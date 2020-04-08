Правообладатели смогут зарабатывать за счёт подписки на видео, рекламы, продажи билетов и мерчендайзинга.

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Основатели сервиса для публикации спортивных видео Sportrecs привлекли $1 млн от группы инвесторов, в том числе российского фонда The Untitled Ventures. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Sportrecs — это площадка для публикации ярких спортивных моментов, говорится в описании сервиса. Размещать материалы могут спортсмены, спортклубы, фитнес-клубы, медиа, организаторы спортивных соревнований (сейчас, например, есть видео от UFC и «Единой лиги ВТБ»).

В партнёрской сети компании — все крупные спортивные СМИ России и СНГ, утверждают в Sportrecs. В их числе Championat.com и «Спорт-экспресс». Совокупный охват этих медиа — 30 млн человек.

Пока сервис не монетизируется, его задача — набрать аудиторию, рассказали газете в Sportrecs. Источниками дохода для платформы могут стать реклама, партнёрские интеграции, пользовательские платежи, трансляции и предоставление аналитики для рекламы. Правообладатели смогут зарабатывать на подписках, рекламе, мерчендайзинге, продаже билетов, указано на сайте сервиса.