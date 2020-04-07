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Сервис работает по подписке, а тренеры получают процент в зависимости от количества просмотров занятий.
Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко запустили приложение для онлайн-тренировок Motify, рассказали vc.ru основатели сервиса. Инвестиции в проект составили более $1 млн собственных средств.
Motify позволяет пользователям заниматься с сертифицированными тренерами со всего мира. Сейчас на платформе зарегистрированы уже более 350 преподавателей по йоге, фитнесу, медитации, пилатесу, растяжке и другим направлениям.
В зависимости от количества просмотренных секунд их программ тренеры получают вознаграждение. За последний месяц десять ведущих преподавателей получили от $700 до $1000, говорят основатели сервиса.
Помимо тренировок пользователям доступны счётчик калорий и трекер воды. Также в приложении можно соревноваться друг с другом и выигрывать призы. Приложение синхронизируется с Apple Health, Google Fit или носимым устройством и показывает, например, сколько прошёл шагов пользователь.
Motify самостоятельно снимает видеоуроки. Сейчас съёмки проходят в России, США, Канаде, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Италии, Германии, Франции и Австралии. На создание одного ролика в среднем уходит неделя, отмечают в компании.
Сервис работает по подписке: 199 рублей в месяц для пользователей из России и СНГ и $9,99 в месяц — из других стран. Также предусмотрен семидневный пробный период.
Сейчас в команде Motify 40 человек, часть из них — ключевые сотрудники сервиса доставки еды ZakaZaka и маркетплейса Pandao, уточняют основатели. Офисы компании находятся в Сан-Франциско, Санкт-Петербурге и Москве. В 2020 году сервис планирует привлечь дополнительные инвестиции.
Братья Цыценко и Гафуров присоединились к Mail.ru Group в мае 2017 года, когда ИТ-компания купила сервис ZakaZaka за $18 млн. В октябре 2017 года они запустили внутри холдинга маркетплейс Pandao с товарами из Китая.
Основатели ушли из Mail.ru Group в декабре 2019 года, на тот момент они возглавляли Delivery Club: Андрей Цыценко занимал должность гендиректора, Руслан Гафуров был управляющим партнёром, а Сергей Цыценко работал на посту финансового директора.
Скопировать решение компаний, которые уже со времён динозавров этим занимаются, не внести ничего особенного, купить платных отзывов и сделать рекламу в VC. Теперь понимаю почему он бывший топ менеджер.
а в чем собственно проблема?
90% приложений на мобилах, которыми в том числе и вы пользуетесь — это переиспользование лучших практик рынка и подтвердивших свою работоспособность гипотез
там тоже "бывшие топ менеджеры" все?
Думаю, это скорее объясняет, как он вообще стал топ менеджером. Там не по моральному компасу отбирают тащемта.
Зашел на сайт, посмотрел рейтинги инструкторов , с трудом нашел самый низкий рейтинг 4,31. Ну я даже не знаю.
В смысле, это значит , что купленные рейтинги?
А я не знаю, но однообразие оценок настораживает.
Зашел почитал сами отзывы, ну мое мнение, что живые люди так если и пишут, то очень редко. Обычно так пишут низкооплачевыемые сммщики.
Почему Давидыч не запустил такой проект?)
Посмотрел приложение, неплохо. Очень много тренировок, попробую сегодня позаниматься, а то в найке стремный набор тренировок, здесь очень много разновидностей.
Епта дружище, вот тебе тренька на каждый день:
100 отжиманий.
100 приседайний.
100 бёрпи.
Планка 5 - 10 минут.
Количество и время варьируй в зависимости от самочувствия, но постепенно увеличивай.
Расскажи через неделю как прошло.
Сейчас время такое: абсолютно для всего нужно какое то очередное ебанутое приложение.
Во всех этих приложухах советуют именно такое. Причем на первую треню тебя загоняют как коня мыльного, чтобы показать какой ты слабак. Попробуй поделать то что написал неделю, результат тебя удивит, дыхалку пробьет.
на дыхалку пробьёт, если челночный бегать между бёрпи. А по этой программе пульс особо не поднимется
Ну ты карасавчик, если у тебя после бёрпи пульс не поднимается :)
100 бёрпи, это соседям пиздец)) Да и нетренированный и 30 не сделает как и планку 5 минут.
Ну сделай по 5, тебя же жопу рвать никто не заставляет :) Я написал норматив на который нужно выйти.
А количество подходов из своих сил и времени рассчитывать? Сам как то спонтанно чето там отжался забил, гантельки потягал скок смог забил и так постоянно
Да, попробуй начать в 5 раз на каждое упражнение. Если честно, бёрпи будет за глаза, но сиськи тоже надо качать. Поэтому сделай ка по пять раз всё, ок?
Андрей Цыценко и Сергей Цыценко
Типичный топ менеджмент в Мейл. Никакого панибратства.
Просто братство!
Сервис работает по подписке: 199 рублей в месяц для пользователей из России и СНГ и $9,99 в месяц
А вот за это респект
Осталось узнать на что они потратил 1 мл. евро))) такую шляпу бы запустил за 150 тыс. долларов.
Свежая идея!
Свежая реализация. А идея нет. У меня такая идея была 2 года назад, когда ходил на ЛФК. Вот прям также хотел сделать. Да я думаю такая идея рождалась еще у тысячи других человек. Просто не все бывшие топ-менеджеры и не у всех есть $1 млн.
Нехило дармоеды в Mail.ru зарабатывают. Запустить какашку, сбагрить ее лохам, два года отдохнуть на зарплате, придумать свой проект, снова кинуть лохов, чтобы запустить свой проект. Все что нужно знать о Mail.ru
хорошо наверное быть бывшим топ-менеджером мейла, например))
Нет, чего хорошего то в быть "бывшим", бонусы и накопления с высокой долей вероятности будут спущены на убыточные проекты, а текущего кэш-флоу ( как во времена работы по найму нет) , а привычный образ жизни будет поддерживаться еще какое то время и отъедать наличность. Перспективы найти работу с сопоставимым доходом, туманны, рынок в России для топ- менеджеров в IT и так то был не очень, а сейчас сужается как шагреневая кожа. Ну а заграницей, они там не нужны.
Так им и не нужно искать работу)
Вот меня всегда интересовало как они оценивают стоимость и нвестиции в проект. Берут какие то расчеты или тупо от балды. Мне кажется лям для такой фигни это дофига. Народ напишите кто что думает. Мне реально интересно ваше мнение.
Прикольный сервис. Очень важно сейчас людям такие сервисы. Пока дома сидим, в будущем правда фитнес центры скорее всего будут менее популярны.
время удачное, проект говно. Сейчас каждая шавка начнет запускать аналогичные проекты. Прянишников уже 5-ть лет грезит фитнес-приложение запустить. Ща его выгонят, поставят современного топа и появится у WorldClass свое, аналогичное приложение. Надо же было так все просрать, но наверстать еще можно
вроде таких упражнений и в инстаграм и в ютюбе миллионы. тут в чем новинка? еще и платная подписка))) нафиг нафиг))
запустил бы кто в аренду по доступной цене скамью со стойками для жима/приседа со штангой и блинами
ЗАШКВАР!
Сразу видно что люди не разбираются в этой сфере. Есть кучу приложений в разы лучше этого и уже давным-давно существующие на рынке. Не понимаю чего они хотят достичь таким образом создав подобное приложение.
Само видео тренировок ну колхоз 2010 год.
На тренеров жалко смотреть, в их глазах нет огня и харизмы. Типичные трениришки работающие за 700р час. Цели в приложение просто глупые. Иллюзия индивидуальности.
На том же ютубе тонна шикарного материала БЕСПЛАТНО! Научитесь продавать зашквар как пендосы. Садитесь, два!
Прикольно! На самом деле идея хорошая. Для меня лично, такие тренировки работают. По йоге, например. Если сам делаешь, то как то в лом, а тут инструктор говорит что куда и как. Пользовался Coddyapp.com. Они продавали курсами (набор тренировок). Потом их купил или они объединились с https://www.alomoves.com/. Там уже подписка, но тут я забросил регулярные занятия и подписка не пошла. Время от времени выполняю курс, который ранее купил, на новое не смотрю.
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