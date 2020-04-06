Время для перезапуска мессенджера с групповыми аудио- и видеозвонками удачное, но вряд ли ICQ сможет конкурировать с лидерами, считают эксперты.
- Mail.ru Group разработала на базе ICQ мессенджер ICQ New: он доступен в магазинах приложений с 6 апреля 2020 года и устанавливается через обновление существующего мессенджера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- ICQ New дополнен технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют использовать быстрые ответы, автоматически расшифровывать голосовые сообщения и поддерживать платформу для создания ботов. Также фокус сделан на групповое общение — аудио- и видеозвонки с числом участников до 30 человек.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что у Mail.ru Group с общей ежемесячной аудиторией выше 80 млн пользователей есть недорогой канал привлечения аудитории в ICQ New, а время для перезапуска удачное — многие компании переходят на «удалёнку».
- Однако на российском рынке мессенджеру будет нелегко конкурировать с лидерами, считает источник на рынке коммуникационных сервисов. По его мнению, перспективы могут появиться, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши. С этим согласны и другие эксперты, указывает издание.
- По данным Mediascope, в январе 2020 года лидерами по аудитории в России стали WhatsApp, Viber и Telegram с 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет в месяц соответственно. У ICQ — 439 тысяч пользователей, у TamTam — 295 тысяч, приводит данные аналитиков газета.
- ICQ перешел к Mail.ru Group после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн, напоминает «Ъ». Его текущую аудиторию в компании не раскрывают. В 2017 году Mail.ru Group запустила мессенджер «ТамТам», а в 2019 — корпоративный мессенджер MyTeam.
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Владимир Бурдовицин
5 знаки будут продавать? ))) (олдфаги поймут)
Polly ComВладимир
У меня шестизнак. Только пароль вспомнить осталось.
Andrey Kulakov
Вот бы ещё молодость мою перезапустили 😸
ICQ NewAndrey
Вера СмирноваAndrey
...обнулили..
Nesterov Igor
Сейчас конечно будет много негативных комментариев на тему того что, поезд ушел и т.д. и т.п.
Но я бы хотел сказать занете что...
Что да, поезд ушел, и нахер мэйл ру выпустили живой труп не понятно=)
Mitya Vol
Под шумок и тут в 90 решили вернуться?)
Пластиковое Окно
Давайте будем честными. Ничего общего с ICQ эта хуйня не имеет.
МашрумПластиковое
я в ICQ телок искал. Тогда был поиск по городу, возрасту и имени.
Dmitry SokolovМашрум
И ведь находили же
Роман БеляевМашрум
Да, сейчас девок везде попрятали остались одни фейки и боты. А потом удивляются почему рождаемость низкая
ЯжПрограммист
перезапустили? они его перезапускают с тех пор как купили, сейчас ещё объявят что и майл.ру агент перезапустили тоже... причем оба работают и никогда не переставали, но нах никому не нужны. а в дополнение после того как я интереса ради восстановил свой школьный номер, эти мудаки его взяли и удалили! потому что я им редко пользовался... пзц забота о пользователях на уровне.
Anton KorelyakovЯжПрограммист
Вообще-то расшифровку голосовых они пиарили ещё при прошлом неудачном воскрешении лет 5 назад.
А сейчас как будто новая фича.
Так ведь тогда можно было бы сейчас вообще всем говорить, что icq — это brand new мессенджер и убийца телеги, че бы нет-то?
Марк Стручков
Какие нахер боты там появились? Они у них были еще до того, как это стало мейнстримом. Помню, как в школе узнал о 220 бот, анекдоты там и прочее
Nikita ShmidtМарк
Прочитай еще раз, и внимательнее
Станислав Кукаев
Обнулились под шумок
Yudovskiy Sergey
Остановитесь!!!
Сергей Милосердов
На самом деле не так давно вновь начал пользоваться аськой и обнаружил, что это ох****й мессенджер. Весь функционал не опробовал, т.к. использую только для семейных переписок, но он как минимум лучше дебильного вотсапа, и точно лучше никчемного вайбера. С телеграмом не могу сравнить, но по сути то же самое (и каналы даже есть), просто телеграм более массовый плюс с ботами он вышел на новый уровень.
У ICQ нормальное десктопное приложение и синхронизация с мобильным. Можно писать самому себе (чтобы что-то не забыть), а сейчас они даже специально переписку с собой назвали "Избранное". Относительно недавно сделали возможность записи голосовых НЕ удерживая палец (раньше надо было держать). Всегда стабильное соединение. И главное - огромный набор стикеров и офигенный ИИ по автозамене (предлагает) слов/фраз стикерами. С одной стороны детская забава, но это очень круто и удобно, с женой иногда тупо стикерами общаемся)
Геннадий СобчакСергей
Вы так телеграм похвалили или ICQ?
Я пользуюсь только телеграмом. У меня в городе есть специальный бот, который позволяет не выходить из телеграма и сделать всё, что тебе нужно.
Сергей МилосердовГеннадий
Аську. Телеграм как рабочий инструмент хорош, а аська для личных переписок уже незаменим. Вотсапом пользуюсь только потому, что он есть у всех. А так было бы круто, если бы аська переродилась в...какой раз?
Arthur NiazyanСергей
У меня куча контрагентов у которых в подписе писем номер аськи. Я так понял бизнес до сих пор сидел и будет сидеть в icq
Случайные фотографииArthur
и верту еще
Arthur NiazyanСергей
Похоже аська всех так чем-то горько обидела 😁
salirse
майлрушечка, что ты делаешь, прекрати
ICQ Newsalirse
Mark Rapida GromovICQ
вы решили побить рекорд по концентрации кринжа в комментах?
Машрумsalirse
манагерам нужно изображать деятельность, получать зарплату
Машрум
где фотки?!
Kirill KalachevМашрум
мне одному показалось, что они взяли скрины Тележки с зеленой схемой и вверху подставили ICQ New?
Павел Гросс-Днепров
Только онлайн проверка на коронавирус спасёт эту перезагрузку)
Albert Leonov
Первый
Сергей Ломаненко
Миллениалы изобрели icq
Alexandr Simonov
Ну если его насильно ставить со всеми поделками mail.ru, успех обеспечен.
МашрумAlexandr
не обеспечен :-)
Андрей Лучина
А чего не Мейл.ру Агент
Машрум
новый сезон
Влад Бенгальский
Я словно в год сурка попал. Какой это уже срок Пу и перезапуск аськи?
Случайные фотографииВлад
очередной?
Константин Панфилов
Жаль, что аккаунт почему-то удалили и не проверить даже, что там наворотили.
Sergey Tretyakov
Еще бы Стигмату и эмочек перезапустили, цены бы им не было. А так, не интересно
Денис Колокольцев
я видел на официальном сайте штаба по борьбе с COVID "наш аккаунт в ICQ" аж глаза протер. ощущение неловкости, как от пародии сатира на собчак, которая хочет быть своей у молодой аудитории (и SMM ICQ в комментахк этой статье себя ведет так же). "мемы качаешь?" (с)
ICQ NewДенис
Денис КолокольцевICQ
Сергей Камянецкий
Интересно, а есть ли api для ботов
СтройиндустрияСергей
Есть, но такое себе.
Недавно начали обновлять
Сергей КамянецкийСтройиндустрия
̶А̶ ̶г̶д̶е̶ ̶о̶з̶н̶а̶к̶о̶м̶и̶т̶ь̶с̶я̶?̶
https://icq.com/botapi/
Алексей Кравцов
Ухахахаха
Иван Волков
С тех пор как они удалили мой шестизнак, пробовать их перезапуски не хочется. Будто обворовали.
Pavel B
Мертвый продукт. С учётом нынешней политической ситуации в России, нам сейчас нужен мессенджер на подобе того, что использовался в Гонконге при беспорядках. Там отключали интернет и у нас будут. Кстати что за мессенджер они юзали?
Игорь ГалищевPavel
Firechat
Krem-brule
ICQ — это ❤️ Только приятные воспоминания с этим мессенджером
МашрумKrem-brule
как первая любовь. Обидно, что они все просрали
Полет Нормальный
Tatjana Normann
Уже два года пользуемся аськой внутри отдела, с коллегами. И она шикарна, кмк — быстрая и со всеми необходимыми функциями, позаимствованными у других мессенджеров. Но там никого нет, кроме коллег. Может, оно и к лучшему.
Make LuvTatjana
Код можно вставлять с подсветкой?
Иван Жуган
Когда продакт переиграл в gopractice...
Альбина Галлямова
Ай зачем еще нужен один мессенджер, когда все в вотсапе сидят или телеге)
Arthur NiazyanАльбина
Никто не знает планов Mail.ru, может это будет их попытка создать суперапп, с внутренней платёжной системой, ecommerce и т.д. Все хотят первыми создать свой WeChat
Альбина ГаллямоваArthur
опять пладят кучу ненужных приложений)
Arthur NiazyanАльбина
Ну тут не плодят, а возрождают полумёртвый актив. Видимо юзеров прибавилось, решили ещё шаг сделать.
Юра Gerasimov
Два года уже стоит на телефоне, ставил для работы. Кстати очень был удивлён удобством интерфейса, нравилось пользоваться, особенно на десктопе, даже немного жалко, что пользовалось им всего 3 человека)
Mikhail Sedov
Короновирус - это все же про зомби.