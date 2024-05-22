В App Store появилось приложение «Т-Старт» с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции
Предыдущее приложение «Т-Помощь» было доступно в магазине Apple меньше суток.
- Уведомление о новом приложении появляется при входе в уже скачанный сервис «Тинькофф». В нём банк предупреждает, что сервис будет доступен в App Store «несколько часов».
- После скачивания приложение просит ввести номер телефона и код подтверждения из SMS, внутри отображаются банковские сервисы и данные клиента «Тинькофф».
- В феврале 2023 года ЕС ввёл санкции против «Тинькофф», а в марте приложения компании пропали из App Store.
- В сентябре в магазине появилось приложение «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса», спустя несколько дней его удалили. В октябре появилось приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» — оно продержалось меньше суток. В апреле 2024 года вышло приложение «Т-Помощь» — пропало в тот же день.
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Спасибо, написал в саппорт эпла что бы снесли это недоразумение
как сказать, что ты долбаеб, не говоря, что ты долбаеб
Назваться альваром — этого достаточно.
У Вадима шутки порой проходят желудочно-кишечную фильтрацию )
Потому что долбоеб
Каминг-аут
Для чего?
Это ж бот, работа такая.
зачем
Потому что у меня айфона нет
Есть два типа людей
Скинь скрин
Про Резерв+ тоже напиши в саппорт если не слабо.
Награду мальчишу плохишу!
не понимаю яблочников, так унижаться надо еще постараться.
Зато айфон🤔
Так вы и не поймете. Столько лет уже движете этот тренд ненависти к Эпл :)
Второй месяц с s24. После много времени на айфонах. Кал тот ещё. Казалась бы. Топовая модель от топового производителя. Но лагов, фризов. Херово туча настроек и подн6астроек. Те приложения, которые были удалены из Аппстора работали стабильней на айфоне(правда не было уведомлений и обнов) чем на свежо обновлённым на андройде.
Какого то унижения вообще не чувствовал. Хз кто вам навязал про это унижение. Да и вообще, странно слышать про унижение, когда у андройда один токо сайт 4пда состоит из тонны инструкций, прошивок, драйверов и прочего софта. И еще больше инструкций, что б что то на2йти в настройках и настроить что либо. Я в первый месяц голову сломал в этом вашем "унижении", пытаясь сделать так, чтоб экран загорался при получении какого либо уведомления.
Здравствуйте. Не заставляйте нас делать это в очередной раз
У вас на андройде реализовали многопрофильность в банковских приложениях? У нас на айфоне да
кстати прошлое приложение так и не удалили, его просто скрыли из апстора. Пуши работают и после восстановления из бекапа оно автоматически скачалось из стора, в отличие от действительно удаленных, которые выдавали ошибку
Делаем ставки сколько оно там пробудет
Я уже написал жалобу. Не долго
Ты же говорил что в Беларуси живёшь, ненавидишь обычных славян?
Ведёшь себя как ебанёк.
Все телефоны эпл собирают информацию о людях РФ и передают ее напрямую в Пентагон. Откуда потом полетят Тамагавки
Ох, ну и кашка
Так тебе совсем пользоваться телефонами нельзя! Они все передают твои личные данные в Пентагон. И твой голос, и твое лицо, когда смотришь на телефон, и твои отпечатки, и твою походку, когда идешь с телефоном, и твой стиль общения, и все твои местонахождения, и всех твоих друзей. Они уже создали твою цифровую копию, при общении с которой ее уже не отличить от тебя!
Таким рекомендовано общаться исключительно через домофон
И не жалко ему на такую хню время тратить?!😂😂😂
ВСшные релоканты кинулись писать жалобы на эту приложуху в АппСтор ))
А на деле жалобу написал 15-рублевый бот.
А неплохая идея для спец. олимпиады: чьё "санкционное" приложение продержится дольше в App Store
И специальный приз зрительских симпатий за самое всратое название
Некоторые проги уже больше одного года висят.
До вечера продержится ли?
Вряд ли
Тем временем МТС Банк:
- Нам похер заходите через браузер.
3....2....1......
Тинькоф решил простимулировать установку нового приложения невиданной щедростью — шанс получить100% кеша за покупку продуктов (не более 1500 рублей).
Участвуют только те, кто скачал новое приложение. 🤷🏼
Вывод: в этом новом приложение Тинькоф вписал 100500 согласий на все ваши данные. Проверяйте.
И если они убьют старое приложение — будут идиотами.
Сбер тож грозился не поддерживать "исконное" приложение на iOS. Но потом резко передумал.
Коллеги, есть наивный вопрос. Подобные приложения дают какую-то гарантию безопасности от самого банка, типа это официальное приложение и все такое. Если что-то случится, они в отказ пойдут, клиенту банка в суде не доказать будет свою правоту.
Кнопку в каком приложении нажимали, вот туда и обращайтесь. А если серьезно, то рассылка идет через официальный канал банка и смс приходит от банка тоже.
Внук ветерана ВОВ:
— Дед, расскажи про молодость.
— Я, внучек, в молодости Родину от немецко-фашистских захватчиков защищал под руководством великого Сталина.
Внук разработчика «Тинькофф»:
— Дед, расскажи про молодость.
— Я переклеивал обои на одной и той же приложухе и раз за разом трусливо подсовывал ее под дверь стора, из которого нас гнали сцаными тряпками англосаксы, — но нам, видимо, это нравилось. Под руководством... в общем, внучек, расстреляли меня немцы.