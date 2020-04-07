Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
504

Google добавила в мессенджер Google Duo функцию восполнения обрывков слов во время разговоров Материал редакции

Во время беседы звук может искажаться и прерываться — технология восстанавливает отсутствующие фрагменты.

3 комментария
В закладки

Google улучшила качество аудиозвонков в Google Duo, используя систему WaveNetEQ с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Об этом компания рассказала в своём блоге.

99% разговоров в Google Duo совершаются с потерей пакетов данных, задержкой и избыточным искажением сигнала, подсчитали в компании. Чтобы решить эту проблему, разработчики применили технологию PLC (packet loss concealment).

WaveNetEQ — система PLC, которая реалистично синтезирует недостающие фрагменты живой речи. Работа WaveNetEQ основана на большом массиве речевых данных — записанных голосах 100 людей, говорящих на 48 языках.

Технология анализирует речь, чтобы синтезировать продолжение звучания, если голос говорящего временно пропадёт. Когда передача речи восстанавливается, технология «соединяет» искусственный звук с настоящим.

Система «обучена» распознавать речь в разной обстановке, с разным уровнем фонового шума. Пока что WaveNetEQ может «угадывать» только последующие слоги, но не слова, отмечают разработчики.

#google #ии #googleduo

Сервисы
Подписан
Отписаться
Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group запустили приложение для онлайн-тренировок Motify и инвестировали в него $1 млн
Сервис работает по подписке, а тренеры получают процент в зависимости от количества просмотров занятий.
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["googleduo","\u0438\u0438","google"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 118446, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 16:38:55 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офтоп
«Уже через 3 месяца 30% малого и среднего бизнеса обанкротятся»
Советами, которые спасут ваш бизнес от коронавируса, делится Эдуард Барк, инвестор, предприниматель, кофаундер одной…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Владимир Бурдовицин

4

ждем волну анекдотов на подобие T9))

Ответить

Вася Пражкин

1

Чувствую, скоро запилят приложение, которое будет при разговоре с женой автоматически вести разговор со стороны мужа, периодически вставляя: "Да", "Нет", "Да ладно?" и прочие короткие фразы. Это ж какая разгрузка мужского мозга во всемирном масштабе! Сразу и семейное насилие на спад пойдет.

Ответить

Дмитрий Айстражник

0

На вашу баржу!..
На ваш канал!..
На всю вашу степь!.. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с данными
В процессе анализа неструктурированных данных мы проходим несколько шагов:
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Слова нашего времени. О чем писали пользователи соцсетей на прошлой неделе
Joom
Подписан
Отписаться
Карантин vs La Dolce Vita: что происходит в Италии
Рассказывает кантри-менеджер Joom Валерия Габович.
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Геннадий Собчак
за день
Статья просто огонь. Читал, как сериал. Это шикарно. Не могу не репостнуть к себе...
Как наш интернет-магазин «кидали» на деньги
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Konstantin K

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Kikidon

Крупные объединения…

Alex Barashkov

Instagram запустил Direct в…

Konstantin K

Крупные объединения…

Алексей Бирюков

«Альфа-банк» опроверг…

Oleg Peres

Карантин vs La Dolce Vita: что…

Сергей Сергеевич

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Андрей Малолин

Как наш интернет-магазин…

Andrei Nikolaev

Red Collar разыгрывает…

агентство Эдмаркет

В два раза больше клиентов…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

агентство Эдмаркет

Яндекс даёт 15000 бонусных…

Марат Шайхутдинов

Коронавирус — спаситель рубля?

Юрий Другач

Как наш интернет-магазин…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

Илья

Крупные объединения…

Arthur Niazyan

Крупные объединения…

агентство Эдмаркет

Зачем нужна digital-стратегия?