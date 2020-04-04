Стартапы недели: мясо в пробирке, российский «Uber для копирайтеров» и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

В закладки

На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа:

Memphis Meats делает настоящее искусственное мясо. Пока Beyond Meat и Impossible Food экспериментируют с соей и горохом, MM выращивает в пробирке говяжьи клетки.

Modern Meadow конкурирует с привычным животноводством с другой стороны — он производит искусственную замену кожи, химически идентичную натуральной.

WorkHard — российский Uber для копирайтеров. Первого апреля я пошутил, что заказываю на нем тексты для #стартапдня. Один человек купился, было обидно.

Benson Hills — аутсорсер создания новых ГМО. Стартап придумывает, какие гены нужно изменить, чтобы получить растение с нужными характеристиками.

На YouTube-канале вышел новый ролик. Простым языком пересказываю аналитический отчет уважаемой компании о том, как вирус повлиял на финтех. Тема якобы узкая, но многие тезисы относятся ко всем стартапам, а не к одной отрасли.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Кризис, очевидно, повлиял на всех, и если я его в описании стартапа не упоминаю, значит подразумевается что-то типа «последние пару недель ему стало гораздо хуже, подробности ещё неизвестны».

uShip, Blued, Cambridge Mobile Telematics, Securly — без новостей, Windy растёт без новостей.

Американский маркетплейс доставки алкоголя. Стартап договаривается с розничными магазинами, дает им софт, закачивает прайсы на сайт и в приложение, принимает оплату и больше ничего не делает.

Когда пользователь набирает корзину, к нему едет курьер из службы доставки магазина, Drizly логистикой не занимается.

Дистанционная продажа алкоголя — идеальный бизнес во время карантина. Компания говорит о росте продаж на 300%.

Soundtrack Your Brand — легализация Spotify для бизнеса, подписка на привычные плейлисты в холлах гостиниц и залах магазинов.

В ноябре стартап привлек очередные $10 млн инвестиций.

Японская версия управления инвестициями для хипстеров. Клиент зарегистрировался, сделал пару кликов, и деньги лежат по подобранным с помощью науки корзинам.

Не считая автоматической перебалансировки при изменении цен и выплате дивидендов, ни WS, ни пользователь не совершают никаких торговых операций, средства лежат в стандартных инструментах — индексах акций и облигаций.

В ноябре компания привлекла очередной раунд — почти $40 млн. Пиар тогда рапортовал о $1,65 млрд под управлением, это примерно 16 млн годовой выручки, по-прежнему несуразно мало на фоне инвестиций. А кризис по ним должен очень сильно ударить.

Zwift — совмещение реального велосипеда и виртуальной реальности. Человек крутит педали в комнате, а его аватар путешествует в компьютерном мире.

До кризиса он тихо мирно «рос без новостей», но сейчас, конечно, пришло его время. Числа, к сожалению, стартап пока не публикует.