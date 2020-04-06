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Татьяна Боброва
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Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ — добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов Материал редакции

Время для перезапуска мессенджера с групповыми аудио- и видеозвонками удачное, но вряд ли ICQ сможет конкурировать с лидерами, считают эксперты.

  • Mail.ru Group разработала на базе ICQ мессенджер ICQ New: он доступен в магазинах приложений с 6 апреля 2020 года и устанавливается через обновление существующего мессенджера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • ICQ New дополнен технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют использовать быстрые ответы, автоматически расшифровывать голосовые сообщения и поддерживать платформу для создания ботов. Также фокус сделан на групповое общение — аудио- и видеозвонки с числом участников до 30 человек.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что у Mail.ru Group с общей ежемесячной аудиторией выше 80 млн пользователей есть недорогой канал привлечения аудитории в ICQ New, а время для перезапуска удачное — многие компании переходят на «удалёнку».
  • Однако на российском рынке мессенджеру будет нелегко конкурировать с лидерами, считает источник на рынке коммуникационных сервисов. По его мнению, перспективы могут появиться, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши. С этим согласны и другие эксперты, указывает издание.
  • По данным Mediascope, в январе 2020 года лидерами по аудитории в России стали WhatsApp, Viber и Telegram с 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет в месяц соответственно. У ICQ — 439 тысяч пользователей, у TamTam — 295 тысяч, приводит данные аналитиков газета.
  • ICQ перешел к Mail.ru Group после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн, напоминает «Ъ». Его текущую аудиторию в компании не раскрывают. В 2017 году Mail.ru Group запустила мессенджер «ТамТам», а в 2019 — корпоративный мессенджер MyTeam.

#новость #icq #mailrugroup

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62 комментария
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Владимир Бурдовицин

23

5 знаки будут продавать? ))) (олдфаги поймут)

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Polly Com

Владимир
3

У меня шестизнак. Только пароль вспомнить осталось.

Ответить

Andrey Kulakov

18

Вот бы ещё молодость мою перезапустили 😸

Ответить

ICQ New

Andrey
4
Ответить

Вера Смирнова

Andrey
1

...обнулили..

Ответить

Nesterov Igor

12

Сейчас конечно будет много негативных комментариев на тему того что, поезд ушел и т.д. и т.п.
Но я бы хотел сказать занете что...
Что да, поезд ушел, и нахер мэйл ру выпустили живой труп не понятно=)

Ответить

Mitya Vol

11

Под шумок и тут в 90 решили вернуться?)

Ответить

Пластиковое Окно

8

Давайте будем честными. Ничего общего с ICQ эта хуйня не имеет. 

Ответить

Машрум

Пластиковое
3

я в ICQ телок искал. Тогда был поиск по городу, возрасту и имени.

Ответить

Dmitry Sokolov

Машрум
2

И ведь находили же

Ответить

Роман Беляев

Машрум
0

Да, сейчас девок везде попрятали остались одни фейки и боты. А потом удивляются почему рождаемость низкая

Ответить

ЯжПрограммист

7

перезапустили? они его перезапускают с тех пор как купили, сейчас ещё объявят что и майл.ру агент перезапустили тоже... причем оба работают и никогда не переставали, но нах никому не нужны. а в дополнение после того как я интереса ради восстановил свой школьный номер, эти мудаки его взяли и удалили! потому что я им редко пользовался... пзц забота о пользователях на уровне.

Ответить

Anton Korelyakov

ЯжПрограммист
0

Вообще-то расшифровку голосовых они пиарили ещё при прошлом неудачном воскрешении лет 5 назад.
А сейчас как будто новая фича.

Так ведь тогда можно было бы сейчас вообще всем говорить, что icq — это brand new мессенджер и убийца телеги, че бы нет-то?

Ответить

Марк Стручков

6

Какие нахер боты там появились? Они у них были еще до того, как это стало мейнстримом. Помню, как в школе узнал о 220 бот, анекдоты там и прочее

Ответить

Nikita Shmidt

Марк
0

Прочитай еще раз, и внимательнее

Ответить

Станислав Кукаев

5

Обнулились под шумок

Ответить

Yudovskiy Sergey

4

Остановитесь!!!

Ответить

Сергей Милосердов

0

На самом деле не так давно вновь начал пользоваться аськой и обнаружил, что это ох****й мессенджер. Весь функционал не опробовал, т.к. использую только для семейных переписок, но он как минимум лучше дебильного вотсапа, и точно лучше никчемного вайбера. С телеграмом не могу сравнить, но по сути то же самое (и каналы даже есть), просто телеграм более массовый плюс с ботами он вышел на новый уровень.

У ICQ нормальное десктопное приложение и синхронизация с мобильным. Можно писать самому себе (чтобы что-то не забыть), а сейчас они даже специально переписку с собой назвали "Избранное". Относительно недавно сделали возможность записи голосовых НЕ удерживая палец (раньше надо было держать). Всегда стабильное соединение. И главное - огромный набор стикеров и офигенный ИИ по автозамене (предлагает) слов/фраз стикерами. С одной стороны детская забава, но это очень круто и удобно, с женой иногда тупо стикерами общаемся) 

Ответить

Геннадий Собчак

Сергей
2

Вы так телеграм похвалили или ICQ?
Я пользуюсь только телеграмом. У меня в городе есть специальный бот, который позволяет не выходить из телеграма и сделать всё, что тебе нужно.

Ответить

Сергей Милосердов

Геннадий
–1

Аську. Телеграм как рабочий инструмент хорош, а аська для личных переписок уже незаменим. Вотсапом пользуюсь только потому, что он есть у всех. А так было бы круто, если бы аська переродилась в...какой раз?

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
–1

У меня куча контрагентов у которых в подписе писем номер аськи. Я так понял бизнес до сих пор сидел и будет сидеть в icq

Ответить

Случайные фотографии

Arthur
0

и верту еще

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
0

Похоже аська всех так чем-то горько обидела 😁

Ответить

salirse

2

майлрушечка, что ты делаешь, прекрати 

Ответить

ICQ New

salirse
–1
Ответить

Mark Rapida Gromov

ICQ
3

вы решили побить рекорд по концентрации кринжа в комментах?

Ответить

Машрум

salirse
0

манагерам нужно изображать деятельность, получать зарплату

Ответить

Машрум

2

где фотки?!

Ответить

Kirill Kalachev

Машрум
1

мне одному показалось, что они взяли скрины Тележки с зеленой схемой и вверху подставили ICQ New?

Ответить

Павел Гросс-Днепров

2

Только онлайн проверка на коронавирус спасёт эту перезагрузку)

Ответить

Albert Leonov

–1

Первый

Ответить

Сергей Ломаненко

1

Миллениалы изобрели icq

Ответить

Alexandr Simonov

1

Ну если его насильно ставить со всеми поделками mail.ru, успех обеспечен.

Ответить

Машрум

Alexandr
1

не обеспечен :-)

Ответить

Андрей Лучина

1

А чего не Мейл.ру Агент

Ответить

Машрум

1

новый сезон 

Ответить

Влад Бенгальский

1

Я словно в год сурка попал. Какой это уже срок Пу и перезапуск аськи?

Ответить

Случайные фотографии

Влад
0

очередной?

Ответить

Константин Панфилов

1

Жаль, что аккаунт почему-то удалили и не проверить даже, что там наворотили. 

Ответить

Sergey Tretyakov

1

Еще бы Стигмату и эмочек перезапустили, цены бы им не было. А так, не интересно

Ответить

Денис Колокольцев

1

я видел на официальном сайте штаба по борьбе с COVID "наш аккаунт в ICQ" аж глаза протер. ощущение неловкости, как от пародии сатира на собчак, которая хочет быть своей у молодой аудитории (и SMM ICQ в комментахк этой статье себя ведет так же). "мемы качаешь?" (с)

Ответить

ICQ New

Денис
0
Ответить

Денис Колокольцев

ICQ
0
Ответить

Сергей Камянецкий

0

Интересно, а есть ли api для ботов

Ответить

Стройиндустрия

Сергей
0

Есть, но такое себе.
Недавно начали обновлять

Ответить

Сергей Камянецкий

Стройиндустрия
0

̶А̶ ̶г̶д̶е̶ ̶о̶з̶н̶а̶к̶о̶м̶и̶т̶ь̶с̶я̶?̶
https://icq.com/botapi/

Ответить

Алексей Кравцов

0

Ухахахаха

Ответить

Иван Волков

0

С тех пор как они удалили мой шестизнак, пробовать их перезапуски не хочется. Будто обворовали.

Ответить

Pavel B

0

Мертвый продукт. С учётом нынешней политической ситуации в России, нам сейчас нужен мессенджер на подобе того, что использовался в Гонконге при беспорядках. Там отключали интернет и у нас будут. Кстати что за мессенджер они юзали?

Ответить

Игорь Галищев

Pavel
0

Firechat

Ответить

Krem-brule

0

ICQ — это ❤️ Только приятные воспоминания с этим мессенджером

Ответить

Машрум

Krem-brule
0

как первая любовь. Обидно, что они все просрали

Ответить

Полет Нормальный

0
Ответить

Tatjana Normann

0

Уже два года пользуемся аськой внутри отдела, с коллегами. И она шикарна, кмк — быстрая и со всеми необходимыми функциями, позаимствованными у других мессенджеров. Но там никого нет, кроме коллег. Может, оно и к лучшему.

Ответить

Make Luv

Tatjana
0

Код можно вставлять с подсветкой?

Ответить

Иван Жуган

0

Когда продакт переиграл в gopractice...

Ответить

Альбина Галлямова

0

Ай зачем еще нужен один мессенджер, когда все в вотсапе сидят или телеге) 

Ответить

Arthur Niazyan

Альбина
0

Никто не знает планов Mail.ru, может это будет их попытка создать суперапп, с внутренней платёжной системой, ecommerce и т.д. Все хотят первыми создать свой WeChat

Ответить

Альбина Галлямова

Arthur
0

опять пладят кучу ненужных приложений)

Ответить

Arthur Niazyan

Альбина
0

Ну тут не плодят, а возрождают полумёртвый актив. Видимо юзеров прибавилось, решили ещё шаг сделать.

Ответить

Юра Gerasimov

0

Два года уже стоит на телефоне, ставил для работы. Кстати очень был удивлён удобством интерфейса, нравилось пользоваться, особенно на десктопе, даже немного жалко, что пользовалось им всего 3 человека)

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Mikhail Sedov

0

Короновирус - это все же про зомби.

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