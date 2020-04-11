Стартапы недели: сервис по доставке свежих продуктов к семи утра, процессор для нейросетей и «робоюрист»

В России драматически выросла популярность инвестиций на бирже среди простых частников.

За 2019 год количество брокерских счетов физлиц на Московской Бирже удвоилось✌️, их стало 6 миллионов. За январь-февраль прибавился ещё почти миллион. Живых людей меньше, клиент одновременно БКС и Тиньков-Инвестиций считается дважды, но суть не меняется – это много, люди массово научились покупать “немного Газпрома” через мобильное приложение📲.

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Нынешнее падение рынка – первое относительно массовое, когда обычные люди не просто читали в новостях “индекс РТС упал ещё на 3%”, а видели соответствующий минус на своем счету. По идее это должно было отвадить новоприбывших от биржи хотя бы на пару лет – только пришли и сразу в большой убыток. Но, кажется, вирус замаскировал проблему – сейчас всем не до того, а когда пойдет восстановительный рост – так все и забудут, что он всего лишь восстановительный, опять почувствуем, что акции – это здорово. И ощущение счастья продлится до следующего кризиса, а он, наверное, не скоро🤔.

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А значит – сейчас идеальное время запускать нишевые сервисы для дилетантов. Массовый потенциальный клиент уже появился, но до насыщения ещё далеко.

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Конкуренция в дополнительных услугах низкая. Новый цикл роста ещё даже не начался – тем более не скоро и закончится. Такого момента не было никогда и тьфу-тьфу, больше никогда и не будет.

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#ГорныйДня #unitedinvestors #бизнес #финансы

В России драматически выросла популярность инвестиций на бирже среди простых частников.За 2019 год количество брокерских счетов физлиц на Московской Бирже удвоилось✌️, их стало 6 миллионов. За январь-февраль прибавился ещё почти миллион. Живых людей меньше, клиент одновременно…