В Zoom признали, что сервис уязвим для взлома, и уже работают над решением проблемы.
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В начале апреля 2020 года Google разослала сотрудникам письма, в которых предупредила, что Zoom перестанет работать на корпоративных ноутбуках из-за уязвимостей в безопасности, пишет BuzzFeed.
- Отправку писем изданию подтвердил представитель Google Хосе Кастанеда, отметив, что запрет на использование неодобренных приложений действует в компании давно.
- Сотрудники, которые использовали Zoom для общения с друзьями, смогут звонить близким через браузер или с телефона.
- Запрет на Zoom уже наложила SpaceX, пользоваться приложением запретило министерство образования Нью-Йорка, Сенат США и правительство Тайваня. Специалисты по безопасности раскритиковали Zoom за утечки данных и уязвимости для взлома.
- На фоне массового перехода сотрудников на удалённую работу количество пользователей приложения выросло в 20 раз за три месяца, до 200 млн человек в сутки в марте 2020 года. Вложив основные ресурсы в поддержание стабильной работы, компания не смогла обеспечить должный уровень безопасности, объяснял глава Zoom Эрик Юань.
- Компания уже работает над защитой данных, рассказал Юань. Для этого она наняла бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса. Звонки будут осуществляться со сквозным шифрованием, но на это потребуется несколько месяцев, пояснил глава Zoom.
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Anton Matrosov
@ Дорогостоящие программисты в Калифорнии с з/п в $200k в год
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@ Итоговый продукт: видео без шифрования, подключайся кто хочет
Ware WowAnton
Самые лучшие люди обычно работают не за деньги.
Ну и как мы знаем, сытые в комфорте редко создают что-то прорывное.
Майский жукWare
и как мы знаем
а кто это вы? и что вы еще знаете?
Sergei TimofeyevAnton
200 к в Калифорнии... Не так и много, если нет своего жилья
Anton MatrosovSergei
ну оно и в Мск не так много, если нет своего жилья
Майский жукAnton
по текущему курсу миллион рублей в месяц (за вычетом 13%)...
мало для Мск?
Anton MatrosovМайский
Надо смотреть по паритету качества жизни - в просто Мск много дешевого арендного жилья, все остальное стоит примерно сопоставимых денег - да, аренда и сфера услуг в Мск ощутимо дешевле, но электроника например дороже. А захочешь купить в Мск нормальную квартиру в приличном интеллигентном районе, и чтобы потолки от 3м, и окна панорамные, и нормальная планировка по БТИ с несколькими стояками - от 400к за метр (сданное в эксплуатацию)
Олча АртнаAnton
Хмм, и где же в Москве интеллигентные районы? Из-за совка и бесплатного жилья маргиналы ровным слоем размазаны по всем районам, исключая Бутово и Новую Москву.
Anton MatrosovОлча
В районе Парк Победы неплохо (Кутузовский проспект), но в основном это закрытые территории в ЦАО с клубными домами. Смотрите, например, ЖК Вишневый Сад (600-700к за метр)
Сергей Михайленко
В целом весь шум вокруг Zoom отдаленно напоминает древнегреческую мифологию — про взлет и падение Икара