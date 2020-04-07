Во время беседы звук может искажаться и прерываться — технология восстанавливает отсутствующие фрагменты.

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Google улучшила качество аудиозвонков в Google Duo, используя систему WaveNetEQ с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Об этом компания рассказала в своём блоге.

99% разговоров в Google Duo совершаются с потерей пакетов данных, задержкой и избыточным искажением сигнала, подсчитали в компании. Чтобы решить эту проблему, разработчики применили технологию PLC (packet loss concealment).

WaveNetEQ — система PLC, которая реалистично синтезирует недостающие фрагменты живой речи. Работа WaveNetEQ основана на большом массиве речевых данных — записанных голосах 100 людей, говорящих на 48 языках.

Технология анализирует речь, чтобы синтезировать продолжение звучания, если голос говорящего временно пропадёт. Когда передача речи восстанавливается, технология «соединяет» искусственный звук с настоящим.