Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Правообладатели смогут зарабатывать за счёт подписки на видео, рекламы, продажи билетов и мерчендайзинга.
Основатели сервиса для публикации спортивных видео Sportrecs привлекли $1 млн от группы инвесторов, в том числе российского фонда The Untitled Ventures. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Sportrecs — это площадка для публикации ярких спортивных моментов, говорится в описании сервиса. Размещать материалы могут спортсмены, спортклубы, фитнес-клубы, медиа, организаторы спортивных соревнований (сейчас, например, есть видео от UFC и «Единой лиги ВТБ»).
В партнёрской сети компании — все крупные спортивные СМИ России и СНГ, утверждают в Sportrecs. В их числе Championat.com и «Спорт-экспресс». Совокупный охват этих медиа — 30 млн человек.
Пока сервис не монетизируется, его задача — набрать аудиторию, рассказали газете в Sportrecs. Источниками дохода для платформы могут стать реклама, партнёрские интеграции, пользовательские платежи, трансляции и предоставление аналитики для рекламы. Правообладатели смогут зарабатывать на подписках, рекламе, мерчендайзинге, продаже билетов, указано на сайте сервиса.
Основатели Sportrecs — Анатолий Воронцов и Михаил Ильичёв. Воронцов — создатель платформы для монетизации контента Eagle Platform, мажоритарную долю в которой купила Rambler Group. Ильичёв возглавлял RuTube, холдинг Dream Industries и другие крупные проекты, уточняет газета.
А что с правами? Матча в партнёрах к примеру нет, то есть футбол на портале отсутствует как класс. Да и текущие партнёрства по сути дублируют права, с которыми федерации, лиги и медиа могут заливать на ютуб. dugout никого ничему не научил?
Правообладатели смогут зарабатывать
Размещать материалы могут спортсмены
Источниками дохода для платформы могут стать реклама
Или не договаривают, или пока нет чёткой модели монетизации для правообладателей. Я уж молчу про монетизацию самой площадки.
sports.ru куда смотрит?
никуда, устаревание их площадки с точки зрения показа видео давно очевидно. плюс без лицензий на хайлайты они сильно уступают вещателям. плюс видно, что команда технарей не справляется с обновленем приложения и сайта, а сошила глохнет. вместо развития спорт ресурса они пытаются уйти на Youtube c какими то подкастами и "развлекательными" шоу на 10 000 просмотров. но Sportrecs им конкурентам не будет никогда, как и кому бы то ни было
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