменение правил может привести к уменьшению числа дилерских точек, снизить число новых подключений абонентов и увеличить расходы операторов на оборудование для биометрии, считают собеседники на рынке.
- При этом до конца очистить рынок «серых» SIM-карт меры не помогут, уверен аналитик Алексей Бойко: «Можно также предположить, что вырастет число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути».
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А что мешает, оформить на одно физ лицо, с биометрией 1000 сим карт и продавать их?
Не мешайте людям имитировать работу
Я вот тоже не понимаю чем биометрия в деле этой борьбы лучше паспортных данных? Граждане отлично и по паспорту идентифицируются.
Ну типа- покрутите головой и докажите, что это ваш паспорт....
Если головой - это ещё норм. Боюсь, сложность и уникальность проверок будет только расти (-:
И нас ждём много неожиданностей.
Ну я хз, как моя фотка в паспорте 20летней давности, коррелируется с моей нынешней рожей, но это как-то работает :)
Сидеть за всех кто нарушил закон придется))))))))
Ничто не мешает. Но можно будет в случае чего привлечь человека, а все сим-карты на его имя оперативно заблокировать.
Еще баночку говна в пробирке и мочу в пакете сдавать пидется
И мужчины еще должны свое семя сдать, можно прям в кулачке принести
Пойму, что это всё не фикция, когда количество ботоферм уменьшится. Пока что кому надо, спокойно делают хоть по миллиону симок.
С чего это?
Продажи нужны,через ип проводят левые симки,на что они жить то будут .
Чего у нас просто эту биометрию массово не соберут? На выборах (кто-то же ходит туда), в транспорте, в банках/собесах/заводах/школах/церквях.
Собрали уже)
Кто на загран,кто-то куда
В метро в мск можно лицом расплатится,хз че люди парятся)
Ух, держитесь! Ну, теперь-то дети точно будут в безопасности от геев-террористов!
Такими темпами скоро дикий спрос на спутниковые телефоны с защитой от прослушки взлетит как на горячие пирожки в мороз -30!))))
Вы не понимаете, дело не в удобстве, а сборе данных о своих гражданах
Да данные уже давно собраны...
Когда дрочить вприсядку?
Подрочим еще)
Вчера надо было. Вы пропустили сеанс, штраф оплатите, пожалста.
Давайте просто уже как в Китае сделаем и все,зачем мелочиться,технологии все изобретены для этого,по крайней мере в городах.
В Китае как раз самая не удобная инфраструктура для туристов и приезжих. Страна которая зарабатывает миллиарды долларов за счёт запада усложняет жизнь туристам и другим бизнесменам.
Да похую им если честно, поимели всех,а в стране эпизод из черного зеркала устроили.
Почти Россия…
А когда им запретят отгружать тысячи карт "неизвестным компаниям"?
Ну товарищ майор...
Идиотизм какой-то, а что делать туристам, им вообще тогда не получится купить местную симкарту
Ну в теории можно продавать симку, но отключать через две недели, если не прошел идентификацию. Так в Египте вроде делают.
Уже давно в салонах при получении симки тебя фотографируют. А также симки раздают хрен пойми кто и кому на улице, а корпоративный ноунейм вообще в свободном доступе.
нло прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Анализ кала сдавать нужно будет?
обязательно
вдруг ты по ночам пармезан ешь
В той же самой стране "Финразведка и банки обсудят упрощение открытия счетов без визита в банк" https://www.rbc.ru/finances/16/05/2024/6644b4aa9a79471f03e171be
Это всего лишь просьба, с которой пошлют.
Уже давно решено, что открыть счет в банке без визита можно будет только сдав биометрию в этом же или другом банке.
Ну ничего, в ближайшие 10 лет всю эту биометрию похерят дипфейки.
С нашей то суеверностью, конечно, мало кто захочет ее сдавать. Всем же мерещится слежка именно за них и его данными
расскажи это криптанам 18-летним
которых током в подвале коряжили
товарищ майор одобряет все ужесточения и все собранные данные 🤣
Требования ужесточат, в этом сомнений нет. Хоть это изменение может привести к уменьшению числа дилерских точек, снизить число новых подключений абонентов и увеличить расходы операторов на оборудование для биометрии. Всё это оправдано той безопасностью, которая должна быть.
цифровую подпись я еще понять могу, а вот покупку сим карты нет
Кол-во доп. симкарт, которые может купить чел привязать к метрам прописки или же оплаченному НДФЛ.
Всем остальным - 1шт. выдаётся в роддоме.
Заодно и рождаемость поднимем!💪
Раньше с баночками из-под Агуши ходили только в больницы. Теперь же и в салоны МТС будем, if you know what I mean
Борьба нанайских мальчиков
биометрия и голос для видео\аудио
ведь любой гражданин потенциальный террорист
враги кругом