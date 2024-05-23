Сервисы
Таня Боброва

Сервис Praktika, который помогает изучать английский язык с помощью ИИ-аватаров, привлёк $35,5 млн Статьи редакции

Пользователи могут общаться с виртуальными репетиторами, например, при подготовке к интервью или экзамену.

  • Стартап Praktika привлёк $35,5 млн, который возглавил Blossom Capital. Раунд А последовал за неанонсированными инвестициями в $2,5 млн, пишет TechCrunch.
  • Сервис запустили в 2022 году Адам Тураев, Илья Черняков и Антон Марин. Это приложение, в котором пользователи могут изучать английский язык с помощью персонализированных ИИ-аватаров — как с репетитором-человеком.
  • Аватары адаптируют уроки под конкретного пользователя и могут разговаривать с акцентом, например американским или британским. Пользователи могут выбрать свой уровень, тему, которую хотели бы обсудить (карьера, еда, подготовка к экзамену IELTS и прочие), получить обратную связь и другое. Согласно информации на сайте, подписка стоит $8 в месяц.
  • По данным сервиса, которые приводит TechCrunch, у него 1,2 млн активных пользователей в месяц в 100 странах. За последние 12 месяцев выручка составила почти $20 млн.
Пример работы Praktika

#новости

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12 комментариев
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 Егор Данилов

Звучит классно, ребята молодцы, что на таком конкурентном рынке смогли собрать аудиторию и поднять раунд.

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ппс

3.5 млрд рублей за долю в компании, которая учит мертвому языку? ну пендосы тупые...

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Дарья Кости

Прикольная штука, даже не думала о таком применении нейросетей)

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ппс

вы удивитесь, сколько всего может делать нейросеть уже сейчас. просто куча новых сервисов каждый день встречаю

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Виталий Иванов

Так же можно и через ассиста чат жпт подтягивать разговорную речь.

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Denis Azarenko

Можно но нужно знать кучу параметров для настройки

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Вассерман

Общение с носителями это, конечно, не заменит, но темка хорошая. Может неплохо помочь

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Антон Поплавский

мне кажется странным общаться вот так с аватаром, но у многих есть барьер именно ,что касается части говорения, из за стеснения и боязни совершить ошибку,а перед ИИ уж точно не стыдно

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Дмитрий

для социофобов, короче

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Недопил
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Недопил

Давайте откровенно, это пиздец... бесплатный чат-бот с противным механизированным голосом

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Рашид Яхьяев

Такое еще в приложении Loora было реализовано - вышло очень хорошо, посмотрим как в этом случае дела обстоят

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9 комментариев
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