Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
6054

Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group запустили приложение для онлайн-тренировок Motify и инвестировали в него $1 млн Материал редакции

Сервис работает по подписке, а тренеры получают процент в зависимости от количества просмотров занятий.

50 комментариев
В закладки

Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко запустили приложение для онлайн-тренировок Motify, рассказали vc.ru основатели сервиса. Инвестиции в проект составили более $1 млн собственных средств.

Motify позволяет пользователям заниматься с сертифицированными тренерами со всего мира. Сейчас на платформе зарегистрированы уже более 350 преподавателей по йоге, фитнесу, медитации, пилатесу, растяжке и другим направлениям.

В зависимости от количества просмотренных секунд их программ тренеры получают вознаграждение. За последний месяц десять ведущих преподавателей получили от $700 до $1000, говорят основатели сервиса.

Помимо тренировок пользователям доступны счётчик калорий и трекер воды. Также в приложении можно соревноваться друг с другом и выигрывать призы. Приложение синхронизируется с Apple Health, Google Fit или носимым устройством и показывает, например, сколько прошёл шагов пользователь.

Motify самостоятельно снимает видеоуроки. Сейчас съёмки проходят в России, США, Канаде, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Италии, Германии, Франции и Австралии. На создание одного ролика в среднем уходит неделя, отмечают в компании.

Вести здоровый образ жизни не так сложно, нужно только: достаточно ходить, правильно питаться и не переедать, делать активные упражнения, спать необходимое количество часов и не иметь вредных привычек. На деле же многие люди не следуют этим простым правилам или просто бросают их, едва начав. Motify помогает людям сформировать правильные привычки и будет мотивировать пользователя тогда, когда он уже готов опустить руки.

Руслан Гафуров
сооснователь Motify

Сервис работает по подписке: 199 рублей в месяц для пользователей из России и СНГ и $9,99 в месяц — из других стран. Также предусмотрен семидневный пробный период.

Сейчас в команде Motify 40 человек, часть из них — ключевые сотрудники сервиса доставки еды ZakaZaka и маркетплейса Pandao, уточняют основатели. Офисы компании находятся в Сан-Франциско, Санкт-Петербурге и Москве. В 2020 году сервис планирует привлечь дополнительные инвестиции.

Братья Цыценко и Гафуров присоединились к Mail.ru Group в мае 2017 года, когда ИТ-компания купила сервис ZakaZaka за $18 млн. В октябре 2017 года они запустили внутри холдинга маркетплейс Pandao с товарами из Китая.

Основатели ушли из Mail.ru Group в декабре 2019 года, на тот момент они возглавляли Delivery Club: Андрей Цыценко занимал должность гендиректора, Руслан Гафуров был управляющим партнёром, а Сергей Цыценко работал на посту финансового директора.

#новость #motify #стартапы

Сервисы
Подписан
Отписаться
Как я первым узнал название сети шаурмы от Додо Пиццы
Привет! Я учусь на специалиста по информационной безопасности и веду в телеграме канал «Мамкин Хакер», в котором буду давать советы о защите своих данных и получению чужих. В этой статье поделюсь своим способом нахождения инсайдов и раскрою название сети.
35
13
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["motify","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 50, "likes": 13, "favorites": 35, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 118353, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 12:20:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Переведите сотрудников на удаленку
Monitask SaaS: учет времени, мониторинг, отчеты и увеличенная продуктивность.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Гарик Авакян

22

Скопировать решение компаний, которые уже со времён динозавров этим занимаются, не внести ничего особенного, купить платных отзывов и сделать рекламу в VC. Теперь понимаю почему он бывший топ менеджер.

Ответить

Nick Fomich

Гарик
4

а в чем собственно проблема?
90% приложений на мобилах, которыми в том числе и вы пользуетесь — это переиспользование лучших практик рынка и подтвердивших свою работоспособность гипотез
там тоже "бывшие топ менеджеры" все?

Ответить

Anton Matrosov

Гарик
1

Думаю, это скорее объясняет, как он вообще стал топ менеджером. Там не по моральному компасу отбирают тащемта.

Ответить

Nick Chernykh

Anton
0

а по барометру?

Ответить

Alex Petrov

Гарик
0

Зашел на сайт, посмотрел рейтинги инструкторов , с трудом нашел самый низкий рейтинг 4,31.  Ну я даже не знаю.

Ответить

Артём Палённый

Alex
1

В смысле, это значит , что купленные рейтинги?

Ответить

Alex Petrov

Артём
3

А я не знаю, но однообразие оценок настораживает.

Ответить

Alex Petrov

Alex
5

Зашел почитал сами отзывы, ну мое мнение, что живые люди  так  если и пишут, то очень редко. Обычно так пишут низкооплачевыемые сммщики.

Ответить

Никита Вдовин

15

Почему Давидыч не запустил такой проект?)

Ответить

Сергей Михельсон

Никита
1

Просто у мастеров спорта уже есть свои персональные тренера.

Ответить

Андрей Колесник

–5

Посмотрел приложение, неплохо. Очень много тренировок, попробую сегодня позаниматься, а то в найке стремный набор тренировок, здесь очень много разновидностей.

Ответить

Сергей Михельсон

Андрей
17

Епта дружище, вот тебе тренька на каждый день:

100 отжиманий.
100 приседайний.
100 бёрпи.

Планка 5 - 10 минут.

Количество и время варьируй в зависимости от самочувствия, но постепенно увеличивай.

Расскажи через неделю как прошло.

Ответить

Антон Васильев

Сергей
5

Сейчас время такое: абсолютно для всего нужно какое то очередное ебанутое приложение. 

Ответить

Сергей Михельсон

Антон
0

Во всех этих приложухах советуют именно такое. Причем на первую треню тебя загоняют как коня мыльного, чтобы показать какой ты слабак. Попробуй поделать то что написал неделю, результат тебя удивит, дыхалку пробьет.

Ответить

Dmitriy Alekperov

Сергей
0

на дыхалку пробьёт, если челночный бегать между бёрпи. А по этой программе пульс особо не поднимется

Ответить

Сергей Михельсон

Dmitriy
0

Ну ты карасавчик, если у тебя после бёрпи пульс не поднимается :)

Ответить

Alex Petrov

Сергей
4

100 бёрпи, это  соседям пиздец))  Да и нетренированный и  30 не сделает как и планку 5 минут.

Ответить

Сергей Михельсон

Alex
0

Ну сделай по 5, тебя же жопу рвать никто не заставляет :) Я написал норматив на который нужно выйти.

Ответить

Никита Викторов

Сергей
0

А количество подходов из своих сил и времени рассчитывать? Сам как то спонтанно чето там отжался забил, гантельки потягал скок смог забил и так постоянно

Ответить

Сергей Михельсон

Никита
0

Да, попробуй начать в 5 раз на каждое упражнение. Если честно, бёрпи будет за глаза, но сиськи тоже надо качать. Поэтому сделай ка по пять раз всё, ок? 

Ответить

ivan krapivin

Сергей
0

Узнаю бывшего топ-менеджера Mail.ru

Ответить

Илья Шишкунов

5

Андрей Цыценко и Сергей Цыценко

Типичный топ менеджмент в Мейл.  Никакого панибратства. 
Просто братство! 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Сервис работает по подписке: 199 рублей в месяц для пользователей из России и СНГ и $9,99 в месяц

А вот за это респект 

Ответить

Гарик Авакян

3

Осталось узнать на что они потратил 1 мл. евро))) такую шляпу бы запустил за 150 тыс. долларов.

Ответить

John Doe

Гарик
3

Офисы в Сан-Франциско, Питере, Москве + 40 сотрудников, тут скорее стоит вопрос как они уложились всего в 1 млн

Ответить

Roberto Martinez

John
0

Респект таким парням 

Ответить

Павел Скиннер

Гарик
1

Разработать и запустить – это не одно и то же.

Ответить

Юка Кашипука

1

Свежая идея!

Ответить

Вася дарит смех!

Юка
4

Свежая реализация. А идея нет. У меня такая идея была 2 года назад, когда ходил на ЛФК. Вот прям также хотел сделать. Да я думаю такая идея рождалась еще у тысячи других человек. Просто не все бывшие топ-менеджеры и не у всех есть $1 млн.

Ответить

Stas Sokolov

2

Ребята молодцы. Вовремя соскочили. Офис Пандао в Питере закрыт.

Ответить

Машрум

2

Нехило дармоеды в Mail.ru зарабатывают. Запустить какашку, сбагрить ее лохам, два года отдохнуть на зарплате, придумать свой проект, снова кинуть лохов, чтобы запустить свой проект. Все что нужно знать о Mail.ru

Ответить

Kim Kim

0

хорошо наверное быть бывшим топ-менеджером мейла, например))

Ответить

Alex Petrov

Kim
2

Нет,  чего хорошего то в быть "бывшим", бонусы и накопления  с высокой долей вероятности будут спущены на убыточные проекты,  а текущего кэш-флоу ( как во времена работы по найму нет) , а привычный образ жизни будет поддерживаться еще какое то время и отъедать  наличность.   Перспективы найти работу  с сопоставимым  доходом, туманны, рынок в России для топ- менеджеров  в IT и так то был не очень, а сейчас сужается как шагреневая кожа.  Ну а заграницей, они там не нужны.

Ответить

Андрій Винарчик

Alex
–1

Так им и не нужно искать работу)

Ответить

Alex Petrov

Андрій
2

Ошибаетесь.

Ответить

Anton Matrosov

Андрій
1

Да не, ипотека на 60 млн сама себя на закроет )

Ответить

Владимир Бурьянов

0

ораовраоварвоарвоарво

Ответить

Yura Dovgal

0

Вот меня всегда интересовало как они оценивают стоимость и нвестиции в проект. Берут какие то расчеты или тупо от балды. Мне кажется лям для такой фигни это дофига. Народ напишите кто что думает. Мне реально интересно ваше мнение.

Ответить

Дмитрий Кукшинов

Yura
1

Берут какие то рассчеты = тупо от балды.
Объяснил?)

Ответить

Виталий Маклагин

0

Прикольный сервис. Очень важно сейчас людям такие сервисы. Пока дома сидим, в будущем правда фитнес центры скорее всего будут менее популярны.

Ответить

Машрум

0

время удачное, проект говно. Сейчас каждая шавка начнет запускать аналогичные проекты. Прянишников уже 5-ть лет грезит фитнес-приложение запустить. Ща его выгонят, поставят современного топа и появится у WorldClass свое, аналогичное приложение. Надо же было так все просрать, но наверстать еще можно

Ответить

Леонид Гуров

0

Что собственно случилось?

Ответить

Леонид Гуров

0

не слишком внятно.

Ответить

Anatoly

0

1млн Долл не так мало. Посмотрим, как взлетит.

Ответить

Сабина Уразова

0

вроде таких упражнений и в инстаграм и в ютюбе миллионы. тут в чем новинка? еще и платная подписка))) нафиг нафиг))

Ответить

Ilya Finagin

0

запустил бы кто в аренду по доступной цене скамью со стойками для жима/приседа со штангой и блинами

Ответить

Name

Ilya
0

Доступная цена - это сколько в месяц?

Ответить

Miroslav Y

0

ЗАШКВАР!
Сразу видно что люди не разбираются в этой сфере. Есть кучу приложений в разы лучше этого и уже давным-давно существующие на рынке. Не понимаю чего они хотят достичь таким образом создав подобное приложение.

Само видео тренировок ну колхоз 2010 год.
На тренеров жалко смотреть, в их глазах нет огня и харизмы. Типичные трениришки работающие за 700р час. Цели в приложение просто глупые. Иллюзия индивидуальности.
На том же ютубе тонна шикарного материала БЕСПЛАТНО! Научитесь продавать зашквар как пендосы. Садитесь, два!

Ответить

Nikita Lyutov

0

Прикольно! На самом деле идея хорошая. Для меня лично, такие тренировки работают. По йоге, например. Если сам делаешь, то как то в лом, а тут инструктор говорит что куда и как. Пользовался Coddyapp.com. Они продавали курсами (набор тренировок). Потом их купил или они объединились с https://www.alomoves.com/. Там уже подписка, но тут я забросил регулярные занятия и подписка не пошла. Время от времени выполняю курс, который ранее купил, на новое не смотрю. 

Ответить

Максим Фомин

0

Интересно, что было раньше: запуск или инвестирование. Хм

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Yota открыла безлимитный доступ к TikTok
Услуга платная, но если нет доступа к wi-fi, то это выгоднее, чем использовать ограниченный трафик.
0
«Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Коворкинг «Ясная поляна» открывает первый онлайн-коворкинг в России
С 8 апреля Ясная поляна – самый большой коворкинг в Петербурге, переходит в онлайн-формат: с йогой, вебинарами, техноло…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте NewTechAudit

Показать еще

Лучшие комментарии
Аркадий Алексеевич
за день
Бля, вот реально интересно, сколько они должны были отдать 50 тысячам человек, чтобы ты посчитал нормальным и не доебался?
Глава «Северстали» Алексей Мордашов выдаст по 10 тысяч рублей поддержки всем сотрудникам компании — кроме топ-менеджеров
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Andrei Samuilik

Коронавирус — спаситель рубля?

Владимир Бурдовицин

COWORK-19 - для потерявших…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Nesterov Igor

«Яндекс.Практикум» запустил…

Константин Ященко

Коронавирус — спаситель рубля?

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Михаил Качалов

«Яндекс.Практикум» запустил…

Иван Яковлев

Крупные объединения…

Anatoly

«Яндекс.Практикум» запустил…

Влад Берг

Власти установили максимальные…

Andrei Samuilik

Коронавирус — спаситель рубля?

евгений аношин

Tesla отчиталась о рекордных…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Andre Macareno

«Яндекс.Практикум» запустил…

Михаил Качалов

«Яндекс.Практикум» запустил…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Михаил Качалов

«Яндекс.Практикум» запустил…

Andrei Samuilik

Коронавирус — спаситель рубля?

Антон

Крупные объединения…