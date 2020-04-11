Стартапы недели: сервис по доставке свежих продуктов к семи утра, процессор для нейросетей и «робоюрист»

Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.
На этой неделе в #стартапдня были три обычных стартапа, стартап-венчурный фонд, два объявления и ролик на YouTube.
15 апреля мы проводим вебинар об инвестиционных трендах в эпоху коронавируса. Спикеры — Григорий Бакунов (директор по распространению технологий Яндекса, ведущий Радио-Т и addmeto) и Эдуард Гуринович (основатель CarPrice и Carmoney, инвестор dBrain).
Сайт мероприятия — school.unitedinvestors.ru. Наикратчайшая выжимка из аналогичной встречи с теми же спикерами в декабре:
22 апреля — закрытая питч-сессия для членов клуба United Investors. Тема – сервисы для занятия спортом дома, все вариации на тему тренажеров, мобильных приложений фитнеса и маркетплейсов онлайн-тренировок. Стартапы с такими продуктами, желающие представиться инвесторам, пишите на почту ui@gornal.ru
На YouTube-канале вышел новый ролик. Ругаюсь на тему того, как другие рекламируют инвестиции в стартапы и насколько на самом деле они преувеличивают. Внутри ПРАВДА о доходности вложений в SpaceX.
Самый популярный пост в Instagram на этой неделе — о том, чем нынешнее падение биржи отличается от любого другого в российской истории.
И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Pebblepost, Function of Beauty, HomeExchange, BlueStacks, Recommerce Group, Point и Packhelp без новостей, Soylent формально без новостей, но выглядел очень плохо и до кризиса.
Newsela и Quizlet занимаются онлайн-образованием для школьников и имеют хорошие шансы резко усилиться за счет карантина. Онлайн-рация Zello аналогичный шанс, кажется, уже упустила.
DoNotPay помогает пользователям заполнять стандартные формы и правильно общаться с бюрократией. Он называет себя «робоюристом», но, кажется, правильнее было бы назваться «электронное МФЦ» — жаль, в США не знают, что это такое.
Стартап очень «lean», запускался больше с обещаниями, чем с реальным продуктом, да и сейчас ничего сложного не делает. Тем не менее, в этом году привлек раунд на $4,6 млн.
Испанский Badi помогает пользователям сдать или снять комнату надолго – «Циан» для «коммуналок» или Airbnb для постоянного жилья, как посмотреть.
В этом году стартап запустился в Нью-Йорке – важная веха для любого проекта. И тут-то и пришла «корона».
Индийский Milkbasket – ещё одна версия интернет-магазина свежих продуктов. Основное отличие модели – доставка только по ночам «к 7 утра». Курьеры ездят по пустым дорогам и оставляют пакеты у двери. Отсутствие пробок и оптимизированные маршруты снижают себестоимость доставки.
Milkbasket разрешает делать заказы на любую сумму, можно заказать хоть пакет молока, но при этом общая экономика все равно сходится – хотя бы в теории.
В июне стартап привлек $10,5 млн инвестиций, в сентябре давал объявления в газеты, что ищет $50 млн, но не нашел, а деньги начали кончаться.
В марте были новости о продаже компании за бесценок, договориться до прихода вируса стороны не успели. В большинстве стран мира доставки еды в карантин взлетают, но, насколько я понял, Индия даже их ограничивает, так что со стороны неочевидно – ситуация второй шанс для Milkbasket или новый удар судьбы.
Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.
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