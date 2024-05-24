Сервисы
Полина Лааксо

ICQ приостановит работу с 26 июня 2024 года Статьи редакции

Сообщение об этом появилось на главной странице сайта.

  • VK рассказала, что сфокусируется на развитии своего «VK Мессенджера» и VK Workspace, предназначенного для бизнеса. Работать над сервисами будут сотрудники, занимавшиеся ICQ.
  • О планах когда-нибудь возобновить работу ICQ ничего не сказано.
Источник фото: «Ведомости»
  • ICQ перешел к VK после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн. Аудиторию в компании не раскрывали. По данным Mediascope на январь 2020 года, в России сервис использовали 439 тысяч человек.
  • В 2020 году компания перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. В 2022-м «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что очередной перезапуск ждёт его в том же году. VK тогда новость не прокомментировала, но уже через месяц выпустила свой собственный мессенджер.

#новости #vk #icq

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79 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Охуеть. Лишь бы Квип и Миранду не закрыли.

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Dimm Debrov

Пока лучшее)

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Сергей Сидоров

Он так долго служил нам верно, пережил эпоху модемов и дискеток. Теперь может спокойно посмотреть на нас из облака, где, надеюсь, есть высокоскоростной интернет

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Сергей Дулимов

продам 7знак

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Максим Ефимов

продам 6знак

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4 комментария
Разработка Телеграм-ботов

Хочется сказать "Ушла эпоха". Но нет. Этим мессенджером я не пользуюсь уже лет 15 и для дела он никогда не использовался.

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Укладчик стекловаты

До 2030 не дотянули. А как дышали)

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день за днем

на последнем издыхании

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Mstislav Martynyuk

Отличный был сервис, до того, пока их не выкупила Mail Ru.

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Михаил Барабаш

Нет, мейлру купили сервис, которым никто не пользовался и собирались сделать его перезагрузку.

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1 комментарий
Zamir Saidov

Э, у меня там все ещё рабочие контакты. Придётся что-то другое юзать

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Жошы хан

Зачем?)) Чем вы занимаетесь что сидите в аське?

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6 комментариев
29КРФ

Покажите свое уважение к первомессенджеру в последний раз. F!

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Zloy Marketolog

Некоторое время назад их представители убеждали меня, что она живее всех живых, там дофига пользователей и их база растет

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Михаил

Кек ¯\_(ツ)_/¯

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Линур Гайнуллин

Он все это время жил?😃

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Casey Dat

😁😁😁

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Вячеслав Беляев

а мы и не знали😂

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Mr Black

Эхххххх,ушла эпоха🥹

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Юрий Б.
приостановит

Значит потом возобновит?

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Grossman

Неет, это вообще это не значит))

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1 комментарий
Gedevan
Значит потом возобновит

Сразу возобновит, сервера давно не перезагружали просто

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Zloy Marketolog

В России нет ничего более постоянного, чем временное.

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день за днем

надеюсь, что нет

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debil
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Данил Сафронов
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Станислав Денисов

Надеемся, он научит их, как правильно мерцать в окне чата и звучать как старый диалоговый модем

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Mr. xXx

Эх, прошла эпоха 🥲

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Александр Драпиковский

Ого, я думал, аська давно померла

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Gedevan

Она просто в коме все это время была

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Fan tom

Эх .. ностальгия,помню 2000 года когда он был в топе когда принадлежал AOL и не выкупил дырявый mail пихнув Туда рекламу отключив все мобильные клиенты qip jimm

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Ale K

Да, один из их самых петушиных поступков, qip был лучшим клиентом для аськи

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THE DUDE

Самый популярный мессенджер нулевых. Сколько воспоминаний. Помню как с телефона в конструкторе можно было создать свое приложение, со своими смайлами. Помню покупал 7 значный уин еще... Короче имел все шансы стать номером 1 во всем мире, но помойный вотсап обогнали.
Покойся с миром! F

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Иван

Жаль, я его тоже использую в рабочих целях.
Там всё хорошо и удобно работает.
В телеге слишком много контактов личных - надо разделать с рабочими.
+ в телеге нет удобных групповых созвонов

А в аське сейчас есть групповые чаты, личные и групповые созвоны с демо экрана, возможность добавить в звонок кого-то ещё...
И вообще она отлично работает.

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Александр Александрович

Я первые $1, заработанные в интернете, потратил на симпатичный юин :(
Хранил его как купюру в рамочке

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Дмитрий Зима

ну почему именно вк ее купили? а ведь можно же было дальше развивать

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Андрей Кашицын

Куда уходят бюджетные деньги?Выкупить в 2010 за $187,5 млн.Влажить ещё бюджетные деньги.В 2024 году закрыть.Гениальный бизнес на такое только люди с Высшем образованием спасобны.Я всегда говорил,что если хочешь разорится найми людей с Высшем образованием.Люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.

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Александр Александрович

Не создан ещё вентилятор, способный разбрызгать такой наброс

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1 комментарий
Михаил Барабаш

Они хотя бы умеют писать без ошибок, чувак.
А у тебя, наверно, бизнес с миллиардными оборотами в которых образование у сотрудников не выше среднего? Или ты просто коуч?)

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1 комментарий
Император Нолимоций

Вы ещё про ЖЖ спросите.

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Юрий Мильшин

кому нужна аська в 2к24

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Zavgor

Логистам

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4 комментария
Вадим Д.

Призакроется, может?
Масса классных воспоминаний, но в современном мире это убожество не должно дальше существовать.

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Михаил Иванович

Ну, лучше, чем Телеграм

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1 комментарий
Вадим Д.

Так-так, приостановит работу, но не возобновит (-:
А я уж подумал, что всю аську на дискете с одного сервака на другой переносят.

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Andrew Volosnikov

Исключительно на дискетах. Пятидюймовках! Флешки - это от Лукавого.

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Andrey Zykov

О-оу!

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неформат

хах конторским (банковским) запретили телегу, они все ломанулись в эту самую аську, теперь куда интересно

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Л Г

Нееееет!!! 😭 ❤️

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Л Г

Продам шестизнак дешего 😬

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Gedevan

Неееет

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Дмитрий Панин

Продам пятизнак

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Andrey Aleksanov

А Jimm тоже отвалится?

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Иван Иванов

нет, он же на жаве, а жава работает везде

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Anubis

Аська че ещё жива

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Rel G

Ааааа!

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Александр Александрович

Эх..
могли бы сохранить юины и контакты по приколу, и чтобы под капотом работало на другом мессенджере

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Александр Пешкичев

А…. Оно ещё живо? Даже как-то не знал об этом. Неужели там еще кто-то сидит?

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Император Нолимоций

А как за него Клименко-то в запрещенной соцсети топил еще пару лет назад.

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Михаил Иванович

Эх, прощай мой семизнак 💔

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76 комментариев
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