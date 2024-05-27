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Таня Боброва

У СДЭК уже второй день сбой: посылки не отправляют и не выдают, приложение не работает Статьи редакции

Поддержка обещает восстановить работу ПВЗ 28 мая 2024 года.

  • Компания сообщила о проблемах утром 26 мая 2024 года на своей странице во «ВКонтакте»: по «техническим причинам» она временно приостановила обработку посылок, чтобы избежать возможных ошибок при ручной обработке. В СДЭК отметили, что 27 мая пункты выдачи заказов «продолжат работу в штатном режиме».
  • Утром 27 мая РБК сообщило со ссылкой на службу поддержки сервиса, что приём и выдача посылок приостановлены. В комментариях под постом СДЭК во «ВКонтакте» пользователи также жалуются, что работа не восстановлена.
  • Сайт компании не работает, в приложении бесконечная загрузка страниц, убедился редактор vc.ru.

Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе её исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме.

служба поддержки СДЭК (цитата по РБК)
  • СДЭК создана в 2000 году. Компания работает по франшизе. По итогам 2023 года у оператора было свыше 5000 пунктов выдачи заказов в 39 странах, писали «Ведомости».

#новости #сдэк

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 Griby Lenina
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Слегка Придурковатый

Вот так платишь айтишникам 300 тыщ в секунду, а на выходе такое.

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AdmNix Admin

Только сдек не платит)

В РФ норм зп у втб и сбера… ну и может еще паре более мелких компаний.

Шараги типо сдека никогда 500+ тысяч в месяц платить не будут.

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AdmNix Admin

Вообще есть шикарный способ отличить хорошую компанию от плохой.

Нужно посмотреть как там относятся к сотрудникам на самых низких позициях. Если их кидают на деньги, устраивают по ГПХ и всякое такое. Связываться с этой конторой нет смысла. Значит там на всех уровнях бардак и кидалово. Что бы не обещали. Они и тебя кинут так или иначе.

Да понятно что у консультантов, суппорта и работников складов никогда не будет личных яхт и массажиста. Но должно быть человеческое лицо в виде оф договора, больничных, оплаты переработок и подобное.

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Борис

Вот именно, еще и на ипотеку льготы и отсрочка от службы. Давно пора их прижучить

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Влад Борщ

А ведь говорили, что выключение ICQ всех логистов раком поставит. Началось похоже...

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Виктор Кулаков

Можно поподробнее? Как отключение ICQ скажется на всех ТК?

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unknown

Наверное он хотел сказать IQ

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Анна Келсо

Наверное он хотел сказать IQ - это уже отключено перманентно

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IriSCHa

в чем причина, интересно

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Ovechkin

Слишком много авто заказали, не справились

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Марк Ветров

эх шутка то смешная, но вдруг оно так и есть, все же может быть на само деле

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Sergey

Алгоритмы на литкоде не решали

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Иван Иванов

наверное сходили за забор, наняли пограммистов

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Киприан Лейн

Слишком часто сливали базу клиентов спамерам, система не выдержала нагрузки.

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Довольный

3 дня по современным меркам это ну очень много

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Yury Grinev

СДЭК слишком часто отваливается на так долго. Не уж то так сложно нанять разработчиков и сделать все правильно?

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unknown

Видно наняли чувака который резюме на гпт сделал после курсов пайтон разработчика :))

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Древний огонь

это вообще ништяк, сейчас многие так делают и прокатывает

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Яна Шепилова

та зачем? прикольно ведь) сегодня работает завтра нет 😁Чем чаще будет отваливаться, тем радостнее будет от того ,что он просто работает🤣🤣🤣

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Pushkareva Ekaterina

У меня мойка зависла в ПВЗ Сдэка. Кухню пока не можем собрать)) Хотя могли бы и выдать то, что уже приехало. Есть старый способ – ручка и гроссбух.

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Anti Anti

Вспоминается старая карикатура, когда секретарша раскладывает на столе пасьянс из бумажных карт, а клиенту в трубку говорит — мол, извините за задержку, у нас система не работает, и все приходится делать вручную.

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Pushkareva Ekaterina

Они сейчас себе искусственно новую проблему создают – сразу после открытия ломанется народ за выяснение отношений. А так потихоньку бы выдали и место освободили для новых посылок.

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Александр С

В принципе да, заказал себе айфон с оплатой наложкой, а при получении, говоришь, что все оплачено. Без программы то не проверишь. Гениально!)

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Вадим Д.

Кровавой пеной от икоты исходят все сотрудники, видимо — все проклятия сместились из Почты в СДЭК.
Любопытно узнать о причинах «сбоя»—вставания колом всей работы.

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Kiт Гав

Что за нейронка тут работает? Дообучить её нужно, а то комментарий слишком "аутичный".

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Нет предела

Карма за мою пластиночку, которая застряла в Сдек-форвард. Мне они выслать не могут - запрещено, в магазин вернуть тоже не могут. Только утилизировать.
Хорошего дня, Сдек!

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Михаил Иванович

А что запрещённого в пластинке? А самое главное, почему нельзя вернуть?

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Нет предела

Нужно либо очень внимательно читать правила пересылки, либо постфактум узнаешь что твой товар запрещен к пересылке. Пластинки у них входят в запрещенные товары.
Вернуть можно только имея return label магазина. В моем случае магазин такие не выдает.

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Влад Борщ

Ну тут, честно говоря, я на стороне СДЭКа. Они не могут нарушать санкции и ввезти вашу пластинку, если ее экспорт/импорт запрещен - прежде чем заказывать нужно убедиться, что это можно делать. С возвратом тоже ситуация двоякая, они за свой счет вам ее возвращать должны? Если магазин сам готов забрать товар (return label) - нет проблем.

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Alex Melnikoff

Да ровно все то же самое, что в куче товаров совершенно не двойного назначения, крыша протекает у авторов санкций

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Andrey Chuguev

Плюс не оформляются отправления маркетплейсов. Завалился СДЭК прилично.

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Alexey

Очередной апдейт накатили, хуле гадать

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Alex Lee

Многое деградирует сейчас по понятным причинам. Почта России пару тройку лет назад набирала обороты, было даже прикольно туда заходить, с каждым месяцем все лучше и лучше. Сейчас все рухнуло до уровня мохнатого года. Сотрудники поувольнялись нафиг, система очерёдности виснет раз от разу. Опять очереди и безнадёга какая то.

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Император Нолимоций

Маркетплейсы деньги зажали — не хотят плыть в одной лодке. Иноагенты, наверное. Вся надежда на братушкин Cainiao.

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Никита Каляев

думаю что они усердно трудятся над этим сбоем, но 2 дня уже конечно многовато

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Sarmat Bagayev

Вот как указано что "Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе её исправления", ну прям таки активно.. что-то прям целых два дня, не многовато ли?

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redpanda

Интересно, что там у них случилось.

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Mila .

На самом деле не работает с утра 25-го, те с субботы. Я приехала утром и система уже лежала

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Юрий Б.

На третий день владельцы ПВЗ - это которые по фран шизе - смекнули куда дует ветер

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