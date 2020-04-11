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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: сервис по доставке свежих продуктов к семи утра, процессор для нейросетей и «робоюрист»

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были три обычных стартапа, стартап-венчурный фонд, два объявления и ролик на YouTube.

  • Английский Graphcore конструирует специальный процессор для работы с нейросетями. Хватит их гонять на видеокартах — индустрия искусственного интеллекта доросла до специализированного железа.
  • Английский же OnlyFans — место где порно-модели зарабатывают сами, без всяких продюсеров и других посредников. Достаточно выкладывать хорошие видео, поклонники платят напрямую.
  • Канадский Concentric делает биодобавки для почв. Его продуктовый питч достаточно скучен: они, якобы, первые изобрели, что несколько бактерий в сумме работают лучше, чем каждая отдельно. Ничего в этом не понимаю, но «не верю». Зато сайт — образец B2B-продаж, всем бы так.
  • Венчурный фонд изобрел новую схему, как привлекать деньги собственных инвесторов. Он дает им возможность выбирать в каких сделках участвовать, но правом «не участвовать» можно воспользоваться только один раз.

15 апреля мы проводим вебинар об инвестиционных трендах в эпоху коронавируса. Спикеры — Григорий Бакунов (директор по распространению технологий Яндекса, ведущий Радио-Т и addmeto) и Эдуард Гуринович (основатель CarPrice и Carmoney, инвестор dBrain).

Сайт мероприятия — school.unitedinvestors.ru. Наикратчайшая выжимка из аналогичной встречи с теми же спикерами в декабре:

22 апреля — закрытая питч-сессия для членов клуба United Investors. Тема – сервисы для занятия спортом дома, все вариации на тему тренажеров, мобильных приложений фитнеса и маркетплейсов онлайн-тренировок. Стартапы с такими продуктами, желающие представиться инвесторам, пишите на почту ui@gornal.ru

На YouTube-канале вышел новый ролик. Ругаюсь на тему того, как другие рекламируют инвестиции в стартапы и насколько на самом деле они преувеличивают. Внутри ПРАВДА о доходности вложений в SpaceX.

Самый популярный пост в Instagram на этой неделе — о том, чем нынешнее падение биржи отличается от любого другого в российской истории.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
В России драматически выросла популярность инвестиций на бирже среди простых частников.
За 2019 год количество брокерских счетов физлиц на Московской Бирже удвоилось✌️, их стало 6 миллионов. За январь-февраль прибавился ещё почти миллион. Живых людей меньше, клиент одновременно…
В России драматически выросла популярность инвестиций на бирже среди простых частников.
За 2019 год количество брокерских счетов физлиц на Московской Бирже удвоилось✌️, их стало 6 миллионов. За январь-февраль прибавился ещё почти миллион. Живых людей меньше, клиент одновременно БКС и Тиньков-Инвестиций считается дважды, но суть не меняется – это много, люди массово научились покупать “немного Газпрома” через мобильное приложение📲.

Нынешнее падение рынка – первое относительно массовое, когда обычные люди не просто читали в новостях “индекс РТС упал ещё на 3%”, а видели соответствующий минус на своем счету. По идее это должно было отвадить новоприбывших от биржи хотя бы на пару лет – только пришли и сразу в большой убыток. Но, кажется, вирус замаскировал проблему – сейчас всем не до того, а когда пойдет восстановительный рост – так все и забудут, что он всего лишь восстановительный, опять почувствуем, что акции – это здорово. И ощущение счастья продлится до следующего кризиса, а он, наверное, не скоро🤔.

А значит – сейчас идеальное время запускать нишевые сервисы для дилетантов. Массовый потенциальный клиент уже появился, но до насыщения ещё далеко.

Конкуренция в дополнительных услугах низкая. Новый цикл роста ещё даже не начался – тем более не скоро и закончится. Такого момента не было никогда и тьфу-тьфу, больше никогда и не будет.

#ГорныйДня #unitedinvestors #бизнес #финансы

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Pebblepost, Function of Beauty, HomeExchange, BlueStacks, Recommerce Group, Point и Packhelp без новостей, Soylent формально без новостей, но выглядел очень плохо и до кризиса.

Newsela и Quizlet занимаются онлайн-образованием для школьников и имеют хорошие шансы резко усилиться за счет карантина. Онлайн-рация Zello аналогичный шанс, кажется, уже упустила.

DoNotPay

DoNotPay помогает пользователям заполнять стандартные формы и правильно общаться с бюрократией. Он называет себя «робоюристом», но, кажется, правильнее было бы назваться «электронное МФЦ» — жаль, в США не знают, что это такое.

Стартап очень «lean», запускался больше с обещаниями, чем с реальным продуктом, да и сейчас ничего сложного не делает. Тем не менее, в этом году привлек раунд на $4,6 млн.

Badi

Испанский Badi помогает пользователям сдать или снять комнату надолго – «Циан» для «коммуналок» или Airbnb для постоянного жилья, как посмотреть.

В этом году стартап запустился в Нью-Йорке – важная веха для любого проекта. И тут-то и пришла «корона».

Milkbasket

Индийский Milkbasket – ещё одна версия интернет-магазина свежих продуктов. Основное отличие модели – доставка только по ночам «к 7 утра». Курьеры ездят по пустым дорогам и оставляют пакеты у двери. Отсутствие пробок и оптимизированные маршруты снижают себестоимость доставки.

Milkbasket разрешает делать заказы на любую сумму, можно заказать хоть пакет молока, но при этом общая экономика все равно сходится – хотя бы в теории.

В июне стартап привлек $10,5 млн инвестиций, в сентябре давал объявления в газеты, что ищет $50 млн, но не нашел, а деньги начали кончаться.

В марте были новости о продаже компании за бесценок, договориться до прихода вируса стороны не успели. В большинстве стран мира доставки еды в карантин взлетают, но, насколько я понял, Индия даже их ограничивает, так что со стороны неочевидно – ситуация второй шанс для Milkbasket или новый удар судьбы.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.

#стартапдня #годспустя

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