ICQ приостановит работу с 26 июня 2024 года Статьи редакции
Сообщение об этом появилось на главной странице сайта.
- VK рассказала, что сфокусируется на развитии своего «VK Мессенджера» и VK Workspace, предназначенного для бизнеса. Работать над сервисами будут сотрудники, занимавшиеся ICQ.
- О планах когда-нибудь возобновить работу ICQ ничего не сказано.
- ICQ перешел к VK после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн. Аудиторию в компании не раскрывали. По данным Mediascope на январь 2020 года, в России сервис использовали 439 тысяч человек.
- В 2020 году компания перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. В 2022-м «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что очередной перезапуск ждёт его в том же году. VK тогда новость не прокомментировала, но уже через месяц выпустила свой собственный мессенджер.
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Охуеть. Лишь бы Квип и Миранду не закрыли.
Пока лучшее)
Он так долго служил нам верно, пережил эпоху модемов и дискеток. Теперь может спокойно посмотреть на нас из облака, где, надеюсь, есть высокоскоростной интернет
продам 7знак
продам 6знак
Хочется сказать "Ушла эпоха". Но нет. Этим мессенджером я не пользуюсь уже лет 15 и для дела он никогда не использовался.
До 2030 не дотянули. А как дышали)
на последнем издыхании
Отличный был сервис, до того, пока их не выкупила Mail Ru.
Нет, мейлру купили сервис, которым никто не пользовался и собирались сделать его перезагрузку.
Э, у меня там все ещё рабочие контакты. Придётся что-то другое юзать
Зачем?)) Чем вы занимаетесь что сидите в аське?
Покажите свое уважение к первомессенджеру в последний раз. F!
Некоторое время назад их представители убеждали меня, что она живее всех живых, там дофига пользователей и их база растет
Кек ¯\_(ツ)_/¯
Он все это время жил?😃
😁😁😁
а мы и не знали😂
Эхххххх,ушла эпоха🥹
Значит потом возобновит?
Неет, это вообще это не значит))
Сразу возобновит, сервера давно не перезагружали просто
В России нет ничего более постоянного, чем временное.
надеюсь, что нет
Надеемся, он научит их, как правильно мерцать в окне чата и звучать как старый диалоговый модем
Эх, прошла эпоха 🥲
Ого, я думал, аська давно померла
Она просто в коме все это время была
Эх .. ностальгия,помню 2000 года когда он был в топе когда принадлежал AOL и не выкупил дырявый mail пихнув Туда рекламу отключив все мобильные клиенты qip jimm
Да, один из их самых петушиных поступков, qip был лучшим клиентом для аськи
Самый популярный мессенджер нулевых. Сколько воспоминаний. Помню как с телефона в конструкторе можно было создать свое приложение, со своими смайлами. Помню покупал 7 значный уин еще... Короче имел все шансы стать номером 1 во всем мире, но помойный вотсап обогнали.
Покойся с миром! F
Жаль, я его тоже использую в рабочих целях.
Там всё хорошо и удобно работает.
В телеге слишком много контактов личных - надо разделать с рабочими.
+ в телеге нет удобных групповых созвонов
А в аське сейчас есть групповые чаты, личные и групповые созвоны с демо экрана, возможность добавить в звонок кого-то ещё...
И вообще она отлично работает.
Я первые $1, заработанные в интернете, потратил на симпатичный юин :(
Хранил его как купюру в рамочке
ну почему именно вк ее купили? а ведь можно же было дальше развивать
Куда уходят бюджетные деньги?Выкупить в 2010 за $187,5 млн.Влажить ещё бюджетные деньги.В 2024 году закрыть.Гениальный бизнес на такое только люди с Высшем образованием спасобны.Я всегда говорил,что если хочешь разорится найми людей с Высшем образованием.Люди с Высшем образованием ничего не могут и ничего не умеют.
Не создан ещё вентилятор, способный разбрызгать такой наброс
Они хотя бы умеют писать без ошибок, чувак.
А у тебя, наверно, бизнес с миллиардными оборотами в которых образование у сотрудников не выше среднего? Или ты просто коуч?)
Вы ещё про ЖЖ спросите.
кому нужна аська в 2к24
Логистам
Призакроется, может?
Масса классных воспоминаний, но в современном мире это убожество не должно дальше существовать.
Ну, лучше, чем Телеграм
Так-так, приостановит работу, но не возобновит (-:
А я уж подумал, что всю аську на дискете с одного сервака на другой переносят.
Исключительно на дискетах. Пятидюймовках! Флешки - это от Лукавого.
О-оу!
хах конторским (банковским) запретили телегу, они все ломанулись в эту самую аську, теперь куда интересно
Нееееет!!! 😭 ❤️
Продам шестизнак дешего 😬
Неееет
Продам пятизнак
А Jimm тоже отвалится?
нет, он же на жаве, а жава работает везде
Аська че ещё жива
Ааааа!
Эх..
могли бы сохранить юины и контакты по приколу, и чтобы под капотом работало на другом мессенджере
А…. Оно ещё живо? Даже как-то не знал об этом. Неужели там еще кто-то сидит?
А как за него Клименко-то в запрещенной соцсети топил еще пару лет назад.
Эх, прощай мой семизнак 💔