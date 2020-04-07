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Галина Мубаракшина
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Facebook запустила новый мессенджер Tuned — для влюблённых Материал редакции

В ленте новостей будут публиковаться события из жизни только двух человек.

23 комментария
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Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда, NPE Team, представила новое приложение — мессенджер для влюблённых Tuned, пишет The Verge.

Tuned — это личное пространство для двух людей, в котором они могут свободно выражать свою любовь, делиться настроением, музыкой и вести общий дневник с особыми моментами, говорится в описании приложения на App Store.

Особенности мессенджера — приватная лента новостей, оформленная в стиле дневника, интеграция Spotify, чтобы можно было делиться музыкой, возможность отправлять фото, заметки, голосовые записи, а также наборы стикеров и реакций.

Приложение бесплатное и доступно только на iOS. Чтобы им воспользоваться, регистрация в Facebook не требуется. Однако нужно подписать пользовательское соглашение соцсети, уточняет The Verge. В общем Tuned несильно отличается от других мессенджеров, отмечает издание.

NPE Team была создана в июле 2019 года. Ей принадлежат редактор мемов Whale, чат Bump и музыкальное приложение Aux. В феврале 2020 года в App Store было опубликовано приложение Hobbi, посвящённые личным увлечениям пользователей.

#новость #facebook #мессенджеры

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23 комментария
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Макар Брельгин

16

Как после разрыва люди будут делить соц сеть? «Ему достаётся музыка, а ей - совместные видео»?

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Vladimir Chyorniy

Макар
2

Тоже подумал, но ещё я подумал что скорее всего эти чатики превратятся в грязь типо перископа) будут сиськи отправлять.

Ответить

Макар Брельгин

Vladimir
0

Через 9 месяцев введут функцию инст ребёнка, чтобы подготавливать с юности психику ))

Ответить

Vladimir Chyorniy

9

Хм... Интересно а можно иметь сразу несколько чатов со своими половинками?

Ответить

Paul

Vladimir
2

нужна поддержка множества аккаунтов.. )

Ответить

911

6

для каблуков!1!11!
😏

Ответить

Dinis Gabdulmanov

911
1

100%

Ответить

Хуго Зайферт

3

Хм, а что мешает делать всё то же самое В ЛЮБОМ мессенджере?

Ответить

Олег Павлов

Хуго
6

Тише, ты сейчас всю NPE Team без работы оставишь!

Ответить

Ilya Brin

Хуго
0

В мессенджере можно будет удалить 😏

Ответить

Michael Shramko

3

И сливать свои интересы в facebook, что б потом я норм таргетировался😀

Ответить

Олег Павлов

3

Делаешь приватный мессенджер, потом сливаешь интимные фото и видео на Порнхаб, ни разу не было и вот :)

Ответить

Nik

Олег
0

Лучше видео. Попадёт в топ просмотров на неделе (кажется) - $5000 в кармане, останется лишь вопрос вывода.

Ответить

Vladimir Matusevic

2

Наконец-то!!! Ещё один мессенджер!!! Это гениально!!!

Ответить

Владимир Пекедов

1

Судя по всему в России ещё не доступно...

Ответить

Darya Svetikova

1

гнобить все могут, безусловно)
идея хорошая, жаль, недоступно в Российском App Store. хотелось бы оценить качество приложения и его дизайн 😊

Ответить

Владимир Легкий

1

Какой в этом смысл, если одни пользователи не смогут посмотреть на чужую "ярмарку тщеславия"  и завидовать отношениям а другие не смогут похвастать своими достижениями ? Или все таки там будет элемент социальной сети ?

Ответить

Paul_N

1

Ждём новости об утечке списков продуктов к ужину и виртуального секса. Это же фейсбук.

Ответить

Darya Svetikova

–2

все недостойные комментарии написал мужской пол, жаль, что только такие мысли в наше время — обмануть, расстаться и прочее😔

Ответить

Dinis Gabdulmanov

Darya
0

Рассмешили))

Ответить

Anna Zaragosa

0

Комменты орные))

Ответить

Ilya Brin

0

И варианты монетизации:

1. Шэрить трансляции цифровой жизни пары.
2. Возможность давать платные советы из вне (как жить и тд)
3. Встроить майнер (Libra to the moon)

😏

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Sergei Khegai

0

лет 6 назад было приложение Pair ровно с такой же концепцией. не взлетело

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