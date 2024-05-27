У СДЭК уже второй день сбой: посылки не отправляют и не выдают, приложение не работает Статьи редакции
Поддержка обещает восстановить работу ПВЗ 28 мая 2024 года.
- Компания сообщила о проблемах утром 26 мая 2024 года на своей странице во «ВКонтакте»: по «техническим причинам» она временно приостановила обработку посылок, чтобы избежать возможных ошибок при ручной обработке. В СДЭК отметили, что 27 мая пункты выдачи заказов «продолжат работу в штатном режиме».
- Утром 27 мая РБК сообщило со ссылкой на службу поддержки сервиса, что приём и выдача посылок приостановлены. В комментариях под постом СДЭК во «ВКонтакте» пользователи также жалуются, что работа не восстановлена.
- Сайт компании не работает, в приложении бесконечная загрузка страниц, убедился редактор vc.ru.
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Вот так платишь айтишникам 300 тыщ в секунду, а на выходе такое.
Только сдек не платит)
В РФ норм зп у втб и сбера… ну и может еще паре более мелких компаний.
Шараги типо сдека никогда 500+ тысяч в месяц платить не будут.
Вообще есть шикарный способ отличить хорошую компанию от плохой.
Нужно посмотреть как там относятся к сотрудникам на самых низких позициях. Если их кидают на деньги, устраивают по ГПХ и всякое такое. Связываться с этой конторой нет смысла. Значит там на всех уровнях бардак и кидалово. Что бы не обещали. Они и тебя кинут так или иначе.
Да понятно что у консультантов, суппорта и работников складов никогда не будет личных яхт и массажиста. Но должно быть человеческое лицо в виде оф договора, больничных, оплаты переработок и подобное.
Вот именно, еще и на ипотеку льготы и отсрочка от службы. Давно пора их прижучить
А ведь говорили, что выключение ICQ всех логистов раком поставит. Началось похоже...
Можно поподробнее? Как отключение ICQ скажется на всех ТК?
Наверное он хотел сказать IQ
Наверное он хотел сказать IQ - это уже отключено перманентно
в чем причина, интересно
Слишком много авто заказали, не справились
эх шутка то смешная, но вдруг оно так и есть, все же может быть на само деле
Алгоритмы на литкоде не решали
наверное сходили за забор, наняли пограммистов
Слишком часто сливали базу клиентов спамерам, система не выдержала нагрузки.
3 дня по современным меркам это ну очень много
СДЭК слишком часто отваливается на так долго. Не уж то так сложно нанять разработчиков и сделать все правильно?
Видно наняли чувака который резюме на гпт сделал после курсов пайтон разработчика :))
это вообще ништяк, сейчас многие так делают и прокатывает
та зачем? прикольно ведь) сегодня работает завтра нет 😁Чем чаще будет отваливаться, тем радостнее будет от того ,что он просто работает🤣🤣🤣
У меня мойка зависла в ПВЗ Сдэка. Кухню пока не можем собрать)) Хотя могли бы и выдать то, что уже приехало. Есть старый способ – ручка и гроссбух.
Вспоминается старая карикатура, когда секретарша раскладывает на столе пасьянс из бумажных карт, а клиенту в трубку говорит — мол, извините за задержку, у нас система не работает, и все приходится делать вручную.
Они сейчас себе искусственно новую проблему создают – сразу после открытия ломанется народ за выяснение отношений. А так потихоньку бы выдали и место освободили для новых посылок.
В принципе да, заказал себе айфон с оплатой наложкой, а при получении, говоришь, что все оплачено. Без программы то не проверишь. Гениально!)
Кровавой пеной от икоты исходят все сотрудники, видимо — все проклятия сместились из Почты в СДЭК.
Любопытно узнать о причинах «сбоя»—вставания колом всей работы.
Что за нейронка тут работает? Дообучить её нужно, а то комментарий слишком "аутичный".
Карма за мою пластиночку, которая застряла в Сдек-форвард. Мне они выслать не могут - запрещено, в магазин вернуть тоже не могут. Только утилизировать.
Хорошего дня, Сдек!
А что запрещённого в пластинке? А самое главное, почему нельзя вернуть?
Нужно либо очень внимательно читать правила пересылки, либо постфактум узнаешь что твой товар запрещен к пересылке. Пластинки у них входят в запрещенные товары.
Вернуть можно только имея return label магазина. В моем случае магазин такие не выдает.
Ну тут, честно говоря, я на стороне СДЭКа. Они не могут нарушать санкции и ввезти вашу пластинку, если ее экспорт/импорт запрещен - прежде чем заказывать нужно убедиться, что это можно делать. С возвратом тоже ситуация двоякая, они за свой счет вам ее возвращать должны? Если магазин сам готов забрать товар (return label) - нет проблем.
Да ровно все то же самое, что в куче товаров совершенно не двойного назначения, крыша протекает у авторов санкций
Плюс не оформляются отправления маркетплейсов. Завалился СДЭК прилично.
Очередной апдейт накатили, хуле гадать
Многое деградирует сейчас по понятным причинам. Почта России пару тройку лет назад набирала обороты, было даже прикольно туда заходить, с каждым месяцем все лучше и лучше. Сейчас все рухнуло до уровня мохнатого года. Сотрудники поувольнялись нафиг, система очерёдности виснет раз от разу. Опять очереди и безнадёга какая то.
Маркетплейсы деньги зажали — не хотят плыть в одной лодке. Иноагенты, наверное. Вся надежда на братушкин Cainiao.
думаю что они усердно трудятся над этим сбоем, но 2 дня уже конечно многовато
Вот как указано что "Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе её исправления", ну прям таки активно.. что-то прям целых два дня, не многовато ли?
Интересно, что там у них случилось.
На самом деле не работает с утра 25-го, те с субботы. Я приехала утром и система уже лежала
На третий день владельцы ПВЗ - это которые по фран шизе - смекнули куда дует ветер