Сервисы
Таня Боброва

В App Store появилось приложение «Т-Старт» с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции

Предыдущее приложение «Т-Помощь» было доступно в магазине Apple меньше суток.

  • Уведомление о новом приложении появляется при входе в уже скачанный сервис «Тинькофф». В нём банк предупреждает, что сервис будет доступен в App Store «несколько часов».
  • После скачивания приложение просит ввести номер телефона и код подтверждения из SMS, внутри отображаются банковские сервисы и данные клиента «Тинькофф».
Скриншот vc.ru
  • В феврале 2023 года ЕС ввёл санкции против «Тинькофф», а в марте приложения компании пропали из App Store.
  • В сентябре в магазине появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса», спустя несколько дней его удалили. В октябре появилось приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» — оно продержалось меньше суток. В апреле 2024 года вышло приложение «Т-Помощь» — пропало в тот же день.

#новости #тинькофф

741 показ
2.4K открытий
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Альвар

Спасибо, написал в саппорт эпла что бы снесли это недоразумение

Ответить
Развернуть ветку
Рома Дмитриев

как сказать, что ты долбаеб, не говоря, что ты долбаеб

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Назваться альваром — этого достаточно.

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee

У Вадима шутки порой проходят желудочно-кишечную фильтрацию )

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vorobey

Потому что долбоеб

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Каминг-аут

Ответить
Развернуть ветку
Кузя
Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Для чего?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это ж бот, работа такая.

Ответить
Развернуть ветку
Donatello Supreme

зачем

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Потому что у меня айфона нет

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir P

Есть два типа людей

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Скинь скрин

Ответить
Развернуть ветку
MisterX

Про Резерв+ тоже напиши в саппорт если не слабо.

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Награду мальчишу плохишу!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Николаев

не понимаю яблочников, так унижаться надо еще постараться.

Ответить
Развернуть ветку
Данил Соколов

Зато айфон🤔

Ответить
Развернуть ветку
Ыукпуъ

Так вы и не поймете. Столько лет уже движете этот тренд ненависти к Эпл :)
Второй месяц с s24. После много времени на айфонах. Кал тот ещё. Казалась бы. Топовая модель от топового производителя. Но лагов, фризов. Херово туча настроек и подн6астроек. Те приложения, которые были удалены из Аппстора работали стабильней на айфоне(правда не было уведомлений и обнов) чем на свежо обновлённым на андройде.
Какого то унижения вообще не чувствовал. Хз кто вам навязал про это унижение. Да и вообще, странно слышать про унижение, когда у андройда один токо сайт 4пда состоит из тонны инструкций, прошивок, драйверов и прочего софта. И еще больше инструкций, что б что то на2йти в настройках и настроить что либо. Я в первый месяц голову сломал в этом вашем "унижении", пытаясь сделать так, чтоб экран загорался при получении какого либо уведомления.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir P

Здравствуйте. Не заставляйте нас делать это в очередной раз

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

У вас на андройде реализовали многопрофильность в банковских приложениях? У нас на айфоне да

Ответить
Развернуть ветку
Александр

кстати прошлое приложение так и не удалили, его просто скрыли из апстора. Пуши работают и после восстановления из бекапа оно автоматически скачалось из стора, в отличие от действительно удаленных, которые выдавали ошибку

Ответить
Развернуть ветку
Dennn92

Делаем ставки сколько оно там пробудет

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Я уже написал жалобу. Не долго

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Ты же говорил что в Беларуси живёшь, ненавидишь обычных славян?
Ведёшь себя как ебанёк.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Все телефоны эпл собирают информацию о людях РФ и передают ее напрямую в Пентагон. Откуда потом полетят Тамагавки

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Ох, ну и кашка

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Так тебе совсем пользоваться телефонами нельзя! Они все передают твои личные данные в Пентагон. И твой голос, и твое лицо, когда смотришь на телефон, и твои отпечатки, и твою походку, когда идешь с телефоном, и твой стиль общения, и все твои местонахождения, и всех твоих друзей. Они уже создали твою цифровую копию, при общении с которой ее уже не отличить от тебя!

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir P

Таким рекомендовано общаться исключительно через домофон

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

И не жалко ему на такую хню время тратить?!😂😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Илья

ВСшные релоканты кинулись писать жалобы на эту приложуху в АппСтор ))

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

А на деле жалобу написал 15-рублевый бот.

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo

А неплохая идея для спец. олимпиады: чьё "санкционное" приложение продержится дольше в App Store
И специальный приз зрительских симпатий за самое всратое название

Ответить
Развернуть ветку
MisterX

Некоторые проги уже больше одного года висят.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

До вечера продержится ли?

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Вряд ли

Ответить
Развернуть ветку
Л Г

Тем временем МТС Банк:
- Нам похер заходите через браузер.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

3....2....1......

Ответить
Развернуть ветку
Риэлтор (не) нужен!

Тинькоф решил простимулировать установку нового приложения невиданной щедростью — шанс получить100% кеша за покупку продуктов (не более 1500 рублей).
Участвуют только те, кто скачал новое приложение. 🤷🏼

Вывод: в этом новом приложение Тинькоф вписал 100500 согласий на все ваши данные. Проверяйте.

И если они убьют старое приложение — будут идиотами.

Сбер тож грозился не поддерживать "исконное" приложение на iOS. Но потом резко передумал.

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Коллеги, есть наивный вопрос. Подобные приложения дают какую-то гарантию безопасности от самого банка, типа это официальное приложение и все такое. Если что-то случится, они в отказ пойдут, клиенту банка в суде не доказать будет свою правоту.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir P

Кнопку в каком приложении нажимали, вот туда и обращайтесь. А если серьезно, то рассылка идет через официальный канал банка и смс приходит от банка тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Внук ветерана ВОВ:
— Дед, расскажи про молодость.
— Я, внучек, в молодости Родину от немецко-фашистских захватчиков защищал под руководством великого Сталина.

Внук разработчика «Тинькофф»:
— Дед, расскажи про молодость.
— Я переклеивал обои на одной и той же приложухе и раз за разом трусливо подсовывал ее под дверь стора, из которого нас гнали сцаными тряпками англосаксы, — но нам, видимо, это нравилось. Под руководством... в общем, внучек, расстреляли меня немцы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
38 комментариев
Раскрывать всегда