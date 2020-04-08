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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Российский сервис для публикации видео о спорте Sportrecs привлёк $1 млн от The Untitled Ventures и других Материал редакции

Правообладатели смогут зарабатывать за счёт подписки на видео, рекламы, продажи билетов и мерчендайзинга.

6 комментариев
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Основатели сервиса для публикации спортивных видео Sportrecs привлекли $1 млн от группы инвесторов, в том числе российского фонда The Untitled Ventures. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Sportrecs — это площадка для публикации ярких спортивных моментов, говорится в описании сервиса. Размещать материалы могут спортсмены, спортклубы, фитнес-клубы, медиа, организаторы спортивных соревнований (сейчас, например, есть видео от UFC и «Единой лиги ВТБ»).

В партнёрской сети компании — все крупные спортивные СМИ России и СНГ, утверждают в Sportrecs. В их числе Championat.com и «Спорт-экспресс». Совокупный охват этих медиа — 30 млн человек.

Пока сервис не монетизируется, его задача — набрать аудиторию, рассказали газете в Sportrecs. Источниками дохода для платформы могут стать реклама, партнёрские интеграции, пользовательские платежи, трансляции и предоставление аналитики для рекламы. Правообладатели смогут зарабатывать на подписках, рекламе, мерчендайзинге, продаже билетов, указано на сайте сервиса.

Основатели Sportrecs — Анатолий Воронцов и Михаил Ильичёв. Воронцов — создатель платформы для монетизации контента Eagle Platform, мажоритарную долю в которой купила Rambler Group. Ильичёв возглавлял RuTube, холдинг Dream Industries и другие крупные проекты, уточняет газета.

#новость #стартапы

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6 комментариев
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Алексей Степанюк

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А что с правами? Матча в партнёрах к примеру нет, то есть футбол на портале отсутствует как класс. Да и текущие партнёрства по сути дублируют права, с которыми федерации, лиги и медиа могут заливать на ютуб. dugout никого ничему не научил? 

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Ware Wow

1

Правообладатели смогут зарабатывать

Размещать материалы могут спортсмены

Источниками дохода для платформы могут стать реклама

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Arthur Niazyan

Ware
0

Или не договаривают, или пока нет чёткой модели монетизации для правообладателей. Я уж молчу про монетизацию самой площадки.

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Полет Нормальный

0

sports.ru куда смотрит?

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Алексей Степанюк

Полет
1

никуда, устаревание их площадки с точки зрения показа видео давно очевидно. плюс без лицензий на хайлайты они сильно уступают вещателям. плюс видно, что команда технарей не справляется с обновленем приложения и сайта, а сошила глохнет. вместо развития спорт ресурса они пытаются уйти на Youtube c какими то подкастами и "развлекательными" шоу на 10 000 просмотров. но Sportrecs им конкурентам не будет никогда, как и кому бы то ни было

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Полет Нормальный

Алексей
0

а так PR-ись, так PR-ились... 

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