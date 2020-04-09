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Компания заявила, что вступила в кризис, «имея серьёзную финансовую позицию» и растущие доходы.
Американский сервис Yelp, который помогает жителям найти рестораны, кафе, фитнес-клубы и другой бизнес поблизости, сообщил сотрудникам, что планирует существенно сократить штат из-за падения продаж.
Руководство компании решило уволить 1000 сотрудников, свыше 1100 человек отправить в отпуск. Остальные перейдут на сокращённый рабочий день, рассказал в письме к работникам сооснователь Yelp Джереми Стоппельман. Компания уменьшила зарплаты руководителям на 20-30%, а сам Стоппельман отказался от зарплаты и дохода по акциям до конца 2020 года.
Под сокращение попали сотрудники разных отделов: те, кто участвовал в создании продуктов для бизнеса, трудился над контентом, работал с клиентами, следует из письма главы Yelp.
Компания пошла на этот «болезненный, но необходимый» шаг, уже сократив расходы на внештатных сотрудников, пересмотрев бюджет и другие траты, отметил глава компании. Но меры безопасности, принятые властями для защиты от коронавируса, нанесли сокрушительный удар по местному бизнесу, пояснил Стоппельман.
Спрос на рестораны, самую популярную категорию Yelp, с марта 2020 года упал на 64%, на ночные клубы — на 81%, фитнес-клубы — на 73%, салоны красоты и схожий бизнес — на 83%, рассказал глава Yelp. «Мы вступили в этот кризис, имея сильную финансовую позицию, с ростом выручки по всем категориям в 2019 году», — добавил он. Однако компания не могла представить, что местный бизнес, который помогал росту Yelp, рухнет, отметил Стоппельман.
Yelp была основана в 2004 году в Сан-Франциско, США, работниками PayPal Расселом Симонсом и Джереми Стоппельманом. Компании принадлежат сайт и приложение с отзывами, которые пользователи оставляют о местных заведениях, а также сервис онлайн-бронирования.
По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $56 млн. По информации самой Yelp, в 2019 году её выручка превысила $1 млрд, чистая прибыль — $40,9 млн; количество отзывов достигло 200 млн. В декабре 2018 года в компании работало 6030 человек.
Зачем компании, которая собирает отзывы о других компаниях, штат в 6000 чел?!? М.б. они и пишут сами себе отзывы?
Большой штат отдела продаж (в том числе и "полевые" по всей стране), клиентской поддержки, модераторы отзывов.
А кто будет инвестировать в компании с 1,5 человеком в штате? Нее инвесторы не дураки, чем больше тысяч человек в компании, тем более умной будет инвестиция.
По вашему, отзывы это просто код?
Очевидно, что шутка про мыльные пузыри и венчурные инвестиции, ало.
Имхо, если реально заморочиться с качеством отзывов, то там автоматизировать мало что можно. Считай офлайновый бизнес.
Прочитай книгу "Евангелие от IT"
Пошёл погуглил. Информация о сути прямо в превью к книге.
Даже полную версию читать нет смысла. Смысл понятен и .. печален )
Может для того, чтобы отзывы не превратились в саморекламу заведений? В кучу спама?
Реальность отзывов это не так просто, как может показаться. Те же гиганты екомерса с этим плохо справляются.
https://pikabu.ru/story/feykovyie_otzyivyi_s_aliyekspress_7138996
Чую, сейчас придут предприниматели, и начнут свое: "Вот, смотрите, как в штатах все удобно и одним днем. Не то, что по нашему ТК РФ, где все для работника".
Ну там же вроде не написано на каких условиях они уволили их. У нас по идее тоже можно одним днем по инициативе работодателя сократить штат, но будь добр три оклада заплати.
Тут в соседней статье, некто восхищался как хорошо деньги раздают в США, а в России Путен пять лет всех уничтожает....
Ну даже по данным росстата неплохо так уничтожает. Равно как и нормально деньги раздают)
Ну вот, что и говорил. IT обслуживает других и рушится сразу за бизнесом. Спад будет везде. Эффект Домино никто не отменял. Это и плохо, и хорошо.
Вот негодяи!!! Теперь они меня никогда не увидят среди своих клиентов!
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