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Галина Мубаракшина
2768

Skype разрешил пользователям участвовать в видеозвонках без регистрации в сервисе Материал редакции

Пользователю достаточно перейти по ссылке — как в Zoom.

  • Skype представил новую опцию Meet Now: с 3 апреля 2020 года пользователи смогут звонить знакомым, не регистрируясь и не скачивая приложение.

  • Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса и поделиться ею с участниками. Звонок осуществляется в браузере, если пользователь заходит как гость, или в программе, если он регистрируется как пользователь Skype.

  • В разговоре могут участвовать до 50 человек. Звонки ограничены по времени: не более 10 часов в день и четырёх часов подряд для одной конференции.
  • Ссылка остаётся активной по завершении разговора. Запись звонка и файлы, которыми делились участники беседы, хранятся 30 дней.
  • Аналогичный функционал есть у Zoom, аудитория которого, по данным компании, в марте превысила 200 млн пользователей в сутки. В том же месяце ежедневная аудитория Skype достигла 40 млн пользователей, пишет PCWorld. Это на 70% больше, чем в феврале.
Skype

#новость #skype #мессенджеры

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37 комментариев
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Paul

4

огонь! не понимаю хейтеров скайпа, программа после прихода Наделлы стала намного стабильнее и в целом лучше того старого, глючного скайпа, который даже историю нормально хранить не мог. сейчас с этим не идеально, но в целом прогресс радует! 

ничего не замерял, но субъективно производительность даже лучше того же тимс, хотя и тот и другой на веб технологиях написан

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Anton Sharonov

Paul
10

Продукту 17 лет.
17, Карл!
И он до сих пор говно.

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Paul

Anton
2

если честно, я думаю, что телеграм просто завысил для всех нас планку бесплатного мессенджера. но проблема в том, что скайп это не только мессенджер, а еще и инструмент для видео-конференций/звонков. которому не нужна привязка мобилы, а нужен аккаунт (а теперь и не нужен вовсе). вам звонки не нужны, а мне нужны. вайберами, фб-месенджерами и прочим действительно говном пользоваться не имею желания.

я хорошо помню каким раньше скайп был глючным и как хотелось его похоронить, но отрицать то, что за последние годы он стал лучше, на мой взгляд бессмысленно и конкурентов у него практически нет. 

слак мб и лучше, но это тоже про другое, но и тут есть конкурент в лице мс тимс.

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Пластиковое Окно

Paul
0

Скайп стал глючным только после того, как его M$ купила. Она же его сейчас и хоронит. Изначально это был ахуенный мессенджер, в котором я не помню ни капли чего-то глючного.

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Paul

Пластиковое
0

Да господи, новость-то читали вы? Вам уже даже ставить ничего не надо: открыли ссылку, поговорили, закрыли. Просто слепой хейт какой-то.

Ответить

Пластиковое Окно

Paul
–2

Нахуя, если там никого нет? /0

Ответить

Paul

Пластик…
0

Ну так если вы сыч, то у вас и в телеге никого нет)

Ответить

Пластиковое Окно

Paul
–2

Ну, если ты старый пердун, то ты и в ICQ, и в одноклассниках своих дедков найдешь.

Логика дошкольного уровня /0

Ответить

Andrey K

Пластиковое
0

Что за чушь? в УГ он стал превращаться ещё за 2 года до покупки, когда начали всякие сториес внедрять и не майки это придумали делать.

Ответить

Пластиковое Окно

Andrey
0

Что ты несешь? Когда они его купили, то понятия сториз даже ещё не либо не существовало, либо не было широко распространено и именно MS добавили эту хуиту в Skype.

Ответить

Tony Voo

Anton
1

колесу уже очень много тысяч лет, но его все равно используют :) это просто к тому, что время - не аргумент в целом,  а часто наоборот показатель проверенности, предсказуемости и качества

а так не знаю, почему хейтят скайп или почему любят слак. По мне так еще 20 лет назад надо было сделать нормальный коммуникатор, один, потом добавить видео звонки, шифрование и все. Как юзеру мне пофигу с чего звонить или в чем писать, главное доставьте набор букв и звуков из "А" в "Б", без потерь желательно и чтобы посторонние люди не читали :)) и все! А тут блин уже 20 лет постоянно новые коммуникаторы блин, со всех сторон лезут и заново изобретают велосипед, в итоге у меня штук 6 коммуникаторов на телефоне, нафиг они мне все, пусть будет один, на котором все сидят, я буду счастлив, пусть он даже глючит слегка :) а так убожество на убожестве, но у каждого армия фанатов и хейтеров, в итоге все пользуются всем

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Tony Voo

Tony
0

и да, скайп до сих пор безумно распространен, так что от него не уйти, 50-80% бизнес переписок и звонков у меня до сих пор в скайпе, тк это тот инструмент который есть у большинства людей самого разногл возраста в самых разных районах мира. 
p.s. а слак я тут увидел внезапно у модных стартаперов и удаленщиков из сша и европы, хз, поработал в нем в одном таком стартапе, интерфейс явно не для меня, флуд, как везде флуд, а так задолбаешься лазить по каналам, тредам, тредам в тредах и т.д. :)) и все мелкое, странные смайлики, на каждое сообщение куча восторженных хреней шлется :) 

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Комментарий удален

Пластиковое Окно

Paul
2

Ахах. Скайп на ущербном электроне стал лучше? /0 Скайп для бизнеса так вообще адская хуита, такую ещё поискать надо.

Ответить

Paul

Пластиковое
–2

стала лучше, да

Ответить

Mykola Petiukh

Пластиковое
0

А чем тебе Электрон не угодил? Ну и кстати, первый релиз Скайпа не Электроне и самые свежие — небо и земля.
Про С4Б согласен. Да и МС согласна, раз решила его похоронить

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Пластиковое Окно

Mykola
0

Как минимум, потому что MS - это огромная корпорация, которая имеет возможности и средства сделать нормальное нативное приложение под каждую платформу, а не этот кусок говна на электроне.

К использованию электрона претензий нет, когда реально нет средств и возможностей написать нативные приложения.

Ответить

Mykola Petiukh

Пластиковое
0

Но зачем тратить лишние деньги?
К тому же я еще помню времена, когда под каждый пост про Скайп сбегались линуксоиды и плакали, что МС на них забила. А благодаря Электрону у них есть возможность пользоваться Скайпом.

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Пластиковое Окно

Mykola
0

Расскажи это Телеграму, который не зажопил нормальные приложения под каждую платформу. Стал бы он таким популярным, если всё было бы сделано на ебаном электроне и каком-нибудь React Native? Хуй. Одно приложение под macOS чего стоит.

Ответить

Mykola Petiukh

Пластик…
0

Лол. Телеграм для десктопа запилен на QT. 
Нативная там есть отдельная для МакОС, которая на Свифте написана

Ответить

Пластиковое Окно

Mykola
0

Не вижу противоречий. И то, и то, вполне, считается нативным. Особенно, по сравнению с электроном.

Ответить

Mykola Petiukh

Пластик…
0

Окей, как скажешь

Ответить

Andrey K

Пластиковое
0

Все уже забыли каким говном было нативное приложение, выжирающее батарею за 3 часа, пока не переписали на электрон?

Ответить

Пластиковое Окно

Andrey
0

Которое таким сделали MS после покупки? Ага, помню-помню.

Ответить

Андрей Чуринов

4

icq тоже вон в соседней статье оживить пытаются. Что у нас, рассвет мертвецов сегодня чтоли?

Ответить

Влад Борщ

2

Что такое skype?))

Ответить

Syzygy

Влад
2

Говорят, была неплохая программа для звонков.

Ответить

Влад Борщ

Syzygy
14

Мне казалось файлообменник какой то

Ответить

Mykola Petiukh

Влад
0

Не какой-то, а лучший

Ответить

Вася Пражкин

Влад
1

Если как глагол:
to skype - причинять себе моральную боль путем использования программы,

если как существительное:
skype - кейс из БДСМ практик

Ответить

Eugene Utkin

2

Эта фича доступна уже с Января...

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Yury Kotov

1

Верните старый дизайн

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Nesterov Igor

Yury
1

какой из трех?))

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Как же тормозит скайп на ПК.

Ответить

Andrew

0

Огонь,вовремя

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Рушан Натфуллин

0

Поздно🙅🏽

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Машрум

0

трупак ожил
чем же они последние 10 лет занимались?

Ответить

Eugene Makarov

–1

Несмотря на всякие отрицательные отклики, у меня эта самый-самый мессенджер, я фрилансер, и о всяких мессенджерах знаю не по наслышке, 80% платежеспособных клиентов именно в ней. Насчет глючности и т.д., все стабильно, по сравнению с телеграм где можно удалить переписку не спрашиваю об этом собеседника, она лучше.

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