Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Во время беседы звук может искажаться и прерываться — технология восстанавливает отсутствующие фрагменты.
Google улучшила качество аудиозвонков в Google Duo, используя систему WaveNetEQ с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Об этом компания рассказала в своём блоге.
99% разговоров в Google Duo совершаются с потерей пакетов данных, задержкой и избыточным искажением сигнала, подсчитали в компании. Чтобы решить эту проблему, разработчики применили технологию PLC (packet loss concealment).
WaveNetEQ — система PLC, которая реалистично синтезирует недостающие фрагменты живой речи. Работа WaveNetEQ основана на большом массиве речевых данных — записанных голосах 100 людей, говорящих на 48 языках.
Технология анализирует речь, чтобы синтезировать продолжение звучания, если голос говорящего временно пропадёт. Когда передача речи восстанавливается, технология «соединяет» искусственный звук с настоящим.
Система «обучена» распознавать речь в разной обстановке, с разным уровнем фонового шума. Пока что WaveNetEQ может «угадывать» только последующие слоги, но не слова, отмечают разработчики.
Чувствую, скоро запилят приложение, которое будет при разговоре с женой автоматически вести разговор со стороны мужа, периодически вставляя: "Да", "Нет", "Да ладно?" и прочие короткие фразы. Это ж какая разгрузка мужского мозга во всемирном масштабе! Сразу и семейное насилие на спад пойдет.
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