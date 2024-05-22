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Евгения Евсеева

Telegram с 12 июня запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров через ботов Статьи редакции

Её нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки.

  • Первым об этом сообщил Telegram-канал «Телеграм Маркетинг» и несколько владельцев ботов, которые получили предупреждения от мессенджера, также об этом пишет «Код Дурова».
  • По их словам, Telegram вводит изменения из-за предупреждения Apple, которая уведомила мессенджер о нарушении политики App Store со стороны ботов — о внутренних платежах.
  • Новая валюта будет называться Telegram Stars, она нужна для оплаты цифровых товаров и услуг в ботах и мини-приложениях. В зависимости от операционной системы пользователи смогут покупать её через App Store или Google Play.
  • Действовать валюта начнёт с 12 июня 2024 года – с этого времени все платежи пользователей в ботах и мини-приложениях можно проводить только с помощью Stars. Разработчики смогут выводить её при помощи TON.
  • Можно ли будет оплачивать товары по прежней схеме в приложениях, загруженных не через App Store или Google Play, — неизвестно. Касается ли нововведение физических товаров — также не уточняется.

#новости #telegram

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15 комментариев
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 Maxim Fox

Дуров специально с 12 июня сделал. Наш человек, патриоц.

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Golohod

А что не ГОЛОСА 🤭

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Сергей Лукин

Голоса и рейтинн - прогрев века.

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# Без Воды

Когда они пришли за баклажаном, я молчал. Но когда за ботами …

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# Без Воды

Вот полный текст предупреждения от Телеграма, до 12 июня еще можно будет человеческим способом оплатить подписки в ботах

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Укладчик стекловаты

Интересно, not после этого опять пойдет новое дно искать?

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Олег Бринц

Это изначально было дном, чего вы ожидали?)

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Denis Elakhin

Я почему-то думал они уже запустили монетизацию, она пока разойдется чтобы норм бабки платить, уже тг не будет!

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selecadm

Более надёжно, чем через какие-то мутные платёжные шлюзы вплоть до P2P, а потом оп и твой платёж потерялся!

Но всё подорожает на 43%, чтобы покрыть 30% комиссию. Почти в 1,5 раза.

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Анна

А бухгалтерию как вести?) ставить на баланс проданные на p2p тоны?

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Touchpoint

это новый формат осуществления платежей , насколкьо он полюбится пользователям -посмотрим

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Андрей

Настолько новый, что голоса ВКонтакте, да.

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hakhagmon

Интересно как с регулярными платежами будет? Через ботов есть сервисы подписки на приватные каналы например

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Андрей

Закупать заранее звезды и держать на балансе, как вариант.

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Олег Бринц

Хз, Дуров не рокенрольщик, как минимум на google pay можно было бы класть.

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