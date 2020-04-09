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Галина Мубаракшина
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Google запретила сотрудникам использовать Zoom для работы из-за небезопасности приложения Материал редакции

В Zoom признали, что сервис уязвим для взлома, и уже работают над решением проблемы.

  • В начале апреля 2020 года Google разослала сотрудникам письма, в которых предупредила, что Zoom перестанет работать на корпоративных ноутбуках из-за уязвимостей в безопасности, пишет BuzzFeed.

  • Отправку писем изданию подтвердил представитель Google Хосе Кастанеда, отметив, что запрет на использование неодобренных приложений действует в компании давно.
  • Сотрудники, которые использовали Zoom для общения с друзьями, смогут звонить близким через браузер или с телефона.
  • Запрет на Zoom уже наложила SpaceX, пользоваться приложением запретило министерство образования Нью-Йорка, Сенат США и правительство Тайваня. Специалисты по безопасности раскритиковали Zoom за утечки данных и уязвимости для взлома.
  • На фоне массового перехода сотрудников на удалённую работу количество пользователей приложения выросло в 20 раз за три месяца, до 200 млн человек в сутки в марте 2020 года. Вложив основные ресурсы в поддержание стабильной работы, компания не смогла обеспечить должный уровень безопасности, объяснял глава Zoom Эрик Юань.
  • Компания уже работает над защитой данных, рассказал Юань. Для этого она наняла бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса. Звонки будут осуществляться со сквозным шифрованием, но на это потребуется несколько месяцев, пояснил глава Zoom.

#новость #zoom #google

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10 комментариев
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Anton Matrosov

4

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@ Офис с панорамными окнами, регулируемые столы, кресла за $10k, питание в ресторанах, бесплатный 15-минутный массаж каждые 2 часа
@ Итоговый продукт: видео без шифрования, подключайся кто хочет

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Ware Wow

Anton
1

Самые лучшие люди обычно работают не за деньги.
Ну и как мы знаем, сытые в комфорте редко создают что-то прорывное.

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Майский жук

Ware
–1

 и как мы знаем

а кто это вы? и что вы еще знаете?

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Sergei Timofeyev

Anton
0

200 к в Калифорнии... Не так и много, если нет своего жилья

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Anton Matrosov

Sergei
0

ну оно и в Мск не так много, если нет своего жилья

Ответить

Майский жук

Anton
1

по текущему курсу миллион рублей в месяц (за вычетом 13%)...
мало для Мск?

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Anton Matrosov

Майский
0

Надо смотреть по паритету качества жизни - в просто Мск много дешевого арендного жилья, все остальное стоит примерно сопоставимых денег - да, аренда и сфера услуг в Мск ощутимо дешевле, но электроника например дороже. А захочешь купить в Мск нормальную квартиру в приличном интеллигентном районе, и чтобы потолки от 3м, и окна панорамные, и нормальная планировка по БТИ с несколькими стояками - от 400к за метр (сданное в эксплуатацию)

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Олча Артна

Anton
0

Хмм, и где же в Москве интеллигентные районы? Из-за совка и бесплатного жилья маргиналы ровным слоем размазаны по всем районам, исключая Бутово и Новую Москву.

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Anton Matrosov

Олча
0

В районе Парк Победы неплохо (Кутузовский проспект), но в основном это закрытые территории в ЦАО с клубными домами. Смотрите, например, ЖК Вишневый Сад (600-700к за метр)

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Сергей Михайленко

1

В целом весь шум вокруг Zoom отдаленно напоминает древнегреческую мифологию — про взлет и падение Икара

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