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Лера Михайлова
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В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи пропусков во время карантина

В качестве разработчика в нём указано Минкомсвязи, но официально сервис не анонсировали.

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В магазинах приложений App Store и Play Market появилось приложение под названием «Госуслуги СТОП коронавирус». Его заметило The Bell.

С его помощью можно получить QR-коды для выхода из дома в «период самоизоляции», пишет издание. В TJ протестировали приложение: оно требует паспортные данные, адрес, селфи, фото документа и фото с ним.

Ещё в нём нужно указать свой статус, для этого нужно выбрать один из вариантов: «Прибыл из-за границы», «Был за границей в течение последних 14 дней», «Был контакт с больным коронавирусом», «Здоров и нахожусь в изоляции», «Здоров и хожу на работу», «Болею».

После этого можно «зарегистрировать выход из дома».

TJ
В приложении говорится, что ​«контроль соблюдения режима самоизоляции может осуществляться с помощью данных мобильных операторов и банков» TJ

#карантин

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Arthur Niazyan

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До начала цифрового концлагеря осталось...

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Андрей Солозобов

Arthur
1

С кнопочным телефоном или вообще без телефона ты уже никто.

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Arthur Niazyan

Андрей
0

А со смартфоном уже продвинутый, послушный.

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Roman Trifonov

1

Лучший способ борьбы — жалобы в Apple и Google и низкие оценки. После 2-3 тысяч жалоб приложение уберут, чтобы не портить карму. 

Еще желательно — публичные обвинения в адрес Apple и Google о поддержке неконституционных требований российских властей.

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