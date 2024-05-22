Telegram с 12 июня запустит внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров через ботов Статьи редакции
Её нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки.
- Первым об этом сообщил Telegram-канал «Телеграм Маркетинг» и несколько владельцев ботов, которые получили предупреждения от мессенджера, также об этом пишет «Код Дурова».
- По их словам, Telegram вводит изменения из-за предупреждения Apple, которая уведомила мессенджер о нарушении политики App Store со стороны ботов — о внутренних платежах.
- Новая валюта будет называться Telegram Stars, она нужна для оплаты цифровых товаров и услуг в ботах и мини-приложениях. В зависимости от операционной системы пользователи смогут покупать её через App Store или Google Play.
- Действовать валюта начнёт с 12 июня 2024 года – с этого времени все платежи пользователей в ботах и мини-приложениях можно проводить только с помощью Stars. Разработчики смогут выводить её при помощи TON.
- Можно ли будет оплачивать товары по прежней схеме в приложениях, загруженных не через App Store или Google Play, — неизвестно. Касается ли нововведение физических товаров — также не уточняется.
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Дуров специально с 12 июня сделал. Наш человек, патриоц.
А что не ГОЛОСА 🤭
Голоса и рейтинн - прогрев века.
Когда они пришли за баклажаном, я молчал. Но когда за ботами …
Вот полный текст предупреждения от Телеграма, до 12 июня еще можно будет человеческим способом оплатить подписки в ботах
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Интересно, not после этого опять пойдет новое дно искать?
Это изначально было дном, чего вы ожидали?)
Я почему-то думал они уже запустили монетизацию, она пока разойдется чтобы норм бабки платить, уже тг не будет!
Более надёжно, чем через какие-то мутные платёжные шлюзы вплоть до P2P, а потом оп и твой платёж потерялся!
Но всё подорожает на 43%, чтобы покрыть 30% комиссию. Почти в 1,5 раза.
А бухгалтерию как вести?) ставить на баланс проданные на p2p тоны?
это новый формат осуществления платежей , насколкьо он полюбится пользователям -посмотрим
Настолько новый, что голоса ВКонтакте, да.
Интересно как с регулярными платежами будет? Через ботов есть сервисы подписки на приватные каналы например
Закупать заранее звезды и держать на балансе, как вариант.
Хз, Дуров не рокенрольщик, как минимум на google pay можно было бы класть.