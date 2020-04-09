Компания заявила, что вступила в кризис, «имея серьёзную финансовую позицию» и растущие доходы.

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Американский сервис Yelp, который помогает жителям найти рестораны, кафе, фитнес-клубы и другой бизнес поблизости, сообщил сотрудникам, что планирует существенно сократить штат из-за падения продаж.

Руководство компании решило уволить 1000 сотрудников, свыше 1100 человек отправить в отпуск. Остальные перейдут на сокращённый рабочий день, рассказал в письме к работникам сооснователь Yelp Джереми Стоппельман. Компания уменьшила зарплаты руководителям на 20-30%, а сам Стоппельман отказался от зарплаты и дохода по акциям до конца 2020 года.

Под сокращение попали сотрудники разных отделов: те, кто участвовал в создании продуктов для бизнеса, трудился над контентом, работал с клиентами, следует из письма главы Yelp.

Компания пошла на этот «болезненный, но необходимый» шаг, уже сократив расходы на внештатных сотрудников, пересмотрев бюджет и другие траты, отметил глава компании. Но меры безопасности, принятые властями для защиты от коронавируса, нанесли сокрушительный удар по местному бизнесу, пояснил Стоппельман.

Спрос на рестораны, самую популярную категорию Yelp, с марта 2020 года упал на 64%, на ночные клубы — на 81%, фитнес-клубы — на 73%, салоны красоты и схожий бизнес — на 83%, рассказал глава Yelp. «Мы вступили в этот кризис, имея сильную финансовую позицию, с ростом выручки по всем категориям в 2019 году», — добавил он. Однако компания не могла представить, что местный бизнес, который помогал росту Yelp, рухнет, отметил Стоппельман.

Yelp была основана в 2004 году в Сан-Франциско, США, работниками PayPal Расселом Симонсом и Джереми Стоппельманом. Компании принадлежат сайт и приложение с отзывами, которые пользователи оставляют о местных заведениях, а также сервис онлайн-бронирования.