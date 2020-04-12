В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи пропусков во время карантина

Прямой эфир
больше миллиона раз
В качестве разработчика в нём указано Минкомсвязи, но официально сервис не анонсировали.
В магазинах приложений App Store и Play Market появилось приложение под названием «Госуслуги СТОП коронавирус». Его заметило The Bell.
С его помощью можно получить QR-коды для выхода из дома в «период самоизоляции», пишет издание. В TJ протестировали приложение: оно требует паспортные данные, адрес, селфи, фото документа и фото с ним.
Ещё в нём нужно указать свой статус, для этого нужно выбрать один из вариантов: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу», «Болею».
После этого можно «зарегистрировать выход из дома».
Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.
До начала цифрового концлагеря осталось...
С кнопочным телефоном или вообще без телефона ты уже никто.
Лучший способ борьбы — жалобы в Apple и Google и низкие оценки. После 2-3 тысяч жалоб приложение уберут, чтобы не портить карму.
Еще желательно — публичные обвинения в адрес Apple и Google о поддержке неконституционных требований российских властей.
Блоги компаний
Показать еще