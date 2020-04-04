Стартапы недели: мясо в пробирке, российский «Uber для копирайтеров» и другие

Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.
На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа:
На YouTube-канале вышел новый ролик. Простым языком пересказываю аналитический отчет уважаемой компании о том, как вирус повлиял на финтех. Тема якобы узкая, но многие тезисы относятся ко всем стартапам, а не к одной отрасли.
И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Кризис, очевидно, повлиял на всех, и если я его в описании стартапа не упоминаю, значит подразумевается что-то типа «последние пару недель ему стало гораздо хуже, подробности ещё неизвестны».
uShip, Blued, Cambridge Mobile Telematics, Securly — без новостей, Windy растёт без новостей.
Американский маркетплейс доставки алкоголя. Стартап договаривается с розничными магазинами, дает им софт, закачивает прайсы на сайт и в приложение, принимает оплату и больше ничего не делает.
Когда пользователь набирает корзину, к нему едет курьер из службы доставки магазина, Drizly логистикой не занимается.
Дистанционная продажа алкоголя — идеальный бизнес во время карантина. Компания говорит о росте продаж на 300%.
Soundtrack Your Brand — легализация Spotify для бизнеса, подписка на привычные плейлисты в холлах гостиниц и залах магазинов.
В ноябре стартап привлек очередные $10 млн инвестиций.
Японская версия управления инвестициями для хипстеров. Клиент зарегистрировался, сделал пару кликов, и деньги лежат по подобранным с помощью науки корзинам.
Не считая автоматической перебалансировки при изменении цен и выплате дивидендов, ни WS, ни пользователь не совершают никаких торговых операций, средства лежат в стандартных инструментах — индексах акций и облигаций.
В ноябре компания привлекла очередной раунд — почти $40 млн. Пиар тогда рапортовал о $1,65 млрд под управлением, это примерно 16 млн годовой выручки, по-прежнему несуразно мало на фоне инвестиций. А кризис по ним должен очень сильно ударить.
Zwift — совмещение реального велосипеда и виртуальной реальности. Человек крутит педали в комнате, а его аватар путешествует в компьютерном мире.
До кризиса он тихо мирно «рос без новостей», но сейчас, конечно, пришло его время. Числа, к сожалению, стартап пока не публикует.
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А где убер?
Вот я тоже листал раза два пост и не увидел. Но плейлисты для залов магазинов — это «актуально», конечно.
забыли написать про WorkHard.online
Ставлю дизлайк.
Никакого "Uber'а" для копирайтеров тут нет.
Хотел сестре посоветовать, а в итоге это кликбейт обычный.
СТАВЛЮ ЖИРНЫЙ ДИЗЛАЙК
Zwift — совмещение реального велосипеда и виртуальной реальности.
Электричество еще не вырабатывает?
Так, и где про «Uber для копирайтеров»?
"MM выращивает в пробирке говяжьи клетки"
Надо выращивать не обычную говядину, а что-то из Красной книги.
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