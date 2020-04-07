Сервис работает по подписке, а тренеры получают процент в зависимости от количества просмотров занятий.

В закладки

Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко запустили приложение для онлайн-тренировок Motify, рассказали vc.ru основатели сервиса. Инвестиции в проект составили более $1 млн собственных средств.

Motify позволяет пользователям заниматься с сертифицированными тренерами со всего мира. Сейчас на платформе зарегистрированы уже более 350 преподавателей по йоге, фитнесу, медитации, пилатесу, растяжке и другим направлениям.

В зависимости от количества просмотренных секунд их программ тренеры получают вознаграждение. За последний месяц десять ведущих преподавателей получили от $700 до $1000, говорят основатели сервиса.

Помимо тренировок пользователям доступны счётчик калорий и трекер воды. Также в приложении можно соревноваться друг с другом и выигрывать призы. Приложение синхронизируется с Apple Health, Google Fit или носимым устройством и показывает, например, сколько прошёл шагов пользователь.

Motify самостоятельно снимает видеоуроки. Сейчас съёмки проходят в России, США, Канаде, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Италии, Германии, Франции и Австралии. На создание одного ролика в среднем уходит неделя, отмечают в компании.

Вести здоровый образ жизни не так сложно, нужно только: достаточно ходить, правильно питаться и не переедать, делать активные упражнения, спать необходимое количество часов и не иметь вредных привычек. На деле же многие люди не следуют этим простым правилам или просто бросают их, едва начав. Motify помогает людям сформировать правильные привычки и будет мотивировать пользователя тогда, когда он уже готов опустить руки. Руслан Гафуров сооснователь Motify

Сервис работает по подписке: 199 рублей в месяц для пользователей из России и СНГ и $9,99 в месяц — из других стран. Также предусмотрен семидневный пробный период.

Сейчас в команде Motify 40 человек, часть из них — ключевые сотрудники сервиса доставки еды ZakaZaka и маркетплейса Pandao, уточняют основатели. Офисы компании находятся в Сан-Франциско, Санкт-Петербурге и Москве. В 2020 году сервис планирует привлечь дополнительные инвестиции.

Братья Цыценко и Гафуров присоединились к Mail.ru Group в мае 2017 года, когда ИТ-компания купила сервис ZakaZaka за $18 млн. В октябре 2017 года они запустили внутри холдинга маркетплейс Pandao с товарами из Китая.