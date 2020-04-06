Skype представил новую опцию Meet Now: с 3 апреля 2020 года пользователи смогут звонить знакомым, не регистрируясь и не скачивая приложение.

Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса и поделиться ею с участниками. Звонок осуществляется в браузере, если пользователь заходит как гость, или в программе, если он регистрируется как пользователь Skype.

