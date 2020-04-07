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В ленте новостей будут публиковаться события из жизни только двух человек.
Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда, NPE Team, представила новое приложение — мессенджер для влюблённых Tuned, пишет The Verge.
Tuned — это личное пространство для двух людей, в котором они могут свободно выражать свою любовь, делиться настроением, музыкой и вести общий дневник с особыми моментами, говорится в описании приложения на App Store.
Особенности мессенджера — приватная лента новостей, оформленная в стиле дневника, интеграция Spotify, чтобы можно было делиться музыкой, возможность отправлять фото, заметки, голосовые записи, а также наборы стикеров и реакций.
Приложение бесплатное и доступно только на iOS. Чтобы им воспользоваться, регистрация в Facebook не требуется. Однако нужно подписать пользовательское соглашение соцсети, уточняет The Verge. В общем Tuned несильно отличается от других мессенджеров, отмечает издание.
NPE Team была создана в июле 2019 года. Ей принадлежат редактор мемов Whale, чат Bump и музыкальное приложение Aux. В феврале 2020 года в App Store было опубликовано приложение Hobbi, посвящённые личным увлечениям пользователей.
Как после разрыва люди будут делить соц сеть? «Ему достаётся музыка, а ей - совместные видео»?
Тоже подумал, но ещё я подумал что скорее всего эти чатики превратятся в грязь типо перископа) будут сиськи отправлять.
Через 9 месяцев введут функцию инст ребёнка, чтобы подготавливать с юности психику ))
Хм... Интересно а можно иметь сразу несколько чатов со своими половинками?
для каблуков!1!11!
😏
Хм, а что мешает делать всё то же самое В ЛЮБОМ мессенджере?
Делаешь приватный мессенджер, потом сливаешь интимные фото и видео на Порнхаб, ни разу не было и вот :)
гнобить все могут, безусловно)
идея хорошая, жаль, недоступно в Российском App Store. хотелось бы оценить качество приложения и его дизайн 😊
Какой в этом смысл, если одни пользователи не смогут посмотреть на чужую "ярмарку тщеславия" и завидовать отношениям а другие не смогут похвастать своими достижениями ? Или все таки там будет элемент социальной сети ?
Ждём новости об утечке списков продуктов к ужину и виртуального секса. Это же фейсбук.
все недостойные комментарии написал мужской пол, жаль, что только такие мысли в наше время — обмануть, расстаться и прочее😔
И варианты монетизации:
1. Шэрить трансляции цифровой жизни пары.
2. Возможность давать платные советы из вне (как жить и тд)
3. Встроить майнер (Libra to the moon)
😏
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