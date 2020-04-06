Skype разрешил пользователям участвовать в видеозвонках без регистрации в сервисе
Материал редакции
Пользователю достаточно перейти по ссылке — как в Zoom.
Skype представил новую опцию Meet Now: с 3 апреля 2020 года пользователи смогут звонить знакомым, не регистрируясь и не скачивая приложение.
Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса и поделиться ею с участниками. Звонок осуществляется в браузере, если пользователь заходит как гость, или в программе, если он регистрируется как пользователь Skype.
В разговоре могут участвовать до 50 человек. Звонки ограничены по времени: не более 10 часов в день и четырёх часов подряд для одной конференции.
Ссылка остаётся активной по завершении разговора. Запись звонка и файлы, которыми делились участники беседы, хранятся 30 дней.
Аналогичный функционал есть у Zoom, аудитория которого, по данным компании, в марте превысила 200 млн пользователей в сутки. В том же месяце ежедневная аудитория Skype достигла 40 млн пользователей, пишет PCWorld. Это на 70% больше, чем в феврале.
Paul
огонь! не понимаю хейтеров скайпа, программа после прихода Наделлы стала намного стабильнее и в целом лучше того старого, глючного скайпа, который даже историю нормально хранить не мог. сейчас с этим не идеально, но в целом прогресс радует!
ничего не замерял, но субъективно производительность даже лучше того же тимс, хотя и тот и другой на веб технологиях написан
Anton SharonovPaul
Продукту 17 лет.
17, Карл!
И он до сих пор говно.
PaulAnton
если честно, я думаю, что телеграм просто завысил для всех нас планку бесплатного мессенджера. но проблема в том, что скайп это не только мессенджер, а еще и инструмент для видео-конференций/звонков. которому не нужна привязка мобилы, а нужен аккаунт (а теперь и не нужен вовсе). вам звонки не нужны, а мне нужны. вайберами, фб-месенджерами и прочим действительно говном пользоваться не имею желания.
я хорошо помню каким раньше скайп был глючным и как хотелось его похоронить, но отрицать то, что за последние годы он стал лучше, на мой взгляд бессмысленно и конкурентов у него практически нет.
слак мб и лучше, но это тоже про другое, но и тут есть конкурент в лице мс тимс.
Пластиковое ОкноPaul
Скайп стал глючным только после того, как его M$ купила. Она же его сейчас и хоронит. Изначально это был ахуенный мессенджер, в котором я не помню ни капли чего-то глючного.
PaulПластиковое
Да господи, новость-то читали вы? Вам уже даже ставить ничего не надо: открыли ссылку, поговорили, закрыли. Просто слепой хейт какой-то.
Пластиковое ОкноPaul
Нахуя, если там никого нет? /0
PaulПластик…
Ну так если вы сыч, то у вас и в телеге никого нет)
Пластиковое ОкноPaul
Ну, если ты старый пердун, то ты и в ICQ, и в одноклассниках своих дедков найдешь.
Логика дошкольного уровня /0
Andrey KПластиковое
Что за чушь? в УГ он стал превращаться ещё за 2 года до покупки, когда начали всякие сториес внедрять и не майки это придумали делать.
Пластиковое ОкноAndrey
Что ты несешь? Когда они его купили, то понятия сториз даже ещё не либо не существовало, либо не было широко распространено и именно MS добавили эту хуиту в Skype.
Tony VooAnton
колесу уже очень много тысяч лет, но его все равно используют :) это просто к тому, что время - не аргумент в целом, а часто наоборот показатель проверенности, предсказуемости и качества
а так не знаю, почему хейтят скайп или почему любят слак. По мне так еще 20 лет назад надо было сделать нормальный коммуникатор, один, потом добавить видео звонки, шифрование и все. Как юзеру мне пофигу с чего звонить или в чем писать, главное доставьте набор букв и звуков из "А" в "Б", без потерь желательно и чтобы посторонние люди не читали :)) и все! А тут блин уже 20 лет постоянно новые коммуникаторы блин, со всех сторон лезут и заново изобретают велосипед, в итоге у меня штук 6 коммуникаторов на телефоне, нафиг они мне все, пусть будет один, на котором все сидят, я буду счастлив, пусть он даже глючит слегка :) а так убожество на убожестве, но у каждого армия фанатов и хейтеров, в итоге все пользуются всем
Tony VooTony
и да, скайп до сих пор безумно распространен, так что от него не уйти, 50-80% бизнес переписок и звонков у меня до сих пор в скайпе, тк это тот инструмент который есть у большинства людей самого разногл возраста в самых разных районах мира.
p.s. а слак я тут увидел внезапно у модных стартаперов и удаленщиков из сша и европы, хз, поработал в нем в одном таком стартапе, интерфейс явно не для меня, флуд, как везде флуд, а так задолбаешься лазить по каналам, тредам, тредам в тредах и т.д. :)) и все мелкое, странные смайлики, на каждое сообщение куча восторженных хреней шлется :)
Комментарий удален
Пластиковое ОкноPaul
Ахах. Скайп на ущербном электроне стал лучше? /0 Скайп для бизнеса так вообще адская хуита, такую ещё поискать надо.
PaulПластиковое
стала лучше, да
Mykola PetiukhПластиковое
А чем тебе Электрон не угодил? Ну и кстати, первый релиз Скайпа не Электроне и самые свежие — небо и земля.
Про С4Б согласен. Да и МС согласна, раз решила его похоронить
Пластиковое ОкноMykola
Как минимум, потому что MS - это огромная корпорация, которая имеет возможности и средства сделать нормальное нативное приложение под каждую платформу, а не этот кусок говна на электроне.
К использованию электрона претензий нет, когда реально нет средств и возможностей написать нативные приложения.
Mykola PetiukhПластиковое
Но зачем тратить лишние деньги?
К тому же я еще помню времена, когда под каждый пост про Скайп сбегались линуксоиды и плакали, что МС на них забила. А благодаря Электрону у них есть возможность пользоваться Скайпом.
Пластиковое ОкноMykola
Расскажи это Телеграму, который не зажопил нормальные приложения под каждую платформу. Стал бы он таким популярным, если всё было бы сделано на ебаном электроне и каком-нибудь React Native? Хуй. Одно приложение под macOS чего стоит.
Mykola PetiukhПластик…
Лол. Телеграм для десктопа запилен на QT.
Нативная там есть отдельная для МакОС, которая на Свифте написана
Пластиковое ОкноMykola
Не вижу противоречий. И то, и то, вполне, считается нативным. Особенно, по сравнению с электроном.
Mykola PetiukhПластик…
Окей, как скажешь
Andrey KПластиковое
Все уже забыли каким говном было нативное приложение, выжирающее батарею за 3 часа, пока не переписали на электрон?
Пластиковое ОкноAndrey
Которое таким сделали MS после покупки? Ага, помню-помню.
Андрей Чуринов
icq тоже вон в соседней статье оживить пытаются. Что у нас, рассвет мертвецов сегодня чтоли?
Влад Борщ
Что такое skype?))
SyzygyВлад
Говорят, была неплохая программа для звонков.
Влад БорщSyzygy
Мне казалось файлообменник какой то
Mykola PetiukhВлад
Не какой-то, а лучший
Вася ПражкинВлад
Если как глагол:
to skype - причинять себе моральную боль путем использования программы,
если как существительное:
skype - кейс из БДСМ практик
Eugene Utkin
Эта фича доступна уже с Января...
Yury Kotov
Верните старый дизайн
Nesterov IgorYury
какой из трех?))
Yuri Ahmedov
Как же тормозит скайп на ПК.
Andrew
Огонь,вовремя
Рушан Натфуллин
Поздно🙅🏽
Машрум
трупак ожил
чем же они последние 10 лет занимались?
Eugene Makarov
Несмотря на всякие отрицательные отклики, у меня эта самый-самый мессенджер, я фрилансер, и о всяких мессенджерах знаю не по наслышке, 80% платежеспособных клиентов именно в ней. Насчет глючности и т.д., все стабильно, по сравнению с телеграм где можно удалить переписку не спрашиваю об этом собеседника, она лучше.