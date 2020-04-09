Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
2612

Сервис отзывов Yelp уволит 1000 сотрудников и ещё 1100 отправит в отпуск из-за финансовых проблем на фоне пандемии Материал редакции

Компания заявила, что вступила в кризис, «имея серьёзную финансовую позицию» и растущие доходы.

23 комментария
В закладки

Американский сервис Yelp, который помогает жителям найти рестораны, кафе, фитнес-клубы и другой бизнес поблизости, сообщил сотрудникам, что планирует существенно сократить штат из-за падения продаж.

Руководство компании решило уволить 1000 сотрудников, свыше 1100 человек отправить в отпуск. Остальные перейдут на сокращённый рабочий день, рассказал в письме к работникам сооснователь Yelp Джереми Стоппельман. Компания уменьшила зарплаты руководителям на 20-30%, а сам Стоппельман отказался от зарплаты и дохода по акциям до конца 2020 года.

Под сокращение попали сотрудники разных отделов: те, кто участвовал в создании продуктов для бизнеса, трудился над контентом, работал с клиентами, следует из письма главы Yelp.

Компания пошла на этот «болезненный, но необходимый» шаг, уже сократив расходы на внештатных сотрудников, пересмотрев бюджет и другие траты, отметил глава компании. Но меры безопасности, принятые властями для защиты от коронавируса, нанесли сокрушительный удар по местному бизнесу, пояснил Стоппельман.

Спрос на рестораны, самую популярную категорию Yelp, с марта 2020 года упал на 64%, на ночные клубы — на 81%, фитнес-клубы — на 73%, салоны красоты и схожий бизнес — на 83%, рассказал глава Yelp. «Мы вступили в этот кризис, имея сильную финансовую позицию, с ростом выручки по всем категориям в 2019 году», — добавил он. Однако компания не могла представить, что местный бизнес, который помогал росту Yelp, рухнет, отметил Стоппельман.

Yelp была основана в 2004 году в Сан-Франциско, США, работниками PayPal Расселом Симонсом и Джереми Стоппельманом. Компании принадлежат сайт и приложение с отзывами, которые пользователи оставляют о местных заведениях, а также сервис онлайн-бронирования.

По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $56 млн. По информации самой Yelp, в 2019 году её выручка превысила $1 млрд, чистая прибыль — $40,9 млн; количество отзывов достигло 200 млн. В декабре 2018 года в компании работало 6030 человек.

#новость #yelp #бизнеснакарантине

Сервисы
Подписан
Отписаться
Опыт вместо денег: как (не) заработать на мобильном приложении в России
Долгожданное продолжение культовой истории о трёх гуманитариях, которые решили сделать приложение для медитации на русском.
7
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435","yelp"], "comments": 23, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 119094, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Apr 2020 17:00:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Вебинар «Словения: потенциал инвестирования в недвижимость»
10 апреля Онлайн Бесплатно
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Maxim Medvedev

14

Зачем компании, которая собирает отзывы о других компаниях, штат в 6000 чел?!? М.б. они и пишут сами себе отзывы?

Ответить

Алексей Максимов

Maxim
7

Большой штат отдела продаж (в том числе и "полевые" по всей стране), клиентской поддержки, модераторы отзывов.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Алексей
1

Цифровые коммивояжеры 21 века.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Maxim
5

А кто будет инвестировать в компании с 1,5 человеком в штате? Нее инвесторы не дураки, чем больше тысяч человек в компании, тем более умной будет инвестиция.

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
0

По вашему, отзывы это просто код?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Денис
0

Очевидно, что шутка про мыльные пузыри и венчурные инвестиции, ало.

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
0

Имхо, если реально заморочиться с качеством отзывов, то там автоматизировать мало что можно. Считай офлайновый бизнес.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Денис
0

Посмотри долину, поймёшь шутку.

Ответить

EldarToleubay

Maxim
1

Прочитай книгу "Евангелие от IT"

Ответить

Сергей Вакулич

EldarToleubay
0

Пошёл погуглил. Информация о сути прямо в превью к книге. 
Даже полную версию читать нет смысла. Смысл понятен и .. печален )

Ответить

Евгений Ларин

Maxim
1

я вот тоже призадумался судя по всему это писатели отзывов

Ответить

Michael Petrov

Maxim
0

6000 в штате... ярд трат в год... кокаин?

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Может для того, чтобы отзывы не превратились в саморекламу заведений? В кучу спама?
Реальность отзывов это не так просто, как может показаться. Те же гиганты екомерса с этим плохо справляются.
https://pikabu.ru/story/feykovyie_otzyivyi_s_aliyekspress_7138996

Ответить

Roman Trifonov

7

Чую, сейчас придут предприниматели, и начнут свое: "Вот, смотрите, как в штатах все удобно и одним днем. Не то, что по нашему ТК РФ, где все для работника".

Ответить

Nikolai O

Roman
4

А зачем увольнять, там же государство так хорошо помогает бизнесу, разве что с вертолета деньги не бросают. Странно...

Ответить

ЯжПрограммист

Roman
1

Ну там же вроде не написано на каких условиях они уволили их. У нас по идее тоже можно одним днем по инициативе работодателя сократить штат, но будь добр три оклада заплати. 

Ответить

Sergei Timofeyev

ЯжПрограммист
0

Два. Три, если на биржу труда и не устроился.

Ответить

Rus Zay

1
Ответить

Mikhail Bobko

1

Тут в соседней статье, некто восхищался как хорошо деньги раздают в США, а в России Путен пять лет всех уничтожает....

Ответить

Andrew Simon

Mikhail
0

Ну даже по данным росстата неплохо так уничтожает. Равно как и нормально деньги раздают)

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Ну вот, что и говорил. IT обслуживает других и рушится сразу за бизнесом. Спад будет везде. Эффект Домино никто не отменял. Это и плохо, и хорошо.

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Вот негодяи!!! Теперь они меня никогда не увидят среди своих клиентов!

Ответить

Nikolai O

Alexandr
1

А что так? потому что уволили? Может лучше чем обанкротиться и все равно потом уволить без выходного пособия.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Выявляем отклонения при вывозе снега
В нашей стране, где зимний период в среднем составляет около 200 дней, уборка снега –важная и необходимая составляющая …
0
Yota
Подписан
Отписаться
Yota доставит SIM-карты для смартфона через Gett Delivery
Доставку осуществляет ближайший к клиенту водитель сервиса. Услуга находится в стадии тестирования и доступна в Москве …
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Изоляция: челленджи каждый день

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin Dombrovsky
за день
Куда уж Штатам до нас — мы печенегов с половцами побеждали, когда их и в проекте не было! 
Как правительство США поддерживает мою компанию во время карантина
Alex Petrov
за неделю
Цинизм власти, просто зашкаливает, так нагло плевать людям в глаза еще никто на моей памяти( почти 50 лет жизни) не делал.    Зачем мне такое государство которое просто сосет деньги и в трудную минуту  просто тупо…
Собянин: у большинства предприятий хватит ресурсов на выплату зарплаты сотрудникам в «нерабочий» месяц

Прямой эфир

Яндекс.Деньги

«Яндекс.Касса» запустила для…

Вася Пражкин

Запись в подсайте Офтоп

Яндекс.Деньги

«Яндекс.Касса» запустила для…

Сергей Вакулич

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Ksenia Lardygina

Как оформить перевод…

Alex Petrov

Как повысить эффективность…

Michael Petrov

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Leo Uvarov

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Константин Рогов

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Leo Uvarov

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Константин Рогов

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Michael Petrov

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Andrew Simon

Сервис отзывов Yelp уволит 1000…

Sergei Timofeyev

Запись в подсайте Офтоп

Dima Afonin

Опыт вместо денег: как (не…

Пол Финч

ВТБ позволил россиянам…

Константин Рогов

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Dima Afonin

Опыт вместо денег: как (не…

Константин Рогов

«Эвотор»: в первую «нерабочую…

Алексей Викторович

«Сбербанк»: в первую…